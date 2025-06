Várkonyi Andrea színt vallott tönkrement kapcsolatáról

Sok éven keresztül állt szoros barátságban Várkonyi Andrea és Liptai Claudia, olyannyira, hogy még lányaik is sok időt együtt töltöttek, közöttük is szoros kötelék alakult ki. A két műsorvezető viszonya azután romlott meg, hogy Várkonyi szakított Bochkor Gáborral, mint mondta, azóta több embert át kellett tennie egy másik fiókba.

Várkonyi Andrea nemrégiben tönkrement barátságáról vallott, ugyanis egykori legjobb barátnőjével, Liptai Claudiával már egyáltalán nem tartják a kapcsolatot 2018 óta. Mészáros Lőrinc felesége és a TV2 műsorvezetője még közös munkahelyükön, a tévéstúdióban lettek barátnők, visszaemlékezései szerint együtt sírtak és nevettek, gyermekeik is sokat játszottak együtt. Arról is beszélt, hogy Liptai CLaudia mutatta őt be Bochkor Gábornak, akivel utána évekig együtt is volt és, aki gyermekének is édesapja.

2018-ban következett be a nem várt fordulat, ugyanis miután Várkonyi és Bochkor szakítottak, a korábbi műsorvezető és Liptai kapcsolata is megváltozott, nagyon eltávolodtak egymástól. Ennek az is lehet a magyarázata, hogy ezt követően Várkonyi egész más körökben kezdett mozogni, végül pedig hozzáment Mészáros Lőrinchez, az ország leggazdagabb emberéhez, ami rendkívüli módon változtatta meg az életét – írja a Story.hu.

Teljesen más szemmel kezdtem el látni a körülöttem élő embereket. Rendbe tettem azt, ami nem működött jól, szűntek meg barátságok, munkahely, és igen, a párkapcsolatom is. Nem Gábor volt az egyetlen, akit elengedtem. Több embert kellett áttennem egy másik fiókba, amivel nincs is semmi baj. Változunk, a kapcsolataink is változnak, nem tehetünk mást, mint hogy ezt elfogadjuk

– fogalmazott Várkonyi Andrea, és semmilyen konfliktust nem említett, ami miatt eltávolodtak Liptai Claudiával. Úgy véli, ez az élet természetes velejárója, hiszen már teljesen más élethelyzetben vannak.

Tekintve, hogy még mindig a TV2-nél dolgozik mindkét hölgy, így van esély rá, hogy a jövőben rendezzék soraikat. Annak ellenére, hogy Várkonyi Andrea már az igazgatósághoz tartozik, Liptai Claudia pedig továbbra is műsorvezetőként dolgozik a cégnél, az épület folyosóin még bármikor összefuthatnak.