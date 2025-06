Kiszivárgott, milyen nagy dobással készül Orbán Viktor: „Ha megfeszülök, sem tudok jobbat kihozni”

Szerda délután a Harcosok Klubjában jelentette be Orbán Viktor, hogy legfőbb harcosával, Menczer Tamással egy titkosított YouTube-élőben előadást tartanak a csoport tagjainak. A beszélgetés során többek között az is kiderült, hogy milyen nehézségeket jelent a korán kezdődő kampány a miniszterelnöknek, hogy mikor lesz a Harcosok Klubja következő nagygyűlése, ahogyan az is, hogy szerinte mi a tétje a soron következő választásoknak, és hol van előnyben a Tisza Párt a Fidesszel szemben.