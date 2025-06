Hatvanmillió forintot nyerhetett Magyar Péter a 4iG-részvényeinek eladásán

Szerdán egy új védelmi ipari nagyvállalat létrejöttét jelentette be a 4iG leányvállalata, emiatt Magyar Péter hazaárulásról írt közösségi oldalán, melyben közölte, hogy eladja az ide tartozó részvényeit, azonban ezeknek értéke háromszorosára nőtt a csütörtöki tőzsdenyitásra, így a Tisza Párt elnöke mintegy hatvanmillió forintot nyerhetett az üzleten. Magyar Péter ellen már korábban is indult vizsgálat bennfentes kereskedés miatt.

Amint arról korábban beszámoltunk, nemzetstratégiai jelentőségű megállapodást jelentettek be: a 4iG Csoport leányvállalata a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. nyár végéig többségi részesedést vásárol az N7 Holding által újonnan alapított, és a tervek szerint kilenc, jelenleg még részben vagy teljes egészében állami tulajdonnal rendelkező védelmi ipari céget tömörítő vállalatban, az N7 Defence Zrt.-ben. A számos jogi lépésből álló ügylettel Magyarország első magán, illetve állami tulajdonban lévő védelmi ipari holdingvállalata jön létre.

Erre reagált szerdán Magyar Péter közösségi oldalán, melyben azt írta, hogy csütörtökön azonnali hatállyal eladja a tulajdonában lévő 4iG-részvényeket, és mindössze egy darabot tart meg – szimbolikus gesztusként, hogy részvényesként felléphessen a közgyűléseken, és követelhesse: a vállalat álljon el a hadiipari cégek felvásárlásától, vagy térítésmentesen szolgáltassa vissza azokat az államnak.

A Világgazdaság állítása szerint azonban a Tisza Párt elnöke már tudhatott a Nemzetgazdasági Minisztérium tervéről, ugyanis korábban már jelentek meg információk. Magyar Péter Facebook-oldalán azonban úgy minősítette a döntést, hogy „az állami hadiipar privatizációja egyenlő a hazaárulással”.

Februárban viszont a politikus közölte, hogy csak 4iG-részvényekkel rendelkezik, melyekről akkor nem árulta, pontosan mennyi van a birtokában. A VG értesülése szerint viszont legalább 60 ezer papírt birtokolhatott csütörtök reggelig, melyeknek értéke tőzsdenyitáskor 1840 forint körül alakult, ami a korábbi 6-700 forintos átlagárhoz képest háromszoros növekedés. Ezzel pedig a Tisza Párt elnöke csaknem 110 millió forintos bevételre tehetett szert.

A gazdasági szaklap kiszámította, hogy

Magyar Péter tiszta nyeresége a 4iG-részvényeken nagyjából 60 millió forintra tehető.

Ezeket a részvényeket pedig akkor vásárolta, miután 2023. július 21-én eladta az összes, birtokában lévő Opus-részvényt, mellyel bennfentes kereskedelmet valósíthatott meg, ami ellen jelenleg is nyomoznak a hatóságok.

Magyar ellen korábban bennfentes kereskedés miatt indult vizsgálat

Mint azt már megírtuk: Magyar Péter 2023-ban egy napon, a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tíz millió forint értékben vásárolt olyan részvényeket, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akciónak köszönhetően az értékük jelentősen megnő. A gyanú szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel, amely felvetette a bennfentes kereskedés gyanúját.

Novemberben kezdődött a nagy hangfelvétel-sorozat, amelyeken Magyar Péter hallható különböző személyek társaságában és változó témákkal kapcsolatban. Az egyik ilyen felvételen Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi párja arról beszél röviden, hogy a Tisza Párt vezetője 90 millió forintnyi részvénnyel rendelkezik, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”.

Sajtóinformációk szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) érdeklődését is felkeltette a hangfelvétel, ezért kezdett bennfentes kereskedelem ügyében vizsgálódni. Később az is kiderült, hogy a Tisza Párt elnökének bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos ügyében még további hét személy is érintett lehet, mindegyikük Opus-részvények adásvételével kapcsolatban.