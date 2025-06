A színész egy Instagramon közzétett videóban beszélt arról, hogy szerinte le fogják tiltani a TikTok-csatornáját, ahogy tették azt a Lázár Jánosról szóló videója esetében is. Korábban egy csörte alakult közte és Vasvári Vivien között, melyre Orbán Ráhel és Bodnár Zsigmond is reagált.

Molnár Áron közösségi oldalára feltett videójában mondta el, hogy egy Lázár Jánosról szóló tartalmat letiltottak, az indoklás szerint azért, mert gyűlölködő magatartást valósít meg.

Nemsokára valószínűleg tiltják is a csatornámat, mert a trollok rászálltak és jelentgetik, de az igazságot nem lehet letiltani!

− tette hozzá a színész, majd közölte, hogy „ezeket a videókat én írom, én rakom össze, én vágom, én feliratozom a telefonomon a töpszli kis ujjammal. Ezzel szemben több száz milliárd adófizetői forintból működő, brutális propagandagépezettel állunk szemben. Kemény lesz eljutni a választásokig, viszont akkor is leváltjuk ezt a rendszert, ha százszor is tiltanak minket!” − hangsúlyozta Molnár Áron, és kiemelte, hogy az Instagramon és Facebookon továbbra is elérhető marad a videó.

Megy az adok-kapok

Korábban beszámoltunk róla, hogy Orbán Ráhel is megszólalt a színész és Vasvári Vivien vitájában, amelyről Instagramon annyit közölt, hogy „lehet békésen is egyet nem érteni”. Erre Molnár Áron csak annyit közölt, hogy „természetes, hogy a dolgokról másképpen gondolkodunk”.

Majd hozzátette, hogy Orbán Ráhelnek olyan, a közbeszédet megosztó témában is fel lehetett volna emelnie a hangját, mint a bicskei gyermekotthonban történtek, Kaleta Gábor pedofilügye vagy a Budapesti Javítóintézet igazgatójának ügye.

Vasvári Vivien készített egy videót, amelyben elmondta, hogy bár a témához nem ért, de szerinte nem kellene Ukrajnának csatlakoznia az EU-hoz. Molnár Áron egy paródiavideóval válaszolt, mire Vasvári férje, Bodnár Zsigmond is közzétett egy üzenetet, amelyben elmondta, szerinte a színész átlépett egy határt, majd megfenyegette, hogy bepereli.

Molnár Áron bocsánatot kért, de nem hagyta szó nélkül a vita mögötti politikai felhangokat sem. A színész leszögezte: nem az influenszer nőiességét sértette meg, hanem a nyilvános megszólalását bírálta.

Bodnár Zsigmond szerdán nyílt levéllel válaszolt Molnár Áron bocsánatkérő videójára. Az Instagram-bejegyzésben szó esik arról, hogy Bodnárék részükről lezártnak tekintik az ügyet, de azért tisztázni akarnak néhány felvetést, amelyeket a színész korábban megfogalmazott velük kapcsolatban.