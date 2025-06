Beiktatta a hivatalába az új legfőbb ügyészt Sulyok Tamás köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök beiktatta a hivatalába az Országgyűlés által szerdán legfőbb ügyésszé választott Nagy Gábor Bálintot. Az eseményen az államfő mellett Polt Péter, az Alkotmánybíróság új elnöke is beszédet mondott.

Az ügyészség napja alkalmából az Igazságügyi Palota dísztermében tartott ünnepségen a rendezvény díszvendégeként Sulyok Tamás köztársasági elnök − Polt Péter volt legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság új elnöke jelenlétében − ünnepélyesen beiktatta a hivatalába Nagy Gábor Bálintot − tudatta a Legfőbb Ügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Sulyok Tamás − aki az igazságszolgáltatásban érintett jogászi hivatásrendek vezetőivel való egyeztetést követően, a megüresedő legfőbb ügyészi tisztségre május 15-én jelölte Nagy Gábor Bálintot − ünnepi beszédében mind a volt, mind pedig a megválasztott legfőbb ügyészt köszöntötte.

A közleményben idézik az államfőt, aki kiemelte: „a közvád talapzata nem más, mint a közérdek védelme. Jó, ha ezt magunkban és a társadalomban egyaránt újra és újra tudatosítjuk. A közbiztonság, amiért az ügyészség mindennap fáradozik, ugyanis minden magyar család, minden magyar ember életének létszükséglete. Fontosnak tartom ezért, hogy elismeréssel és megbecsüléssel adózzunk az ügyészi hivatásrend minden tagjának, hiszen ők a munkájukon keresztül segítik a társadalom rendezett és zavartalan hétköznapjait.”

Polt Péter beszédében a hivatástudat fontosságát hangsúlyozta ahhoz, hogy az ügyészek jól és megfelelő színvonalon végezzék a munkájukat. Felidézte az elmúlt két és fél évtized alatt a szervezet által megtett jelentős utat, egyben megköszönve minden ügyészségi dolgozó odaadó munkáját, sok sikert kívánva a legfőbb ügyésszé választott Nagy Gábor Bálintnak − olvasható a közleményben.

Mint írták, Nagy Gábor Bálint székfoglaló ünnepi beszédében a szervezet és hivatali elődje elért eredményeit méltatta, külön is kiemelve az egységes ügyészségi nyomozás megteremtését, a specializációt, a változásokhoz való alkalmazkodás képességét, illetve a kiváló nemzetközi kapcsolatokat, amelyre az európai legfőbb ügyészek májusi budapesti konferenciája is egyértelmű bizonyítékul szolgált.

Nagy Gábor Bálint rámutatott: a szervezet szakmai eredményei a bíróság mérlegén keresztül szemlélve is egyértelműen pozitívak. „Az elmúlt években a megvádolt terheltek mintegy 99 százalékát érintően a bíróság is arra a következtetésre jutott, hogy bűncselekményt valósítottak meg. A bíróság által megjelenített külső szakmai kontroll a feljelentések elutasítása, illetve az eljárások megszüntetése tekintetében is az ügyészségi döntések törvényességét igazolta. A sértettek által kezdeményezett rendes pótmagánvádas eljárások eredményessége mindössze néhány százalék. Az úgynevezett kiegészítő pótmagánvádas eljárás keretében pedig egyetlen esetben sem jutott arra a nyomozási bíró, hogy az ügyészségi állásponttal szemben vádindítvány benyújtásának lenne helye” − áll a Legfőbb Ügyészség közleményében.

Nagy Gábor Bálint megválasztott és Polt Péter leköszönt legfőbb ügyész közösen adott át elismeréseket és pályadíjakat. Az új legfőbb ügyész Ügyészségi Emlékgyűrűt adományozott hivatali elődjének a szervezet nevében megköszönve „a Magyarország Ügyészsége élén végzett több mint két évtizedes munkáját”.