Szájer József a bölcsek kövét keresi, közben nekimegy az Európai Uniónak

A Polgári Szemle folyóirat legfrissebb lapszámában Szájer József, a Szabad Európa Intézet vezetője is jelentkezett egy esszével az Európai Unió szuverenitáskorlátozó eszközeiről, a jog, a bíróság és az igazságszolgáltatás összefüggéséről. A lap bemutatóján erről beszélt, ahogy Lentner Csaba, a folyóirat főszerkesztője is bemutatta esszéjét a Magyar Tudományos Akadémia megújításáról.

Szerdán délelőtt a Polgári Magyarországért Alapítvány székházában tartották a Polgári Szemle társadalomtudományi folyóirat legújabb lapszámának bemutatóját, amelyben a nemzeti szuverenitás védelme, illetve a Magyar Tudományos Akadémia megújításáért vívott küzdelmek kerülnek a fókuszba. A rendezvény fő előadója Szájer József, a Szabad Európa Intézet vezetője volt, aki a témában írt dolgozatát (Jog, bíróság, igazságszolgáltatás az Európai Unióban a szuverenitási küzdelmek korában) ismertette, illetve bővebben is szólt a jogállamiság jegyében indított támadásokról, amelyek a polgári kormányt gyengítenék.

Emellett Lentner Csaba, a lap főszerkesztője is bemutatta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) megújítására készített vitaindító, lapszámban megjelent írását. Az esemény moderátora Tallai Gábor történész volt, a Polgári Szemle Alapítvány Kuratóriumának tagja. Tallai azzal kezdte, hogy 21 éve létezik a lap, amely a lapkiadásban kisebb örökkévalóságnak számít, 2004 óta folyamatosan szállítják a tartalmakat. Ezután bemutatta két vendégét, majd átadta a szót Lentner Csabának.

A főszerkesztő arról beszélt, hogy kínai és angol nyelvű lapszámokat is megjelentettek az elmúlt években, nem csak magyarokat. A jelenlegi lapszám a szuverenitás jogi védelmére helyezi a hangsúlyt, Szájer József pedig a rendszerváltó nemzedék egyik élő hangja, így egyértelmű, hogy részt vett a lapszám elkészítésében. A folyóirat aktuális témáiról is szólt néhány szót, mint a pénzügykultúra, a gazdasági eszközökről, a regnáló tudományokról, amelyeket a társadalmi térbe próbálnak beemelni.

A bölcsek köve nyomában

Szájer József a cikkéről elmondta, hogy ez szándékosan egy „gondolkodó esszé”, tehát nem jogtudósként írta meg gondolatait a lapba. A gondolkodó emberek missziója megérteni a körülöttük lévő világot – mondta –, majd kitért Magyarország és az EU kapcsolatára, amelyben morális kérdésektől gazdaságtudományos kérdéseken át jogfilozófiai kérdések is felmerülnek, tehát nem fekete-fehér a rendszer.

Elsőként a „nyugatosságot” emelte ki, amelyhez a Fidesz is tartozik Magyarországon, ezzel indult minden 1990-ben. Aztán bizonyos fokozatok révén kiderült, hogy a „Nyugat is olyan, mint minden más a világ történetében” – ezt néhány személyes történettel is alátámasztotta, ugyanis szembesült vele, hogy Franciaországban is vannak beteg emberek, vagy éppen Angliában szerelni kell a csapokat, ezt pedig itt, a „vasfüggöny mögött nem így gondoltuk”.

A következő fázis pedig az, amikor „rájövünk, hogy nem biztos, hogy az ő megoldásuk a legjobb” egy adott problémára. Kifejtette, hogy amikor a magyar gazdaság nehézségekbe ütközött (infláció, munkanélküliség, gazdasági válság), akkor rá kellett jönnie Magyarországnak, hogy a Nyugat lassabban reagál, mint mi, mert nekik volt idejük.

Egyáltalán nem biztos, hogy az ő kezükben van a bölcsek köve

– fogalmazott. Majd a 2010 utáni időkre kitérve elmondta, hogy a magyar kormányzat teljesen más rendszert épített fel, mint a Nyugat, miközben Nyugat-Európa nem tudott válaszolni az azt megelőző válságra. Így alakult ki, hogy Magyarország nem tudja átvenni a Nyugat megoldásait egy az egyben, azokat saját magunkhoz kell alakítani, valamint „máshonnan is tanulni akarunk”.

Innentől merül fel a szuverenitás kérdése, mert „amikor akarunk csinálni valamit, akkor kívülről valaki mindig azt mondja, hogy ezt nem lehet”. Véleménye szerint abban a fázisban vagyunk, hogy „magunkra találtunk, a saját lábunkra álltunk, és ezért hajlandóak vagyunk konfliktusokat vállalni”. Nem biztos, hogy ebben minden sikerülni fog – véli –, viszont legalább nem szolgai módon követünk mindent, amit előírnak.

