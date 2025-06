Barabás Richárd: Lázár János jöjjön ki a Pride-ra, megígérem, senki nem akarja majd lesz*pni

„A Pride-törvény nem gumicsont, hanem jogtiprás” – állítja Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke, aki nyíltan vállalja melegségét. Szerinte a kormány gyűlöletpolitikája nemcsak szorongást szül, hanem ellenállást is: idén minden eddiginél többen lehetnek a Budapest Pride-on. Az Indexnek adott interjúban beszél Orbán Viktorról, Lázár Jánosról, a Tisza Párt taktikájáról, és arról, hogyan lehet küzdeni a szégyen ellen.

Mennyire más a Pride hónap, mint az év többi hónapja? Tőlünk nyugatabbra mintha nagyobb esemény lenne ez, mint Magyarországon.

Olyan szempontból mindenképpen más, hogy van egy csomó rendezvény a Pride hónap keretein belül, amikor nagyon dedikáltan lehet találkozni az LMBTQ-embereket érintő témákkal, és ezek segítségével az LMBTQ-közösséget érintő kérdésekkel kapcsolatban tök jól lehet tájékozódni. De külföldön valóban kicsit nagyobb a felhajtás, az emberek beborítják a szivárványos zászlókkal az utcákat, a cégek mellé állnak a menetnek, akár a logójuk megváltoztatásával. Pont voltam a brüsszeli Pride-on, és jó volt látni, hogy egyetemek vonulnak fel és állnak ki a közösség mellett. Itt ezt még nem látjuk, de kis lépésenként haladunk.

Úgy fogalmazott, hogy LMBTQ-közösség, de ez a különböző szexuális orientációkat tömörítő gyűjtőnév nagyon sok fajta embert jelent. Mennyire van valóban ilyen közösség?

Ha eddig nem is volt, akkor a kormány gyűlöletpolitikája miatt most már van tényleges közösség. Amikor valaki ellen uszítanak, amikor valakit a lovakhoz hasonlítanak, amikor valaki ellen ilyen mértékű megalázó és gyűlölet érkezik állami pénzből, az összekovácsolja az legkülönbözőbb embereket is egy közösséggé.

Akkor úgy látja, hogy az elmúlt hetek, hónapok kormányzati kommunikációja nem, hogy nem ártott, de akaratlanul még segített is a közösségnek?

Két dolgot látok a saját környezetemben. Az egyik az, hogy nagyon sokan szoronganak, különösen a fiatalabbak. Pont tegnap beszélgettem valakivel, aki elmondta, mennyire borzalmasan éli meg huszonévesként azt, hogy a kormány pedofíliával vádolja őt és valamennyiünket. A másik része viszont egy dacosság is. Nekem hetero ismerőseim, 50-es vállalkozó férfiak mondják azt, hogy eddig nem voltak kint a Pride-on, de most kimennek, mert tűrhetetlen, hogy arcfelismeréssel fenyegetnek, és be akarnak tiltani egy gyűlést, mint az 1980-as években. A folyamatosan zajló országjárásomon is tömegesen lépnek hozzám emberek hasonló mondatokkal.

Lesz Pride június 28-án?

Abban biztos vagyok, hogy lesz Pride és sokan leszünk, abban is biztos vagyok, hogy nagyon felszabadult lesz, és abban is biztos vagyok, hogy nem igazán lehet ennél nagyobb ütést bevinni Orbán Viktornak.

Korábban Orbán Viktor és Lázár János is kijelentette, hogy nem lesz Pride.

És hiszünk ennek a kormánynak?

Nem biztos, hogy ez hit kérdése, hiszen törvényt is hoztak a felvonulás miatt.

Ne aggódjon! Lesz Pride. Nagyon sokan leszünk, és nagyon boldogok leszünk.

Orbán fasiszta szólamokat használ, miközben a homoszexualitás hungarikum

Az Indexen jelent meg Orbán Viktor a Parlamenti Szalonban tartott beszéde, ahol többek között arról beszél, hogy a Pride nem véleménynyilvánítás, hanem egy parádé, ami veszélyes a gyerekekre nézve.

A Pride nem a véleményről, hanem a büszkeségről szól. De mire vagyunk büszkék? Nem arra vagyunk büszkék, hogy minek születünk, mert mindenki születik valamilyennek. Nem is arra vagyunk büszkék, hogy milyen irányultságú a szexuális orientációnk. Arra vagyunk büszkék, hogy szembenézzünk a szégyennel, amit a kisebbségi lét okoz. Ezt nem csak az LMBTQ-közösség tagjaként lehet megtenni – heterok is kijönnek családosak a gyerekeikkel, mert azt gondolják, hogy nincs rendben, hogy valaki szégyenben kell leélje az életét.

