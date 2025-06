Lázár János miatt rohamtempóban, 3,5 milliárd forintért rendel vonatpótló buszokat a MÁV

Lázár János építési miniszter „erősítő nyári buszjáratokat” érintő intézkedése miatt a MÁV gyorsított közbeszerzési eljárással 3,5 milliárd forint értékben rendelt vonatpótló buszokat a 2025–2027 közötti időszakra. A nyertes cégek között szerepel a Pannon Busz-Rent Kft. is, amelyben a Tiborcz Istvánhoz köthető Waberer's vásárol többségi üzletrészt.

A MÁV Személyszállítási Zrt. nemrég folytatott le gyorsított közbeszerzési eljárást vonatpótló buszok biztosítására, miután a korábbi keretmegállapodás összegei várhatóan 2025 második–harmadik negyedévében kimerülnek. A sürgősséget Lázár János építési és közlekedési miniszter által elrendelt „erősítő nyári buszjáratok” intézkedése indokolta, aminek következtében a MÁV-nak új tendert kellett kiírnia a zavartalan működés biztosítása érdekében – írja az Átlátszó.

A lap információi szerint a közbeszerzést öt részre osztották, amelyek öt különböző régiót fednek le: központi, észak-nyugati, dél-nyugati, dél-keleti és észak-keleti térségeket. A tender eredményeként négy cég nyerte el a megbízásokat, amelyek összértéke 3,5 milliárd forint lesz a 24 hónapos időtartamra.

A nyertes cégek és a megbízások értéke

A központi régióra vonatkozó részt a B Euro Car Kft. nyerte 856 millió forint értékben. Az észak-nyugati és dél-keleti régiók mindegyikét a Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt. kapta meg, egyenként 856, illetve 583 millió forintért. A dél-nyugati régiót a Pannon Busz-Rent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyerte 583 millió forint értékben, míg az észak-keleti részt az INTER TAN-KER Zrt. 622 millió forintért.

A lap szerint különös figyelmet érdemel, hogy a nyertes Pannon Busz-Rent Kft. tulajdonosa, Kölbl Zoltán megállapodást kötött a Waberer's International Nyrt.-vel, amelynek értelmében a logisztikai óriás megvásárolja a cég üzletrészeinek 51 százalékát. A Waberer's többségi tulajdonosa pedig Tiborcz István, Orbán Viktor miniszterelnök veje.

Korábbi tapasztalatok és viták

A mostani nyertes társaságok már a jelenlegi, 2024–2026-ra kiírt, 3 milliárd forint értékű tenderen is sikeresek voltak. A közbeszerzés során azonban vita is keletkezett: az INFINITOURS Kft. előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, mivel véleményük szerint a Balaton Busz aránytalanul alacsony árakat ajánlott meg, de a MÁV nem kért tőlük árindokolást.

A vonatpótló buszok szükségessége különösen a pünkösdi hosszú hétvégén vált nyilvánvalóvá, amikor egy meghibásodott sorompó miatt összeomlott a balatoni vonatközlekedés. Bár a műszaki hibát késő estére kijavították, 300 autóbuszt állítottak készenlétbe a zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében.

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)