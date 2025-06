Hőkupola érkezik Magyarország fölé, iszonyatos hőség jöhet

Európa fölé napokon belül hőkupola érkezik, ami extrém, tartós hőhullámot hoz, és Magyarországot is eléri a hétvégén. A magas nyomású légörvény leszorítja és bent tartja a forró levegőt, így akár 35-40 fokos kánikula is kialakulhat, mindez csapadék nélkül. A szakértők szerint a hőkupolához köthető halálos hőhullámok száma is megnőhet, és ez nálunk is komoly egészségi és környezeti kockázatot jelenthet.

Korábban már megírtuk, hogy enyhe szél mellett napos, száraz idő várható szombaton, 24 és 30 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Magas UV-B sugárzás ellen kalappal, napszemüveggel, fényvédővel védekezhetünk, cserébe a napos időben jó hangulattal mehetünk a szabadba. Tehát folytatódik a derült, napos, száraz idő, csak az északkeleti, keleti tájakon képződhetnek gomolyfelhők, amelyek estére fokozatosan feloszlanak.

Bár sokan úgy érezték, hogy az idei tavasz hűvös volt, a mérések mást mutatnak. Európában márciusban és áprilisban is melegebb volt az idő, mint a korábbi évek átlaga. Május ugyan egy kicsit hidegebb volt, de összességében még így is ez volt az egyik legmelegebb tavasz a kontinens történetében – összegezte a Portfolio.

A Copernicus európai klímakutató szolgálat a negyedik legmelegebb tavaszt regisztrálta a mérések kezdete óta. A szakértők már korábban jelezték: a tavasz után hirtelen jöhet a forróság. Most is ez lesz, mert az előrejelzések szerint extrém hőhullám érkezik Európa több térségébe – köztük Magyarországra is.

A meteorológusok szerint a kontinens felett egy hőkupola alakul ki.

Ez egy légköri jelenség, ami extrém meleget zár maga alá. A hőkupola egy nagy kiterjedésű, magas nyomású légörvény. Ez leszorítja a meleg levegőt a földre, és bent is tartja azt. A meleg levegő ilyenkor nem tud felemelkedni és elszállni. Helyette lent reked, és napról napra még melegebb lesz. A levegő sűrűbbé és szárazabbá válik. A páratartalom csökken. Az égbolt tiszta, nincsenek felhők, amelyek visszavernék a napsugarakat. Így a nap még jobban felmelegíti a felszínt.

Ez csak a kezdet lehet

Ez a jelenség napokra, vagy akár hetekre is rögzítheti a kánikulát egy adott térségben. A legforróbb nyarak mögött gyakran éppen ilyen hőkupola áll. Sok esetben halálos hőhullámokat is világszerte ez okoz. A Severe Weather Europe elemzése szerint a hőkupola a hét második felében éri el Közép-Európát. A Balkánon, Olaszországban és hazánkban is többnapos hőhullámra kell számítani. A hőmérséklet napközben 35 fok körül alakulhat, sőt helyenként ennél is melegebb lehet.

Ráadásul csapadék sem várható, így az aszályos idő is folytatódik.

A talaj sok helyen már most is száraz, és a következő napokban sem várható eső. Ez különösen veszélyes, mert az ilyen időjárás elősegítheti az erdőtüzek kialakulását is – ahogy azt több kutatás is megerősítette. A légköri viszonyok is segítik a hőkupola megerősödését.

A szakértők pedig egy úgynevezett „omegablokk” kialakulását is valószínűsítik. Ilyenkor a magas nyomású területet két oldalról alacsony nyomású zóna zárja közre – mintha az egész Európa egy hatalmas, görög „Ω” alakot formázna az égen. Ez a mintázat megakadályozza, hogy a levegőáramlás kisöpörje a forróságot. A HungaroMet szerint már most is egyre melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. A hét végére Magyarországot is teljesen elérheti a hőhullám.

Európán belül Magyarország területén és a környező országokban különösen nagy forróság jöhet az idei nyár folyamán.

Spanyolországban több helyen már 42 fokot mértek. Görögországban még éjjel sem hűl 30 fok alá a levegő. Albániában pedig 37,6 fokot regisztráltak, Tirana környékén. Ez csak a kezdet lehet. A hosszú távú előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan, meddig tart a hőkupola.

Ráadásul még szaharai homok is érkezik

A már a légkörben jelen lévő füst mellé szaharai por is érkezik – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Azt írták: jelenleg is „piszkos” Magyarország felett a légkör, ugyanis a kanadai erdőtüzek füstje még mindig megtalálható a felsőbb légrétegekben.

Ugyanakkor – tették hozzá – a Brit-szigetek felett örvénylő ciklon előoldalán most főként szaharai eredetű por érkezik, és a füst mellett most ez lesz a domináns. Megjegyezték, hogy a szaharai por érkezése természetes folyamat, és annak nagyobb koncentrációja elkerüli Magyarországot.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás-funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!