És ez a büszkeség veszélyes a gyerekekre nézve?

A miniszterelnök szavai a legsötétebb korokat tükrözik, a legsúlyosabb rosszindulatot és miközben nyíltan fasiszta szólamokkal dolgozik. Az, hogy kinek milyen a szexuális orientációja, azt nem lehet elkapni. Megjegyzem, katolikus sem leszel attól, mert látsz egy körmenetet. Ugyanígy meleg sem leszel attól, mert látsz egy felvonulást. Továbbmegyek, nem leszel meleg, bármennyit beszélgetsz egy meleggel, ugyanis az a helyzet, hogy én egész életemben hetero meséket néztem, végül mindig a herceg vette el a hercegnőt, nagyon sok hetero barátom van, és képzeld el, mégsem lettem hetero.

Szükség van olyan gyerekkönyvekre, amelyek szivárvány családokat mutatnak be?

Miért olvasunk történeteket? Azért, mert keressük magunkat benne. Keressük az azonosulást egy karakterrel, egy helyzettel, értelmezési kereteket keresünk szituációkhoz. Annál szörnyűbb nincs, mint amikor azt érzed, hogy rólad nincs történet. Mert akkor pont ehhez a szégyenhez jutunk vissza. Akkor azt fogod érezni, hogy te valahogy más vagy, te rossz vagy, benned van valami taszító, amiről nem lehet beszélni.

Van olyan határ, amit nem szabad átlépni a gyerekekkel való beszélgetésben ezekről a témákról?

Szerintem annál szörnyűbb nincs, mint ha elhallgatunk gyerekek elől dolgokat. Az élet és halál kérdéseiről is beszélgetünk a gyerekekkel, nyilván a maguk életkorának megfelelő szinten. Az emberi viszonyokról is beszélgetünk kell a gyerekekkel.

Akkor gondolom, zavarja a könyvek fóliázása is…

A politika megmondhatja, hogy ki milyen történetet írjon? Itt tartunk 2025 Magyarországán, hogy ez reális kérdés. Ez ellen harcolni kell.

Barabás Richárd nem akar „díszbuzi” lenni, de kiáll az LMBTQ-közösségért

Mikor érezte először, hogy homoszexuális? Segített volna, ha már fiatalon találkozik mondjuk két hercegről szóló történettel?

Utólag tudom, hogy nagyon kicsi gyerekkoromtól sejtettem már ezt. Hétéves koromból is vannak emlékeim, amelyek alapján, már akkor tudhattam volna, ha értem, miről van szó. De nyilván akkor még nem tudatosítod, hogy miben vagy. De amikor ezt elkezdtem elfogadni, az folyamat volt, sok évbe került. Nagyjából 21 éves korom körül coming outoltam először a barátaimnak, viszont olyan tíz évvel korábban már legbelül tudtam, hogy ez van. És néha elképzelem, milyen lett volna az a tíz év, ha valaki a legelején azt mondja: „figyelj, ja, van ilyen, és semmi gond, ez normális”.

Amikor coming outolt a nyilvánosság előtt, azt mondta, hogy nem akar „díszbuzi” lenni. Mire gondolt pontosan?

Arra, hogy az nem elég ebben a kérdésben, hogy ilyen tessék-lássék álláspontokat mondunk, aztán rám mutogatunk. Elfogadjuk azt a többségi álláspontot, hogy nem kell még erről beszélni, nem áll készen erre a társadalom, de ez nem baj, mert van itt egy meleg politikus, és látjátok, mi LMBTQ-pártiak vagyunk. Így értettem a „díszbuziságot”, hogy egy kirakat ember. Azzal önmagában nincs letudva ez a kérdés, hogy egy politikai pártban van egy meleg. Azzal van letudva, ha beszélünk az összes kérdésről és arról vitatkozunk, hogy mit tudunk segíteni ennek a közösségnek.

Mennyire könnyű ma Magyarországon ezekről a témákról beszélgetni? Sokan elutasítóak, mások, akik támogatóak, pedig inkább kerülik a témát nehogy megsértsenek valakit. Az interjú előtt én is elgondolkoztam azon, hogy mennyire sértő, vagy stigmatizáló, hogy a Pride körüli kérdésekkel egyből egy meleg politikushoz fordulok. Sőt még abban sem vagyok biztos, hogy leírhatom-e azt, hogy meleg, vagy mindenhol azt kell írnom, hogy homoszexuális.

