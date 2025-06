Sokan nem is tudják, hogy ilyen betegségük van, pedig Magyarországon már minden harmadik ember érintett

Világszerte, így Magyarországon is nő az allergiások száma, már minden harmadik ember érintett itthon. Az utazások alatt számos kihívással szembesülhetnek még azok is, akik nem tudtak arról, hogy ilyen betegségük lenne – fogalmazott az Indexnek Temesszentandrási György allergológus, aki arra is kitért, milyen úti céloknál lehet találni enyhülést, kiváltképp a pollenérzékenyek számára.

Megnégyszereződött az allergiások száma Európában az utóbbi negyedszázadban, a régióban csakúgy, mint Magyarországon minden harmadik embernek van valamilyen allergiája. Minden ötödik magyar szenved időszakosan szénanáthától, egy nemrégiben végzett felmérés szerint háromnegyedüket nyáron kínozzák a tünetek. A legjellemzőbb panaszok a levertség, a nyálkahártya irritációja, vizes orrfolyás, torokkaparás, tüsszögés, könnyezés, vörös és viszkető szemek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pollennaptára szerint júniusban a pázsitfűfélék, majd a csalánfélék pollenterhelése a legmagasabb az országban, de már a levegőben közepes koncentrációban jelen van az útifű, lórom és hárs virágpora is.

Az erre érzékenyek számára kerülendő területek

Ugyan területenként eltérő a növények pollenterhelése, a pázsitfűféléknél június első felében a Dél-Alföldön, Bosod-Abaúj-Zemplén, Zala és Pest vármegyében, valamint Budapesten a legjelentősebb, köztük a nyugati és közép-magyarországi régióban a gombák és az útifű is allergizál, ahogy ez utóbbi a Miskolc vonzáskörzetében tartózkodók számára is okozhat kellemetlen panaszokat.

Az úticélok megválasztásánál az allergológus arra hívja fel a figyelmet, hogy belföldön a már említett régiónként eltérő pollenterheléssel lehet számolni – aminél támpontot jelenhet az NNGY-k honlapja –, külföldön pedig másfajta növényekkel kell szembenézni.

A fekete üröm pollenkoncentrációja Olaszországban, Spanyolországban, Nyugat-Franciaországban vagy a balti államokban magasabb, mint hazánkban

– hozta fel példaként, hozzátéve, az adott ország tervezett időszakban megszokott pollenterheléséről érdemes már az út foglalása előtt tájékozódni.

Enyhülést jelentő úti célok

Az utazás ugyanakkor jótékony hatással is járhat az allergiások állapotára nézve – jegyezte meg Temesszentandrási György, példaként említve akár egy belföldön tervezett hegyvidéki üdülést, például atka sincs 1500 méter felett, de a padlószőnyeg kedvelt élőhelye. Ugyan a parlagfű pollenkoncentrációja augusztusban a legmagasabb, de az előfoglalásoknál az erre érzékenyeknek az allergológus szavai szerint érdemes figyelembe venni, hogy a növény csak 400-500 méteres tengerszint feletti magasságig képes felterjedni.

Az Északi Középhegység magasabb részein lényegében nem fordul elő és Észak-Európában, Nagy-Britanniában, Észak-Franciaországban, Németországban, Lengyelországban egyelőre nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben mutatható ki

– sorolta a szakorvos.

A faj alkalmazkodó képessége miatt feltételezik, hogy a globális felmelegedéssel nő a pollenkoncentráció, hosszabbodik a szezon, az élőhelyek észak felé terjednek, és egyre több ember válik érintetté. Egy klímamodell szerint a parlagfű pollenjével szembeni érzékenység több mint kétszeresére nő Európában: a jelenlegi 33 millióról 2050-re 77 millióra. A szakorvos szerint ennek számos oka lehet, az egyik, hogy egyre több potenciális allergén jelenik meg környezetünkben, továbbá a túlzott antibiotikum-használat, és az anyatejes táplálás visszaszorulása következtében elmarad az immunrendszer erősödése. Szakemberek pedig már tavasszal arra figyelmeztettek, hogy az éghajlatváltozással már hazánkban is kitolódnak a melegebb évszakok, ebben az évben is tapasztalható a növények korábbi virágzása, az allergének eregetése, ami idén az átlagosnál magasabb.