Harmonizálás

A Ki őrzi az őrzőket? című esszéjéről elmondta, hogy az EU-nak is nyilván van egy határozott érdeke és gondolkodása, tehát érdeke, hogy elbizonytalanítsa a többieket, és megjelenítse, hogy „az az érdekünk, ami az ő érdeke”. Kiemelte, hogy az unió nem áll Magyarország felett, az nem egy birodalom, olyan jogkörökkel rendelkezik, amelyeket a tagországok rábíztak. Magyarország a szuverenitását pedig nem adta át, így furcsa, hogy ezek az intézmények úgy viselkednek, mintha Magyarország felett állnának.

Az unió tagországai adják a felhatalmazást, amire nem adnak, arra nincsen

– emelte ki Szájer. Véleménye szerint olyan bizottságok vannak, amelyek úgy viselkednek, mintha saját jogköröket adtak volna maguknak, holott ilyenek nincsenek. Ennek van egy jogi háttere, ő pedig – mint aki benne volt ebben több mint másfél évtizedig – ezt szerette volna megmutatni dolgozatában. Mindemellett egy ezeréves hagyományokra épülő magyar jogrendszerbe nem tudnak kívülről beleszólni, hiszen ezt kívülről nemigen érthetik, így nem tudják megmondani, hogy „ezt és ezt vegyétek ki belőle, és úgy jó lesz”.

Elmondta, hogy az Európai Bíróság alkalmazása a szuverenitáselvonás legjobb módszere, ez az egységesítés első vonala. Amikor a luxemburgi bíróságra megy valaki, hogy megkérdezze, hogy alkalmazhatja-e a magyar jogot, nem ütközik-e az európai jogokba, az pedig egyértelműen a magyarok szuverenitása ellen megy, hiszen két magyar vitájára hogy adhatna választ egy svéd vagy egy finn bíró? – tette fel a kérdést. Ez pedig a szuverenitásindex egyik fontos összetevője, ugyanúgy, mint a hadsereg mérete vagy az ország nagysága, vagy éppen a kultúra, a történelem. Magyarország pedig lehet előrébb, mint mások, „ha ezeket az elemeket jól harmonizálja”.

Az MTA megújítása

Lentner Csaba dolgozatáról elmondta, hogy az MTA jelenleg nem a magyar tudományos élet legmagasabb szintje. Ez pedig összefügg a szuverenitással, hiszen ennek védelméhez aktív és független tudományos élet szükségeltetik egy országban. A magyar gazdaság teljesítőképessége alacsony szinten áll, ráadásul az embereknek „nem megy át”, hogy miért vannak adókedvezmények, mi ezeknek a lépéseknek az értelme.

A kormány nem a végtelenségig akarja befolyásolni a magyar gazdaságot, csak amíg szükséges a családok megvédése érdekében. Ha ezt a tudomány nem ismeri fel, akkor ott hatalmas probléma van

– fogalmazott a főszerkesztő. Szerinte a HUN-REN kutatási hálózat fogja a tudományos elit javát adni, az MTA pedig már eljátszotta ezt a szerepét. Persze nem akarja megszüntetni, hiszen évszázados a hagyománya, de a jó tudományos élethez jó szakemberek is kellenek, ebből pedig lemaradásban van Magyarország, sőt az sem biztos, hogy valaha is versenyképes lesz – állítja Lentner Csaba.

2025 első felében ébredt rá, hogy az akadémia vezetése mennyire „gyenge teljesítményű”, hiszen hiába emelkedtek 240 százalékra a magyar tudományos folyóiratokban publikált esszék, ha a környező országok mindegyike csaknem 400 százalékon áll. Így a magyar teljesítmény csak önmagához mérten jó, a nemzetközi rangsorokban nem állunk túl jól. Az MTA tagjai tíz év alatt fél cikket (0,4 százalék) sem írtak magasan idézett nemzetközi folyóiratokban. Ez pedig „nem akadémikusi szint”.

Ez szinte minden ágazatra hatással van, a szabadalmak bejelentésétől a vásárlóerő növekedésén át az exportcikkek előállításáig. Az MTA tudományos teljesítménye 12 százalékon áll jelenleg, tehát 88 százalék választja el a világelittől, és ha ebben nincs változás, akkor az az ország és a gazdaság fejlődését is gátolni fogja. „Ezzel az akadémikusi struktúrával és választási rendszerrel nem vagyunk jó úton” – mondta.

(Borítókép: Szájer József. Fotó: Papajcsik Péter / Index)