Szerintem nem az a baj, ha valaki kérdez, hanem ha nem kérdez. Nyilván van olyan, hogy valaki nem találja meg a megfelelő szavakat. De az őszinte szándék, a nyitottság mindig segít. Nem lehet elvárni, hogy mindenki ismerje a legfrissebb terminológiát. Ha nem tudod, hogyan nevezd az LMBTQ-embereket, kérdezd meg. Én például jól elvagyok a „meleg” szóval, szerintem barátságosabb, mint a hideg, technokrata „homoszexuális”. De ez egyén függő, és éppen ezért fontos a párbeszéd. Nem a PC-kultúra a baj, hanem ha nincsen kommunikáció. Ha elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, akkor ne egy szalvétával fogj meg minket. Egyébként tudtad, hogy a homoszexualitás egy hungarikum?

Hungarikum? Hogy érti ezt?

A homoszexualitás szó hungarikum – Kertbeny Károly magyar író-műfordító alkotta meg 1869-ben az azonos jelentésű görög homo előtag és a nemiség jelentésű latin szó összevonásával. Az LMBTQ-emberek a magyar kultúrának és a történelemnek nagyon komoly részét képezik, mást ne mondjak, a csodálatos Himnuszunkat meleg ember írta, akinek a levelezése alapján férfiak voltak a szerelmei. Ezt nem én állítom, hanem történészek mondják.

Ez inspirálta a következő kampányukat, amelyben az elfogadásról beszél történelmi személyiségekkel kapcsolatban?

Az egyik videóban Rosa Parks történetét mutatjuk be. Rosa Parks 42 éves volt, amikor felszólították, hogy adja át a helyét egy fehér embernek a buszon – hiszen erre törvény kötelezte –, de ő azt mondta, hogy nem. Mibe került volna, hogy felálljon és két sorral hátrébb menjen? Semmibe, csak akkor nem változik meg a világ. A világ akkor megy előre, ha vállaljuk önmagunkat, akár konfrontatív helyzetek árán is. Merj önmagad lenni, ez az üzenetünk. A 2026-ig tartó időszakban különösen fontosnak érzem ezt.

Mit jelentett ön számára és a karrierjére nézve a coming outja? Motiválták az ilyen történetek a kiállásában?

Hogy felvállaltam magam, az sokat csökkentette a szorongásomat. Ez már önmagában előnyös. Minden egyes tett, amikor valakinek nem kell letagadni, hogy kicsoda, az picit jobb hellyé teszi a világot, mert kevesebb szégyen lesz benne, kevesebb elnyomás, kevesebb bűntudat.

Szóval még mindig szorong, csak már kevésbé?

Mindenki, aki nem szociopata, az szorong valamennyire. De persze az sem segít, amikor az identitásodat el akarja törölni a kormányzat, amikor Lázár János tulajdonképpen fasiszta mondatokat, egy letűnt kor dehumanizáló mondatait harsogja, és a lovak szintje alá helyez embereket. Azért ezek elég stresszes dolgok. De két dolgot lehet tenni: az egyik, hogy az ember feladja és szorong, a másik pedig, hogy azt mondja, dühös vagyok és küzdök. Én az utóbbit választottam.

Nem is olyan régen, pont arra a videóra reagálva, amelyben a miniszter kifejti, hogy a lovak érdekében reméli, hogy még a Kincsem Parkban sem lehet Pride-ot tartani, megírt egy nyílt levelet Lázár Jánosnak címezve. Kapott rá választ?

Személyesen, nekem címzett választ nem, de a közösségi médiában közvetetten sok reakció érkezett tőle, amelyekben a Pride-ról beszél. Szerintem ő nem tudja, hogy mi van a Pride-on, mert sosem volt még ott. Úgyhogy mielőtt ilyeneket mond, érdemes lenne kijönnie, mert biztos vagyok abban, hogy ettől senki nem gondolja majd, hogy ő szereti a Pride-ot, és azt is garantálom neki, hogy senki nem akarja majd leszopni. Kár ezen nyilvánosan annyit aggódnia. Ez most így erősen hangzik, de ezeknek a mondatoknak el kell hangoznia most már, mert nem tűrhetjük el az elnyomást.

