Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz Szolnok polgármestere

Többféle támogatást vezetett be márciusban Szolnok önkormányzata a nyugdíjasok és a rászorulók segítéséért. Győrfi Mihály polgármester azonban arról számolt be, hogy a Fidesz helyi képviselői eltörölnék a 65 év felettieknek szánt 15–20 ezer forintos juttatásokat. A városvezető nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, amiben a Fidesz nyugdíjasokkal kapcsolatos politikájának változásáról is érdeklődött, a helyi javaslatot pedig embertelennek nevezte. Végül állásfoglalásra szólította fel a kormányfőt.