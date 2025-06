Az Alkotmánybíróság kilencedik elnöke pozitivista jogász, akitől a humor sem áll távol

Több mint negyven éve oktat egyetemeken, 28 évet az ügyészségen töltött, ebből több mint húszat legfőbb ügyészként, további ötöt vezetőként az ombudsmani hivatalban. Eddigi pályafutása során többször is bizonyította, hogy bírja a politikai támadásokat. 69 évesen új fejezetet nyitott az életében: az Alkotmánybíróság elnökeként – a kelseni elveket szem előtt tartva – az alapjogvédelmet szeretné erősíteni. Polt Péter portréja.

Mint ismeretes, május 14-én a Sándor-palotában június 9-i hatállyal benyújtotta az államfőnek lemondását Polt Péter legfőbb ügyész, akit május 20-án az Országgyűlés június 10-i hatállyal alkotmánybírónak választott. A frissen megválasztott alkotmánybírót bő egynapos tagság után, 11-én a képviselők az Alkotmánybíróság elnökének is megválasztották. Polt a titkos szavazáson 134 igen szavazatot kapott, míg 13-an nemmel voksoltak. A DK már előre közölte, hogy nem veszi fel a szavazólapot, ahogy az MSZP sem vett részt a procedúrán. A jelöltre két érvénytelen szavazat is érkezett. Ezek közül az egyiket Hadházy Ákos adta le a Parlament ruhatárában, miután füstgyertyázás miatt kitiltották az ülésteremből. Nem hazudtolta meg magát a független képviselő, hiszen a Facebookra feltöltött szelfijének tanúsága szerint egy trágár mondatot is kanyarintott a három iksz mellé a szavazólapjára.

„Öljünk meg minden törvénytudót”

Az Alkotmánybíróság új elnöke 1955. szeptember 6-án született Budapesten. Azaz csak három hónappal az alkotmánybírói korhatár betöltése előtt lett a Donáti utcai testület tagja. Így viszont akár 81 éves koráig is koptathatja az alkotmánybírói talárt.

Polt egyébként a 35 éves intézmény kilencedik elnöke. Elődjei: Sólyom László (1990–1998), Németh János (1998–2003), Holló András (2003–2005), Bihari Mihály (2005–2008), Paczolay Péter (2008–2015), Lenkovics Barnabás (2015–2016), Sulyok Tamás (2016–2024) és Juhász Imre (2024–2025).

1980-ban diplomázott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. A bírói-ügyészi szakvizsgát 1982-ben jeles minősítéssel tette le, 1984-ben összehasonlító jogi fakultást végzett Strasbourgban, 1986-ban diplomázott a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián.

2011-ben szerezte summa cum laude minősítésű doktori fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Doktori disszertációjának témájául „A parlamenti mentelmi jog, mint büntethetőségi akadály” kérdéskört választotta.

Azt, hogy a humor iránt is fogékony, azzal a poénnal jelezte, hogy disszertációja mottóját Shakespeare VI. Henrik című drámájából emelte ki: „Az első tennivaló: öljünk meg minden törvénytudót."

Oktatói karrierje nem vesztett lendületéből: 1985–2017 között egyetemi adjunktus az ELTE büntetőjogi tanszékén, 1999֪–2007 között egyetemi oktató a győri jogi karon. 2012-től egyetemi docens, 2015-től tanszékvezető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszékén. 2016-ban habilitált, 2017-től egyetemi tanár.

Ami a jogászi pályafutását illeti, 1980-tól ügyészségi fogalmazó, majd tudományos munkatárs. Amikor pedig erre megnyílt a lehetőség, akkor az egyetemen alakított, Békés–Németh–Vékás Ügyvédi Iroda tagja lett. Ezt követően az Igazságügyi Minisztériumban tanácsadóként és eseti tanácsadóként dolgozott. 1995-ben az Országgyűlés kétharmados többséggel megválasztotta az ombudsman általános helyettesének. E minőségében az állampolgári alapjogok védelmében járt el sok száz ügyben. Két terület állt hozzá a legközelebb: egyrészt a gyermeki jogok, másrészt az egyenruhás állomány védelme.

Közéleti szereplését egy politikai cameo is színesítette: 1993-ban belépett a Fideszbe, az 1994-es választásokon a párt képviselőjelöltje is volt, de lemaradt a mandátumról.

A Legfőbb Ügyészség élén

A közvélemény által legismertebb jogászi munkája a Legfőbb Ügyészséghez fűződik, ahol 2000. május 16-a óta (négy év megszakítással 2006–2010 között) látta el a legfőbb ügyészi feladatokat.

2006-ban, az első legfőbb ügyészi ciklusa végén egy interjúban elmondta: nem bánta meg, hogy elvállalta a tisztséget, mert „legfőbb ügyésznek lenni azt jelenti, hogy az ember feljutott a jogászi pálya egyik kiemelkedő csúcsára”. A politikai támadások kapcsán így fogalmazott:

Számtalan példát lehetne felsorolni arra, miképpen próbáltak politikai erők politikai tőkét kovácsolni büntetőeljárásokból, sőt sok esetben már a büntetőfeljelentésekből is, és miképpen söpörték be azok hasznát akkor is, amikor a hatóság a feljelentést teljességgel megalapozatlannak találta.

Ennek az ellenkezőjére is példát talált: amikor egy, az adott politikai erő számára kínos ügyben megindult a nyomozás, máris politikai elfogultsággal vádolták meg az ügyészséget, majd amikor az eljárás tisztázta, semmiféle törvénysértés nem történt, újra rázendítettek. Ugyanakkor elismerte, hogy a politikusok szempontjából ez a taktika politikailag hasznos volt, hiszen attól kezdve, hogy azt állították, az ügyészség politikai megrendelésre teszi, amit tesz, az ügy maga már nem is érdekelte őket, teljességgel közömbös volt számukra, hogy mit állapítottak meg a nyomozóhatóságok.

