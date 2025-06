Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Hetek című hetilapnak adott interjújában jelentette be, hogy a 2025-ös és a 2026-os évre sincs beütemezve béremelés az egészségügyben. Az államtitkár ugyanakkor megjegyezte: lesz keresetnövekedés az ágazatban, hiszen a dolgozók többsége nő, és hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény, emellett életbe lép a legalább kétgyermekes anyák adómentessége is.

A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke, Soós Adrianna az InfoRádióban „nagyon diszkriminatívnak” nevezte a fizetésemelés elmaradását és a kedvezmények ilyen módon való meghatározását. Indoklása szerint a legalább kétgyermekes édesanyák jelentős része nem esik a 40 év alatti korosztályba, amely 2026. január elsejétől szja-mentességet kap.

A magyar egészségügyben jellemzően 40 év feletti nők dolgoznak, a férfiak pedig eleve nem mentesülhetnek az adófizetés alól

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a megközelítés „az egyenlő bánásmód elvét is sérti”.

Soós Adrianna szerint az sem szerencsés, hogy a döntéshozók a gyermekvállalás után járó adókedvezményt „összekeverik” a bérrel, mert úgy véli, a bérnek más funkciója is van a megélhetésen kívül.

A fizetésemeléssel ösztönözni lehetne az érintetteket a munkára, illetve a dolgozók teljesítményét is még inkább elismerhetnék ezzel a döntéssel

– mondta.

A szakszervezeti vezető elfogadhatatlannak tartja az államtitkár közlését, főleg úgy, hogy a nyilvánosság tudja, nem keresnek túl jól az egészségügyi dolgozók.

Az inflációkövetés a minimum

A FESZ elnöke kiemelte: infláció idén és jövőre is lesz, ezért az a minimális elvárásuk, hogy az inflációt lekövető béremelés valósuljon meg. Több pénz kellene arra is, hogy új embereket lehessen felvenni a rendszerbe, mert az egészségügyi dolgozók nagyon leterheltek.

Folyamatosan nő az egy hónap alatt teljesített óráik száma, sokkal jobban, mint bármely más ágazatban, ezért nem lehet még ennél is jobban kizsigerelni a dolgozókat

– fogalmazott Soós Adrianna.

A szakszervezet az orvosokkal együttműködve folyamatosan egyeztet az illetékesekkel, mivel más súlyos problémák is sújtják az egészségügyet a pénzhiány miatt.

Ellátási gondokkal küszködik a rendszer, alapvető fontosságú gyógyszerek, eszközök, berendezések, klímák hiányoznak, amit folyamatosan érzékelnek a betegek is

– sorolta Soós Adrianna.

Sztrájkkészültség és évtizedes lemaradás

A FESZ több tervet is előkészített a helyzet előmozdítása érdekében. Akár a béremelések elindítását megcélzó sztrájkkészültség is szóba jöhet a szakszervezeti vezető szerint. Egy másik lehetőség az önként vállalt többletmunkák felmondása, illetve azt is fontolgatják, hogy a kérdésbe a lakosságot is bevonva petíciót indítanak, hogy több erőforrást kapjon a magyar egészségügyi rendszer.

Soós Adrianna elmondta: az államtitkárság közleményeiből arra lehet következtetni, hogy 2026-ban a nemzeti jövedelemhez képest arányaiban kevesebb pénz áll majd az egészségügy rendelkezésére, mint idén. Akkora a lemaradás, hogy „még magasabb összegek biztosítása esetén is 8-10 évnek kellene eltelnie ahhoz, hogy elérjük a jelenlegi uniós átlagellátási színvonalat”, miközben a többi tagország többségében folyamatosan egyre több pénzt költenek a kormányok az egészségügyre.

A szakszervezeti elnök figyelmeztetett: más uniós tagállamokban folyamatosan javulnak az ellátási mutatók, miközben Magyarországon nagyon magas a halálozások száma, továbbá nagyon rosszak az emberek gyógyulási esélyei.

A kialakult helyzet nemcsak az egészségügyi dolgozókat érinti, hanem minden olyan magyar embert, aki valamilyen egészségügyi problémával néz szembe. Ők nyilván meg szeretnének gyógyulni, de sok bizonytalanságot szül, ha nincs elég ember és nincsenek megfelelő ellátási feltételek a rendszerben

– magyarázta Soós Adrianna.

