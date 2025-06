Halálosan megfenyegették Orbán Viktort és az édesanyját, a kormányfő „Tisza-gyűlöletszektáról” beszélt, feljelentették

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön újabb üzenetet írt a Harcosok Klubja csoportjába. Kiemelte, hogy délelőtt ukrán ügyekkel foglalkoznak, és hiába akarja Volodimir Zelenszkij, hogy mindenki Ukrajnát szolgálja, „mi nem fogjuk”. Hangsúlyozta, hogy nekik Magyarország az első. Továbbá kitért a Voks 2025-re is, és mindenkit arra kért, hogy június 20-ig szavazzon.

Üzenetében reagált Menczer Tamás korábbi bejegyzésére, amiben a miniszterelnököt és az édesanyját érte halálos fenyegetés. Kijelentette, hogy a Tisza Párt „gyűlöletszekta”, amely őt és édesanyját is fenyegeti.

– írta Orbán Viktor.

Rámutatott, hogy a Harcosok Klubjának már húszezer tagja van, és egyre csak jelentkeznek. „Jól mentek, a közösségi médiában is legyőzzük őket.”

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerdán Facebook-oldalán osztott meg egy hozzászólást, amelyben megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt és édesanyját is. A politikus szerint „Magyar Péter ukrán kém »testvére«, Tseber Roland Ivanovics után a tiszás gyűlöletszekta is megfenyegette a miniszterelnököt”. A kommentben a nő a következőket írta:

Ki kell végezni Orbánt az anyjával együtt! A következő születésnapján remélem én is a temetésük lesz!

Menczer Tamás kijelentette, hogy miközben a tiszások „a Békések Ligájaként aposztrofálják magukat”, addig ők a legdurvábbak. Hozzátette, Budai Gyula már meg is tette a feljelentést. Továbbá csatolt egy fényképet, amelyen a Tisza Párt állítólagos Visszhang nevű csoportjának egy beszélgetéstöredéke látható. Az üzenetben valaki arra kéri a csoport tagjait, hogy „szedjék szét” Lázár János azon bejegyzését, amelyben a balatoni vonalon kialakult sorompóhibáról ír.

Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktor a Parlamenti Szalonban tartott előadásán kifejtette, tudomása van arról, hogy a Tisza Párt Visszhang néven hozott létre online csoportot, sőt Menczer Tamás beszámolója szerint fel is olvasott konkrét üzeneteket, „amelyeket a Tiszánál kiküldtek Lázár János posztjainak megtámadásával kapcsolatban”.

Az Index információira azonban a Tisza Párt kijelentette, hogy „a Tisza nem szervez és nem hoz létre Harcosok Klubját”. Ugyanakkor kiderült, hogy valóban létezik a Visszhang nevű csoport, amelyen keresztül párttal kapcsolatos híreket osztanak meg. Az viszont csak egy „kevésbé jelentős, pár száz fős csoport”.

Orbán Viktor 2025 májusában indította útjára a „Harcosok Klubja” nevű kezdeményezést, amelynek célja százezer digitális aktivista toborzása a Fidesz támogatására. A projekt zárt, meghívásos alapon működik, és célja az ellenzéki pártok, különösen a Tisza Párt közösségi médiás jelenlétének ellensúlyozása. Riportunkban arról számoltunk be, hogyan sikerült bejutnunk a titkos hálózatba, és megmutattuk, hogyan lehet belépni, és milyen üzenetekkel szembesülnek a csoport tagjai.

A Harcosok Klubjának első eseményét a BOK-csarnokban rendezték, ahol bemutatkoztak a csapat tagjai.

A világ megváltozott, vele változott a politika is. Új terek nyíltak: elérte a politikát az online, a digitális világ. […] Újítanunk kell, be kell költöznünk, fel kell költöznünk a virtuális térbe is. Ezért hoztuk létre a digitális Harcosok Klubját. Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját. […] A jövő hét végén húszezren leszünk, az ősszel megint duplázunk, januárra elérjük a százezret. Százezer digitális szabadságharcossal fogjuk megvívni a választásokat. […] Itt az idő, hogy meginduljunk. Régen a falakon, ma a Facebookon