A Pride-törvény nem gumicsont

Mennyire szól ténylegesen a Pride-törvény a Pride-ról? Sokak szerint ez csak gumicsont ahhoz, hogy egy sokkal erősebb törvényt átvigyenek, úgy, hogy a kormánypárti szavazók szemében ez össze legyen mosva az LMBTQ-közösséggel.

Mélységesen felháborítónak tartom, amikor ezt valaki gumicsontnak hívja. Nem gumicsont az, amikor uszítanak egy kisebbség ellen. Nem gumicsont az, amikor az alapvető demokratikus jogainkat sértik. De abban igaza van, hogy ennek az örvén a gyülekezési törvény szabadságát korlátozták, így innentől kezdve bármire, akár egy pártgyűlésre is rá lehet fogni, hogy veszélyezteti a gyerekeket.

Arra játszik a kormány, hogy többségben vannak azok, akik elutasítják a Pride-ot?

Az adatok nem ezt mutatják. Voltak kutatások az elmúlt pár évben, az Ipsos és a Merián is csinált ilyen kutatásokat, és az látszik, hogy nő a társadalomban az általános elfogadottsága az LMBTQ-kérdéseknek, különösen az azonos nemű házasság és a szivárvány család kérdésben, de a fiatalabb generációk között az elfogadás bőven 50 százalék felett van. Ezt a csatát valójában szerintem megnyertük és ez eldőlt, csak még várni kell néhány évet. Jövőre pedig már Orbánék sem tudnak tovább szítani az LMBTQ-közösségek ellen a kormányzásukkal.

Szóval azt gondolja, hogy jövőre kormányváltás lesz?

A kormány fél, mert érzi a vesztét. Érzi azt, hogy szembefordult vele a magyar társadalom, mert ő szembefordult a magyar társadalommal. Most megpróbál mindenfelé lőni, mint a sarokba szorított veszett vadállat, ezért fordultak most még erősebben az LMBTQ-közösség ellen is.

A kormányváltásra a legnagyobb esélye a Tisza Pártnak van. Egyeztetett velük a Pride-ról és az ehhez kapcsolódó kérdésekről?

Nekem nem kell senkivel egyeztetnem ahhoz, hogy képviseljem az LMBTQ közösség hangját és érdekeit. A Tisza Pártnál értem a politikai taktikát, tényleg értem, de én nem akarok taktikázni. Nekem ez becsületbeli kérdés. Az eddigi ellenzéki pártok sem kezelték megfelelően ezt a problémát és az új ellenzéki pártokra sem szeretném rábízni magamat.

Miben hibázott az „óellenzék”?

Volt egy olyan finomkodás, hogy ne sértsenek meg soha senkit, mindig mindenkire legyenek tekintettel. Ettől lett egy teljesen kifulladt közbeszéd. Kell megosztó dolgokat mondani, kell markáns dolgokat képviselni, mert csak így lehet bármilyen változást elérni hosszú távon. Ebben hiszek, Ezért is vállalok most, az önkormányzati után, először országos politikai szerepet.

Mit tud mondani azoknak a fiataloknak, akik most félnek kimenni a Pride-ra, mondjuk a büntetés miatt?

Pont azért kell kimenniük, hogy ne kelljen szégyenben és félelemben élniük. A jogi kérdésekben javaslom, hogy keressék meg valamelyik jogsegélyszervezetet. Egyébként én nem gondolom, hogy a kormányzat képes 100.000 emberre arcfelismerő kamerákkal bírságot kivetni. De ha mégis, akkor is ki kell menni. Sőt, akkor meg pont ezért kell kimenni: Budapest nem lehet Moszkva.

Zárásként mit üzennél mindazoknak, akik még mindig azt hiszik, a Pride valami túlzó, harsány, csak szűk rétegnek szóló ügy?

A Pride nem rólunk szól, hanem mindannyiunkról. Arról, hogy senkinek ne kelljen félelemben élnie. Hogy lehessen másképp élni, gondolkodni, szeretni, anélkül, hogy megaláznának érte. Nem akarjuk senkire rákényszeríteni az életformánkat – csak azt szeretnénk, hogy ne kelljen elrejteni magunkat. Ha valakit zavar a Pride, talán épp azért, mert valahol mélyen tudja: ez nemcsak másokról szól, hanem róla is – arról, hogy ő is lehetne szabadabb.

(Borítókép: Barabás Richárd 2025. június 12-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)