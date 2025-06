Kettészakítja a hőkupola Európát, kettős fronttal indít Magyarországon

Jövő héten kettészakad Európa – legalábbis hőmérséklet szempontjából. Délnyugat-Európában nyáriasan meleg időre készülhetnek, míg északkeleten az évszakos átlagnál hűvösebb napok jönnek – számolt be róla a HungaroMet a Facebook-oldalán. Magyarország nagyjából félúton helyezkedik el a két időjárási véglet között, de a mérleg inkább a meleg irányába billen.

A hét elején egy hidegfront érkezik, ami átmeneti lehűlést hoz, de a front átvonulása után gyorsan visszatér a meleg idő. A csúcspont valószínűleg csütörtökig tart, ekkor azonban újabb front érkezik – ez újra visszavágja a hőmérsékletet, így péntektől már frissebb levegőre számíthatunk.

A változékony idő ellenére komolyabb csapadékra nem számíthatunk: bár két front is átvonul felettünk, egyik sem hoz jelentős mennyiségű esőt. Ez a szárazság szempontjából rossz hír – nemcsak Magyarországon, hanem a kontinens nagy részén is csapadékhiányra kell berendezkedni. Kivételt egyedül Skandinávia és a Kelet-európai-síkság jelent, ahol az átlagosnál nedvesebb idő várható.

A front most még csak az Alpok nyugati oldalát éri el, nálunk vasárnap napos idővel búcsúzik a hét. Az Alpokalján már reggel megnövekszik a felhőzet, hétfőn pedig a Dunántúlon záporokra, zivatarokra is számítani lehet.

Hőkupola érkezik Magyarország fölé, iszonyatos hőség jöhet

Mint megírtuk, Európa fölé napokon belül hőkupola érkezik, ami extrém, tartós hőhullámot hoz, és Magyarországot is eléri a hétvégén. A magas nyomású légörvény leszorítja és benntartja a forró levegőt, így akár 35-40 fokos kánikula is kialakulhat, mindez csapadék nélkül. A szakértők szerint a hőkupolához köthető halálos hőhullámok száma is megnőhet, és ez nálunk is komoly egészségi és környezeti kockázatot jelenthet.

A jelenség napokra vagy akár hetekre is rögzítheti a kánikulát egy adott térségben. A legforróbb nyarak mögött gyakran éppen ilyen hőkupola áll. Sok esetben halálos hőhullámokat is világszerte ez okoz. A Severe Weather Europe elemzése szerint a hőkupola a hét második felében éri el Közép-Európát. A Balkánon, Olaszországban és Magyarországon is többnapos hőhullámra kell számítani. A hőmérséklet napközben 35 fok körül alakulhat, sőt helyenként ennél is melegebb lehet. Ráadásul csapadék sem várható, így az aszályos idő is folytatódik.

