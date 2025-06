Pisiszünetet kellett tartania egy Intercitynek

Csornán állt meg egy Intercity, hogy az utasok vécére tudjanak menni, mert a vonaton nem működtek a mosdók. Emellett a székesfehérvári vonalon és a balatoni vasúti közlekedésben is fennakadások voltak kedden.

Szombathelyről kilenc óra után indult Budapestre egy Intercity, amelyen nem működtek a mellékhelyiségek, ezért a vonat megállt Csornán, hogy az utasok vécére mehessenek − írta a Savaria Fórum.

A hosszabb szünetről Répcelak után tájékoztatták az utasokat, Csornán negyedórát állt az Intercity, majd miután mindenki eljutott vécére, ellenőrizték, hogy az utasok visszaszálltak-e a vonatra, és folytatta útját Budapestre.

Ezt követően Komáromban ismét hasonló szünetet tartott, ahol azonban az állomáson lévő mellékhelyiségek zárva voltak felújítás miatt, ezért az út szélén lévő öt darab kihelyezett mozgóvécét használhatták az utasok.

Újra fennakadás volt a balatoni vasúti közlekedésben

Kedden ismét fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, ezúttal a székesfehérvári vonalon számíthattak az utasok hosszabb, 15-30 perces késésekre, felsővezeték-szakadás miatt, ezért Kelenföld és Tétényliget között egy vágányon közlekedtek a vonatok.

A balatoni vonalat is érintették a késések, melyre a MÁV-csoport közölte az Indexszel, hogy a mentesítő buszjáratokat ezúttal is abból a több száz járművet tartalmazó erősítőbusz-flottából állítják ki – igény szerinti mennyiségben, amely a pünkösdvasárnapi biztosítás derékhadát is adta.

Pünkösdkor becsődölt a vasúti közlekedés

Amint arról korábban beszámoltunk, a pünkösdi hétvégén történt súlyos fennakadás után Lázár János teljes kártérítést rendelt el az érintett utasoknak, és bejelentette, hogy a Siemens addig nem kap újabb megrendelést, amíg nem javítja ki a tíz éve 15 milliárd forintból felújított pálya hibáit.

Tizenötmilliárdos felújítás ide vagy oda, Tárnokon egy meghibásodott sorompó lassítja a közlekedést, emiatt lassabban közlekedhetnek a vonatok a pünkösdi hétvégén. Megjegyezték, hogy a székesfehérvári vonalon és a csatlakozó vonalain 30-60 perccel hosszabb menetidőre, néhány állomáson a megszokottnál hosszabb ideig tartó várakozásra lehet számítani. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben, szerinte nem elfogadható, hogy ilyen hibák miatt szívjanak az emberek.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a közlemény közzététele után nem sokkal a közösségi médiában Lázár János építési és közlekedési miniszternek üzent.

„Műszaki hiba miatt a pünkösdi hétvége első délelőttjén is összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni fővonalon – tegnap délután után ma újra. Lázár János ingerült és kioktató hangnemben csak annyit tudott ismételgetni a tegnapi üzemzavarról a fórumán , hogy »visszaadjuk a jegyár felét!«.” Vitézy szerint ugyanakkor az emberek nem azért utaznak, hogy kapjanak egy kis „Lázár-kupont”.