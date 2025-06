Orbán Viktor: Nélkülünk Ukrajna egy napig sem maradna talpon

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában jelentette ki, hogy Ukrajna EU-csatlakozása automatikusan magával hozná a háborút is az Európai Unióba. A kormányfő kemény üzenetet fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is, hangsúlyozva, hogy Magyarország nem az az ország, amely „térdre esik Ukrajna előtt”. Az interjúban szó volt a Voks 2025 népszavazás sikeréről, az energiapolitika fontosságáról és a Patrióták európai szerepéről is.