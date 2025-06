Jeszenszky Géza: A körülményekhez képest jól vagyok

Kedd délután ismét kórházba került Jeszenszky Géza, az Antall-kormány volt külügyminisztere. A 83 éves politikus hétfőn még otthonából tartott előadást a Wesley Előadások keretében, ám később rosszul lett – családtagjai riasztották a mentőket.

„A körülményekhez képest jól vagyok – hát, nem túl nagy öröm újra kórházba kerülni, főleg ilyen komplikációval” – mondta az ATV Híradónak telefonon Jeszenszky, aki jelenleg az idegsebészeten fekszik. Az orvosok CT- és MR-vizsgálatot végeztek nála, a kezelését pedig intenzív antibiotikum-kúrával kezdték meg. Kedd este derült ki a probléma, gyulladás jelent meg a seb körül. Jeszenszky Géza most infúziós antibiotikum-kúrát kap, aztán újabb vizsgálatok várnak rá.

A fertőzés hátterében feltehetően az a támadás áll, amely június 1-jén érte őt és feleségét. Egy férfi kalapáccsal támadt rájuk belvárosi otthonuk kapualjában. Jeszenszkyt akkor meg kellett műteni, állapota eleinte javulni látszott – most viszont úgy tűnik, a támadáskor használt eszköz szennyeződése okozhatta a komplikációt.

Ez a kalapács és a rongy, amibe be volt burkolva, ez fertőzést okozott, behatolt a koponyába, és ezek szerint ez dolgozik. Ezt remélem, hogy ki lehet kezelni egy újabb műtét nélkül is. Ez is benne van a pakliban