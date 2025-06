Itt a fordulat a régiónkban, de a Tisza Párt szavazói továbbra is Ukrajna mellett állnak

A Nézőpont Intézet felmérése szerint egyre több közép-európai ország lakosa utasítja el Ukrajna uniós csatlakozását. Magyarországon is többségben vannak az ellenzők, amit az elemzésük szerint a Voks2025 szavazás eredményei, valamint az Ukrajnával kapcsolatos vitás ügyek, például Ruszin-Szendi Romulusz kijelentései is megerősítenek. A magyarok 60 százaléka szerint nem elfogadható, ha a Honvédség vezérkari főnöke Ukrajnát dicséri, míg a Tisza Párt szavazói megosztottabbak ebben a kérdésben.

A Nézőpont Intézet friss kutatása szerint fordulat látszik a közép-európai országok közvéleményében Ukrajna EU-tagságáról. Az Ukrajnához közeli államokban mostanra többségbe kerültek azok, akik ellenzik, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Még Lengyelországban is – ahol korábban szinte mindenki támogatta Kijevet – ma már többen utasítják el az ukrán csatlakozást. Nem véletlen, hogy a lengyel elnökválasztási kampányban is megjelent a háborúval kapcsolatos félelem: egyesek a liberális kormány miatt már arról beszélnek, hogy esetleg lengyel katonák is eleshetnek a fronton.

A magyar társadalom is elutasító Ukrajna uniós tagságával szemben. A Nézőpont Intézet szerint ezt igazolja a Voks2025 nevű véleménynyilvánító szavazás. Sokan érdeklődnek a téma iránt, főleg néhány korábbi ügy miatt: például az ukrán elnök egy magyar lapban megfogalmazott bírálata, amit sokan zsarolásként értelmeztek, vagy amikor Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvédség akkori vezérkari főnöke a „Dicsőség Ukrajnának!” köszöntést használva állt ki Ukrajna mellett.

A Nézőpont arra is kíváncsi volt, mit gondolnak a magyarok arról, ha a volt vezérkari főnök nyilvánosan dicséri Ukrajnát. Az eredmények szerint ez a téma is megosztja az embereket, de a többségük elutasító.

A felnőttek 60 százaléka szerint nem helyes, ha a magyar vezérkari főnök Ukrajnát dicséri. Mindössze 29 százalék gondolja úgy, hogy ez elfogadható.

A pártpreferencia is sokat számít. A Fidesz-szavazók szinte teljesen elutasítják az ilyen kijelentéseket – csak 4 százalékuk szerint nem probléma. A Tisza Párt hívei viszont inkább támogatóak: 56 százalékuk elfogadja Ukrajna dicséretét, 28 százalékuk viszont nem. Ez hasonló arány, mint amikor a Tisza korábban kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett – akkor szavazóik 58 százaléka volt támogató.