Temesszentandrási György az allergiások számára kifejezetten ajánlja a tengerparti nyaralást. „A tengerek melletti párásabb levegő nem kedvez a pollenrepülésnek, így ott szénanáthában szenvedő betegek egycsapásra panaszmentessé is válhatnak” – emelte ki, hozzátéve, hogy az ekcémában szenvedők számára is enyhülést okozhat a sós víz.

Felkészülni az útra

Az orvos óvatosságra inti az érintetteket, hogy minden eshetőségre felkészülten, a megfelelő tüneti szerekkel induljanak útnak, a kezelőorvostól kikért recepttel, aki szükség esetén javasolhatja az indulás előtti hétben szedni ezeket. Megjegyezte, ezeket is fel lehet vinni a repülőre eredeti csomagolásban a sérülések elkerülése érdekében, és hogy szükség esetén nálunk legyen a kézipoggyászban. Temesszentandrási György emellett azt is ajánlja, hogy

már a felszállás előtt használjanak az allergiások orrsprayt. Ezzel és persze gyakori nyeléssel, a fülkürt átszellőztetésével csökkenthetjük a kellemetlen füldugulás kialakulásának esélyét

– tette hozzá a szakorvos, aki arra is kitért, hogy a mai allergia elleni készítmények a tévhitekkel ellentétben már nem álmosítanak, bár vezetés előtt érdemes a betegtájékoztatót elolvasni.

Az autós utazás előtt pedig a pollenszűrő tisztíttatásával és légkondicionáló néhány perccel korábbi beindításával, majd útközbeni használatával lehet kizárni az irritáló virágport. Reggel és este a levegő hűvösebb, a légszennyezettség általában kisebb, az NNGYK napi jelentése ebben irányadó lehet. A penészgomba-allergiások számára a medence közelében lévő szoba nem jó választás, mivel a nedvesebb levegő felerősítheti a panaszokat. A macskaszőr allergiásoknak érdemes utánajárni, hogy a szálláshely állatbarát-e.

Kockázatos lehet kísérletezni

Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy külföldi út kihívást jelenthet a táplálékallergiában szenvedőknek is, az ismeretlen egzotikus ételek fogyasztása olyanoknál is túlérzékenységi reakciót válthat ki, akik erről nem is sejtettek.

A rákok, kagylók, halak a kifejezetten erős allergének közé tartoznak

– hozta fel példaként, hozzátéve: bárkinek lehet lényegében bármitől allergiás reakciója, de az ételallergiásoknak kifejezetten figyelniük kell az összetevőkre, csakúgy mint az éttermi rendelésnél is fontos megemlíteni ezt a pincérnek. Keresztallergia is előfordulhat, ezért például a diófélékre allergiásoknak a búza, rozs, mák, mogyoró, szezámmag kerülendő. A pázsitfű-allergiásoknál a búza, rozs, szója, borsó, bab, a földimogyoró, a szentjánoskenyér, a tamarin, a paradicsom okozhat panaszokat.

Temesszentandrási György megemlítette, hogy a kontaktallergiásoknak a kozmetikai szerek használatakor fokozottan figyelniük kell. Egy új naptej, napolaj várhatós hatását egy apró felületen ajánlja. A darázs vagy rovarallergiával is számolni kell a nyári hónapokban ugyan a kevés 3-5 százalék érintetteknek, a gyereke 1 százalékának. Ennek egyik legsúlyosabb következménye az életveszélyes túlérzékenységi, anafilaxiás reakció lehet, ami bizonyos gyógyszerérzékenységre, vagy táplálékallergiában szenvedőknél például tej- tojás- mogyoró-, szója, halak vagy tengergyümölcsei fogyasztása után is felléphet.

Ez az életet veszélyeztető sokkos állapot mindig orvosi ellátást kíván, de a mentő megérkezésééig alkalmazható az életmentő, önmagunknak is beadható adrenalin injekció

– húzta alá az allergológus, hozzátéve, az orvos által felírt autoinjektorhoz Magyarországon 100 százalékos tb-támogatással lehet hozzájutni, amelyet az érintettnek kézitáskájában ajánlott magával.

(Borítókép: Tanja Ristic / Getty Images)