Eltűnnek a késő vonatok? – Vitézy Dávid leleplezte, a MÁV tagadja

Vitézy Dávid pénteken még arról számolt be, hogy lekapcsolta a MÁV azt a mozdonykövető rendszert, melynek segítségével hétfőn le tudták buktatni a „meghamisított késési adatokat és az átszámozott vonatokat.” A Podmaniczky Mozgalom vezetője így fogalmazott:

A rendszer, ahol a normál utastájékoztatási rendszerből eltűnő átszámozott vonatok még megtalálhatóak voltak, mostantól »bizonytalan ideig fejlesztés alatt áll« a MÁV hivatalos válasza szerint.

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt reagált. „Nincs kozmetikázás: a késés, az késés, ami után a vállalásunknak megfelelően jár a késési biztosítás.” Tehát azt állítja, szó sincs semmiféle kozmetikázásról, és minden vonat késése továbbra is nyomon követhető – méghozzá a legfontosabb hivatalos csatornán, a Vonatinfó térképen.

Több helyen követhetőek a vonatok

Hegyi szerint ez az egyetlen hivatalos felület, ahol a valós idejű késési adatok megjelennek: a vonatokat pöttyök jelzik, amelyek színe a késés mértékétől függ. A térkép folyamatosan elérhető, nem került lekapcsolásra. Sőt, ő maga vezette be korábban – még vezérigazgató helyettesként –, hogy ne csak appban, hanem böngészőből is használható legyen.

Szerint ezen a vonatinfo.mav-start.hu oldalon folyamatosan, megszakítás nélkül elérhetőek az információk. „Természetesen nem ez az egyetlen térkép, ahol a vonatok mozgása valós időben követhető. Ha valaki más felületen szeretné követni a járatainkat, könnyen megteheti. Ehhez ajánlom mindenekelőtt az emma.mav.hu oldalunkat, ahol a vonatok mellett a VOLÁN-autóbuszok mozgása is követhető valós időben.”

Aki pedig nem bízik a MÁV-csoport rendszereiben, az használhatja a Budapest GO applikációt is, ahol jelenleg csak a budapesti elővárosi vonatok láthatók, de Hegyi Zsolt már kezdeményezte, hogy ez országos szinten is bővüljön. A vádak középpontjában az a kérdés áll: ha egy vonatot átszámoznak vagy máshogy rögzítenek, az vajon hogyan befolyásolja a késés miatti kártérítést?

Hegyi Zsolt azt mondja: a késési biztosítás független az ilyen technikai részletektől. Ha egy utas vonata 20 percet vagy annál többet késett – akár átszámozva, akár pótlóbuszként közlekedett –, akkor az utas jogosult a kártérítésre, és ezt a MÁV biztosítja is. „A késéseket nem takargatni, hanem megszüntetni akarjuk” – hangsúlyozta a vezérigazgató, hozzátéve: szerinte az utasok pontosan érzékelik, ha késik a vonatuk, és nem lehet „kozmetikázással” elfedni a problémákat.

