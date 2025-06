Azt várták Schadl Györgytől, hogy dobjon fel valakit egy alku keretein belül

Ismét Schadl György egyik volt munkatársát, M. Pétert hallgatta meg a bíróság az ország egyik legismertebb korrupciós ügyében, a Schadl–Völner-perrel kapcsolatban. A tárgyalás megkezdése előtt dr. Tóth Erzsébet bírónő jelezte, hogy a korábbi tárgyalásokat azért kellett elnapolni, mert Schadl György kezelésre szorult. Mint ismert, eredetileg május végére tűzte ki a bíróság a tanúmeghallgatásokat.

Schadl adott kölcsönt, nem a bank

A bírónő hozzátette, hogy Schadl egyik ügyvédje indítványozta egy Európai Unió Bírósága (EUB)-határozatra hivatkozva, hogy a mobiltelefonokról és más elektronikai eszközökről lementett adatokat rekessze ki a bíróság a bizonyítékok közül. Ezzel kapcsolatban még nem döntött a bíróság, csak később derülhet ki, hogy a tárgyalás előtt röviddel beadott indítvánnyal mit kezd a törvényszék.

M. Péter 2004 óta dolgozik a végrehajtásban, abban a budaörsi irodában kezdett, amit 2011-ben egy nagy adag hátralékkal átvett Schadl György a korábbi végrehajtótól. Párhuzamosan több irodában is dolgozott, a Covid-járvány óta jelenleg is fizetés nélküli szabadságon van bejelentve Schadl irodájába. Bevallása szerint Schadl Györggyel jó kapcsolatban voltak, mert az iroda tulajdonosa minden alkalommal korán reggel már bent volt a munkahelyükön, illetve Schadl elvárta, hogy kérdés és probléma esetén keressék őt. A jó viszony az anyagi kapcsolatukon is meglátszódott, először 4, majd 2 millió forintos kölcsönt kapott a felettesétől, hogy rendezni tudja a lakhatásukat. Később, amikor feleségét, az ügy hatodrendű vádlottját kinevezték egy győri iroda élére, akkor is Schadl Györgyhöz fordult segítségért az anyagiakat illetően. A bírónő kérdésére, hogy miért nem banki kölcsönt vettek fel, röviden csak ennyit mondott:

Bírónő, én egy bírósági végrehajtó vagyok, tudom, mit jelent a banktól hitelt felvenni.

Erre a projektre Schadltől 40 milliós kölcsönt kaptak, amiről ismételten nem írtak papíron megállapodást, a tanú elmondása szerint Schadl csak annyit mondott, hogy most élvezzék ki, hogy van pénzük, majd az osztalékból fizessék vissza a kapott összeget. Erről pedig az ügy koronatanúja, F. Vivien is tudott, mert a házipénztár költéseiről ő vezetett táblázatot, ahol napra pontosan látszódott, hogy mikor vitte vissza a milliókat M. Péter.

Mint kiderült, korábban neki sem volt felhőtlen a viszonya a nővel, állítása szerint F. Viviennek több személlyel is volt konfliktusa az irodában, még a főnökükkel is, de nem tudja már, min kapott össze Schadl György és F. Vivien. Meglátása szerint a nő személye elviselhetetlen volt, de tagadhatatlanul kiváló szakember is, ez lehetett az oka annak, hogy maradhatott az irodánál.

Schadl György kérdésére M. Péter azt állította, hogy az ügyészség felajánlotta neki, hogy amennyiben terhelő vallomást tesz Schadlre, azzal megmentheti a feleségét a börtöntől. Schadl itt megjegyezte, hogy

ezt neki is felajánlotta a vádhatóság, csak neki másra kellett volna terhelő állításokat tennie.

A végrehajtói kar egykori elnöke az Indexnek adott interjújában arról beszélt, hogy nem őt akarták leszedni a sakktábláról, ő csak egy járulékos veszteség, de sem ő, sem pedig Völner Pál nem tett ilyen vallomást az ügyészségen.

Másfél éve tart a per

Mint ismert, a per 2023. február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát.

Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét. A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet: a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt. Jogerős döntésében a végrehajtók büntetésén enyhített a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa. A tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.

(Borítókép: Schadl György tárgyalása 2025. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)