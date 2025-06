Megszereztük Orbán Viktor teljes tegnapi beszédét: „Donald Trump nem a megváltónk”

Orbán Viktor tegnap este a Parlamenti Szalonban tartott előadást. Erről először Menczer Tamás osztott meg egy rövid, belpolitikára vonatkozó összefoglalót a Harcosok Klubjában, amelyről be is számoltunk. Most azonban a kommunikációs igazgató elküldte a tegnapi miniszterelnöki beszéd teljes – 9 oldalas – leiratát. Nem is egyszer, hanem háromszor, igaz, ez valószínűleg csak valami technikai hiba miatt történt.

A leirat alapján most bemutatjuk miről tartott előadást Orbán Viktor „több száz fideszes” előtt.

Európai helyzet: föderalisták vs. szuverenisták

A miniszterelnök szerint jelenleg két tábor áll szemben egymással Európában: „az egyik oldalon a föderalisták, a másik oldalon a szuverenisták”. Orbán Viktor úgy látja, hogy mióta az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, „nincs Európában erő, amely a francia–német tengelyt blokkolni tudná”. Ennek pedig az nemzetállamok szuverenitása látta kárát.

Minden alkalommal a válság kezelésére vagy megoldására azt a választ adták: több Európa, több Brüsszel, kevesebb szuverenitás. Jogköröket vettek el minden válság időszakában, elvettek egy-egy jogkört vagy több jogkört is a tagállamoktól, majd ezekkel a jogkörökkel nem tudtak mit kezdeni és egyetlen válságot sem oldottak meg

– fogalmazott a miniszterelnök

Orbán Viktor két lehetséges jövőképet vázolt fel. Az optimista szerint „sikerül újra megszülnünk a V4-et”, Franciaországban áttörés lesz, és az Egyesült Államok megegyezik Kínával, sőt esetleg Oroszországgal is.

A pesszimista forgatókönyv szerint a fegyverkezés napirenden marad, és Európa „nagyon közel kerül” a „hamiltoni pillanathoz” – vagyis a közös eladósodáshoz, ami „valójában a tagállamok pénzének federalizálása”.

Ukrajna EU-tagsága lehetetlen Orbán Viktor szerint

Orbán hangsúlyozta az ukrán kérdés központi szerepét is, ugyanis szerinte mind a két forgatókönyv a szomszédos ország körül forog.

A csata neve, ami körül ez az összes gondolat forog, amit most ideidéztem Önök elé, a csatának az a neve, hogy Ukrajna, illetve ukrán tagság az Európai Unióban

– fogalmazott.

A miniszterelnök szerint az ukrán tagság új hiteleket jelentene, ugyanis Ukrajnának már nincsen pénze, így az európai országok finanszírozzák az „ukrán nyugdíjakat, az ukrán állami alkalmazottak bérét és az ukrán hadsereget is”.

Brüsszel az ukrán tagsággal – Frakcióvezető úr éleslátóan előttem megjegyezte –, kap egy föltétlen támogatót a francia–német föderalista tengelyhez. Ez az Európai Unió eddig ismert formájának végét jelentené

– összegezte a miniszterelnök.

Orbán Viktor történelmi párhuzamot vont az EU korábbi keleti bővítése és az ukrán helyzet között:

Az oroszok felé eső része az európai kontinensnek úgy került be az Európai Unióba – fölülről haladok –, a baltiak, a lengyelek, a szlovákok, a magyarok, a románok, a bulgárok, a keleti arcvonal, hogy először mindig a NATO-ba vették föl őket.

Saját tapasztalatait felidézve mondta része volt annak a vitának a kilencvenes évek második felében, amikor arról „próbáltuk győzködni a nyugatiakat, hogy ez egy marhaság, nyugodtan fölvehetnek bennünket az Európai Unióba”, nem kell várni a NATO-tagságra.

Sosem járult hozzá az Európai Unió ahhoz, hogy olyan területet vegyen föl, olyan országot fogadjon be a tagjai közé, amelyet előzőleg katonai szempontból – lélekszám, terület, fegyverzet – 100 százalékban nem konszolidáltak. Mert ellenkező esetben egy konfliktus az unióban jelentkező katonai konfliktus lenne, aminek a megvívására az unió teljességgel alkalmatlan

– hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint emiatt Ukrajna nem lehet a NATO tagja, és ezt mindenki tudja, mert az egy NATO–Oroszország állandó háborús veszélyt jelentene, ezért Ukrajna keleti határai nem rögzíthetőek, a lakosságszám nem rögzíthető, az abból fakadó háborús konfliktus veszélye nem minimalizálható, nem csökkenthető nullára, következésképpen az Európai Unióba sem szabad őket fölvenni.