2023-ban a Belügyi Szemlében azt fejtegette, hogy az Alaptörvény elfogadása mérföldkőnek számított az ügyészség történetében, az alkotmányozó hatalom ugyanis deklarálta, hogy a szervezet a hatalmi ágak közül leginkább az igazságszolgáltatáshoz sorolható. Ez pedig önmagában feltételezi a függetlenséget, a pártatlanságot és a kizárólag szakmai alapon meghozott döntéseket.

Úgy vélte, hogy a bűnözéssel szembeni hatékony fellépéshez a jogalkalmazóknak is követniük kell a változásokat, és alkalmazkodni kell hozzájuk. Az alkalmazkodásnak és a megújulásnak azonban vannak korlátai.

Jogalkalmazóként megpróbálunk hatékony választ adni az új jelenségekre, de ezt csak a meglévő jogszabályi környezet keretei között tehetjük meg, figyelembe véve a jogbiztonság követelményét. Amennyiben a hatályos jogszabályok nem bizonyulnak hatékonynak, jelzéssel élhetünk a jogalkotók irányába, azonban a jogszabályok módosítása nélkül további lehetőségünk ekkor jogállami keretek között nincsen.

Másik fontos szempontnak nevezte, hogy a jogszabályi és jogalkalmazói „alkalmazkodás” kizárólag a társadalom védelmét szolgálhatja, valós társadalmi változásokra reagálva. A modern magyar ügyészség történetét szemlélve megfigyelhető, hogy 1945 után, egészen a rendszerváltozásig a jogalkotói és jogalkalmazói cél elsősorban ‒ alkalmanként kizárólag ‒ az uralkodó politikai elit védelme, tehát nem a társadalom valós igényének kielégítése volt. Szerinte minden korszaknak megvolt a maga jelentőségteljes változása, átalakulása ‒ például korábban az autók, ma a mesterséges intelligencia megjelenése ‒, a kérdés csupán az – folytatta –, hogy erre az ügyészségnek sikerült-e jogállami keretek közt reagálnia, és valóban a társadalom védelmét szolgálnia.

A kelseni elveket érvényesíti

Az Igazságügyi Bizottság május 13-i meghallgatásán többek között arról beszélt, hogy legfőbb ügyészként szoros kapcsolatban állt az Alkotmánybírósággal. Mint mondta, mindig is érdekelte az alkotmányjog, az alkotmányos identitás, a hatalmi ágak megosztása és a szuverenitás. Egyik „örök” kritikusának, Sebián-Petrovszki László DK-s képviselőnek arra a felvetésére, hogy az ügyészi szervezet nem független, így reagált: 2004-ben éppen az ő kezdeményezésére mondta ki az Alkotmánybíróság az ügyészség teljes szakmai és politikai függetlenségét a többi hatalmi ágtól, amikor megsemmisítette a legfőbb ügyészhez címzett interpellálás lehetőségét.

Én pozitivista jogász vagyok, bár nagyon sok tekintetben hat rám a természetjogi gondolkodás is, de mégis szigorúan be kell tartani a jogot, mert ez az alkotmányosság alapja. Ha a jog előírja, hogy mit kell csinálnunk egyes szituációkban, helyzetekben, bizottsági üléseken, akkor azt kövessük, mert az a helyes út az én megítélésem szerint

– fejtegette. Arra a kérdésre, kinek az oldalán áll alkotmánybíróként, úgy válaszolt, hogy az Alaptörvény oldalán kell állnia, az Alaptörvényt kell képviselnie, a történeti alkotmányt, a Nemzeti hitvallást, és ezek alapján kell megválaszolnia azokat a kérdéseket, amelyek egy-egy indítvány alapján felmerülnek. „Ez Kelsen óta nem változott, az Alkotmánybíróságnak a kelseni elveket kell érvényesíteni a döntéseiben” – hangoztatta.

Individuális jogvédelem

Szerinte óriási lendületet ad az individuális jogvédelemnek, hogy az Alkotmánybíróság nem csupán az Alaptörvénnyel nem megegyező jogszabályokat, hanem konkrét bírói döntéseket is megsemmisíthet, és ezáltal erősítheti az alapjogvédelmet Magyarországon.

Reményei szerint a magyar Alkotmánybíróság hasonló utakon jár majd mint a német és a lengyel alkotmánybíróság.

Emlékeztetett: a német alkotmánybíróság 2000-ben hozott döntésében megkérdőjelezte európai uniós intézmények ultra vires (hatáskörön kívüli) beavatkozását a nemzeti jogokba. Ez volt az a híres ügy, amelyben az Európai Központi Bank (EKB) államkötvényeket kezdett el felvásárolni, és a német alkotmánybíróság szerint ezzel túllépte hatáskörét, ahogy az Európai Bíróság is, amely meg rendben lévőnek találta az EKB eljárását. Ezt a döntést aztán a lengyel alkotmánybíróság továbbfejlesztette. „Ez volt az első eset, amikor a nemzeti szuverenitás védelmében megkérdőjelezték európai intézmények ilyen jellegű működését” – hangsúlyozta Polt Péter, aki szerint ezeket a példákat a magyar Alkotmánybíróságnak is érdemes lesz követni.

(Borítókép: Polt Péter az Alkotmánybíróság megválasztott új elnöke esküt tesz mellette Kozma Ákos az alapvető jogok biztosa és Nagy Gábor Bálint a Legfőbb Ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyész megválasztott új legfőbb ügyész az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 11-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)