Megvalósítják Gyurcsány Ferenc ígéretét, hamarosan elindul a grábóci ház építése

Megkezdődnek a grábóci házépítés előkészületei – jelentette be egy videóban a Facebook-oldalán Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője. Mint mondta, a következő hetekben statikusokkal, kivitelezőkkel és önkéntesekkel közösen látnak neki a munkának, hogy egy testvérpár még a tél beállta előtt újra emberhez méltó körülmények között élhessen.

A ház, amelyben eddig laktak, mára teljesen lakhatatlanná vált: a lakórész annyira elszenesedett, hogy a kályhát is ki kellett hozni, a szoba pedig gyakorlatilag mérgező levegőjűvé vált. Rónai szerint a település polgármestere ugyan megkönnyítette a projekt elindítását, de az elmúlt hetekben sikerült megteremteni a megfelelő jogi hátteret is, így most érdemben elindulhat az építkezés. A tereprendezés alatt elszállítják a szemetet, levágják a füvet, és ideiglenesen egy minden komforttal ellátott mobilházat helyeznek el a telken, hogy a felújítás alatt se maradjon fedél nélkül a testvérpár.

Ez a projekt több mint egy házépítés – ez annak a bizonyítéka, hogy van másik Magyarország. Egy olyan, ahol nem hagyjuk magukra a legkiszolgáltatottabbakat. Mert nemcsak házat építünk, hanem hazát is

– mondta Rónai Sándor.

Gyurcsány Ferenc tett ígéretet a ház újjáépítésére

Gyurcsány Ferenc lakóautós országjárása alatt, 2025 tavaszán látogatott el Grábócra, ahol megtekintette a Lakatos testvérpár lakhelyét. A politikus a helyszínen videóra rögzített ígéretet tett a háznak alig nevezhető épület lebontására és új otthon építésére.

Ha itt rendet teszel, mert annyira szegények még soha nem voltunk, hogy ne lehetne rendet tenni, akkor ezt a házat lebontjuk közösen, utána építek nektek egy kicsike házat, amiben lesz áram

– hangzott el Gyurcsány Ferenc ígérete a videófelvételen, ami azóta bejárta a hazai sajtót, nem kevés közszereplőnél és szociológusnál kiverve a biztosítékot.

Vincze Kálmán grábóci polgármester elmondta, hogy az ígéret teljesítése komoly jogi akadályokba ütközik. Az épület egy volt pásztorház, amelyet több család használt, így osztatlan közös tulajdonban van. Az egyik tulajdonos halála után a hagyatéki ügyek nem rendeződtek, mert az örökösök Romániában élnek, és nem foglalkoznak az üggyel.

Gyurcsány Ferenc lemondása után a Mandiner megkereste a DK sajtóosztályát a projekt sorsa kapcsán. A párt azt közölte, hogy Molnár Csaba ügyvezető alelnök már bejelentette: a Demokratikus Koalíció folytatja a grábóci építkezést, az előkészületek folyamatban vannak.