Hiába tiltakozik ez ellen Zelenszkij elnök úr, hogyha jól látom, belénk állt, leginkább nem belétek, hanem belém, meg kell neki értenie, hogy a magyarok, miközben együtt éreznek az ukránokkal, látják a nehéz sorsukat, de a magyarok nem akarnak meghalni Ukrajnáért

– üzent a magyar miniszterelnök az Volodimir Zelenszkijnek.

V4-ek újjáélesztése és nemzetközi kilátások

Orbán Viktor a pozitívabb forgatókönyvre áttérve kifejtette, hogy „kinyílt a lehetőség a lengyel választásokkal arra, hogy megpróbáljuk újra létrehozni a V4-eket”.

„A V4-ek most halott. Ez egy nem létező fórum” – jelentette ki.

Ennek ellenére miniszterelnök optimistán nyilatkozott a visegrádi együttműködés jövőjéről.

Július 1-jétől mi vagyunk az elnökök. A lengyel elnök megvolna, Szlovákia rendben van, mi rendben vagyunk, és tegnap együtt lehettem a cseh ellenzék vezetőjével, Babis volt és leendő miniszterelnök úrral, és mondhatom, hogy októberben ők is rendben lesznek

– részletezte.

Azt is a pozitívumok között említette, hogy Donald Trump nyert az amerikai választásokon, de nem szabad mindent tőle várni.

Sokan vártak ettől megváltást. Ez túlzás lett volna, mert Trump elnök úr nem a megváltónk, hanem a bajtársunk, aki vívja a maga harcát

– fogalmazott, majd kiemelte, hogy már az is nagy dolog, ha az amerikaiak már nem finanszírozzák az ellenfeleinket, márpedig Donald Trump nem finanszírozza őket.

Fegyverkezési láz és gazdasági válság veszélye

A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki az európai fegyverkezési tendenciákkal kapcsolatban.

Most fegyverkezési láz van egész Európában. Ennek számos messzeható következménye lehet és lenne, ha megvalósulna. Nagyon régen nem volt arra példa, hogy Németország legyen Európa legnagyobb hadserege, és Németországé legyen nemcsak a legnagyobb hadsereg, hanem a legnagyobb hadiipar is

– részletezte.

Franciaországi tapasztalatait idézve figyelmeztetett, hogy olyanokkal beszélt Franciaországban, akik azt mondják, hogy fél év múlva a fegyverkezés nem lesz napirenden, helyette pénzügyi válságkezelés és nekilóduló munkanélküliség próblémájával kell foglalkozni Európa nyugati felén.

A hitelkorlátokat a fegyverkezésre és a háborúra hivatkozva már sikerült eltörölni először a németeknek, aztán pedig sikerült eltörölni ezt Brüsszelben is, ezzel elhárították az utolsó akadályt az európai uniós tagállamok közös eladósodása előtt

– hívta fel a helyzetre a figyelmet Orbán Viktor.

Az amerikai történelemből vett példával illusztrálta az európai országok helyzetét. Szerinte ha valaki megnézi az Egyesült Államok történetét, akkor láthatja, hogy ott sem volt előre kódolva, hogy ebből Amerikai Egyesült Államok lesz, hiszen önálló országok élték az életüket egész addig, amíg be nem következett az, „amit úgy hívnak a politikatörténetben, hogy a hamiltoni pillanat”. Hamilton pénzügyminiszter volt, akinek Orbán Viktor szerint sikerült keresztülvinnie az addig független államok közös eladósodását.

Nem akarjuk, hogy a gyerekeinket magyar hadseregben az ukrán frontokra vagy akár ukrán területre vezényeljék, és onnan koporsóban jöjjenek vissza. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen. Nem akarjuk, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség és uniós tagság miatt, mondjuk, a rezsi két és félszeresére növekedjen Magyarországon

– hangsúlyozta.

