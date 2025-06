Drogkereső kutyák tartották fel Szabó Bálintot, nem ért oda Lázár János fórumára

Szabó Bálint múlt pénteken Lázár János berettyóújfalui rendezvényére próbált meg eljutni, azonban a rendőrség többször is feltartóztatta, a harmadiknál drogkereső kutyával is átvizsgálták a kocsiját, amelyben találtak egy gyanús táskát, ezért előállították − írta a Blikk.

Egy ismerősömmel előtte való nap cseten beszéltem meg, hogy autójával elvisz a Lázár-infóra. Ám miután elindultunk Nagytarcsáról, egymás után több alkalommal is közlekedési ellenőrzésre állították meg az autót a rendőrök. Harmadik alkalommal már csak húsz percre voltunk Berettyóújfalutól, amikor követtek minket, majd félreállítottak. Ekkor át is kutatták a járművet, még drogkereső kutya is előkerült. Pár perc alatt egy női táskában találtak is valamilyen gyanús anyagot. A fuvarozó ismerősöm állította, hogy a retikült egy nappal előtte találta, és betette a kocsijába