Hazai politikai helyzet és Pride-vita

A hazai helyzetről és a tiszás Harcosok Klubjáról, valamint annak cáfolatáról is beszámoltunk már. Az első cikkünkben megírtakon kívül azonban még egy hazai témát felvetett előadásában a miniszterelnök: a Pride kérdésével.

Kitért arra, hogy Franciaországban adott egy interjút a televízióban, és ott olyanokat kérdeztek tőle, amitől rájött, hogy jobb, ha nyilvánosan tisztáz valamit.

Magyarországon nincsen betiltva az, hogy a megszokottól eltérő szexuális szokású emberek összejöjjenek, és közös véleményüknek adjanak hangot. Ezt senki sem tilthatja meg. Ha valaki össze akar jönni a magafajtákkal egy nyilvános rendezvényen, és ki akar állni a jogai mellett, bátran megteheti. De a Pride nem egy véleménynyilvánítás szabadságát demonstráló összejövetel, hanem ahogy a nevében is benne van: az egy parádé, az egy Pride parádé. Az demonstratív megszégyenítése mindannak, amit mi gondolunk az életről és demonstratív fenyegetése a saját gyerekeinknek. Semmi köze a szabadsághoz! Ez egy parádé, ami nem történhet meg Magyarországon. Gyülekezni lehet, összejönni lehet, de parádézni, lábbal tiporni a gyermekek védelméhez való magyarországi jogokat, jogszabályokat nem lehet

– jelentette ki.

A miniszterelnök az erőviszonyokkal kapcsolatban kifejtette, hogy egy felmérésből nem szabad kiindulni, ezért ők sok-sok felmérést „desztilláltak” az elmúlt 20-25 év tapasztalatai segítségével.

Ebből a számból én azt olvasom ki, hogy Magyarországon a kiinduló helyzet 57-43 ide. Innen indulunk. Tehát ennek az országnak az ösztönvilága, a kultúrája nagyjából 43 százaléknyi baloldalit ad ki és 57 százaléknyi jobboldalit. Ne kérdezzétek meg, hogy hogy’ jött ki. El tudnám mondani hosszadalmas magyarázatokkal

– mondta Orbán Viktor.

Hosszadalmas magyarázat helyett viszont inkább egy anekdotával rukkolt elő.

Valamelyik fogadáson hallottam a nagy magyar mesemondótól, aki a statisztikák iránti kétségét úgy fejezte ki, hogy fölidézte annak a székely öregembernek a történetét, aki a kocsmában idős úr – azt találta mondani, hogy 75 százalék esély van arra, hogy ő össze fog jönni Angelina Jolie-val. A gyanút fogó fiatalabbak a módszertan iránt érdeklődtek, hogy’ jött ki ez a 75 százalék? Mire a mi főhősünk azt mondta: »Hát úgy jött ki, hogy én akarom – ez 50. Hogy ő akarja-e, azt még nem tudjuk: vagy igen, vagy nem.« Maradjunk abban, hogy akárhogyan is: 43 balra, 57 jobbra

– viccelte el a helyzetet a miniszterelnök.

Európai patrióta erők előretörése

„Az európai parlamenti választás nem szólt másról, minthogy a patrióta erők mindenhol, Európa minden országában fellázadtak ez ellen, és az európai választáson nagy győzelmet arattunk, amely egy európai kiáltvánnyal ér fel: »Adjátok vissza a jogainkat!«” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök különös figyelmet szentelt a jobboldali frakciók erejének, ugyanis szerinte „a három jobboldali frakció az Európai Parlamentben – az Európai Néppártot nem számítom ide, azt balra sorolom –, ha összeszámolom a mandátumaik számát, akkor a legnagyobb frakciója lenne az Európai Parlamentnek. Nagyobb, mint az Európai Néppárt!”

Megjegyezte, hogy észre vett egy különös dolgot a három párt vezetőjével kapcsolatban.

Furcsa, nem tudom, van-e jelentése, de mind a három frakciót nő vezeti: Meloni asszony, Weidel asszony, Le Pen asszony, akit most választottunk meg a Patrióták tiszteletbeli elnökévé

– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint ebben a megváltozott világban, technológiailag megváltozott világban a verseny szoros és nyílt most is, és az is marad. A siker kulcsa azonban szerinte egyszerű:

Az az erősebb, az lesz az erősebb, aki többet dolgozik. Ha mi dolgozunk többet, akkor mi nyerünk.

