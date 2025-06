Nagyon erős UV-B sugárzásra kell számítani vasárnap, akár 15 perc alatt is leéghetünk

Vasárnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B sugárzás várható az ország összes régiójában – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. A tájékoztatás szerint vasárnap az országban

az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon elérheti a 7,7-et.

A meteorológiai szolgálat azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Mindenképpen javasolják a vállat takaró póló, a szalmakalap, illetve a fényvédő krém használatát.

A HungaroMet arra figyelmeztet, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsértékek 26 és 32 fok között alakulnak.

A kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem várható, és hagyományos értelemben vett fronthatás sem terheli szervezetünket vasárnap, a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás azonban közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését.

Hőkupola érkezik Magyarország fölé, iszonyatos hőség jöhet

Mint megírtuk, Európa fölé napokon belül hőkupola érkezik, ami extrém, tartós hőhullámot hoz, és Magyarországot is eléri a hétvégén. A magas nyomású légörvény leszorítja és bent tartja a forró levegőt, így akár 35-40 fokos kánikula is kialakulhat, mindez csapadék nélkül. A szakértők szerint a hőkupolához köthető halálos hőhullámok száma is megnőhet, és ez nálunk is komoly egészségi és környezeti kockázatot jelenthet.

A jelenség napokra, vagy akár hetekre is rögzítheti a kánikulát egy adott térségben. A legforróbb nyarak mögött gyakran éppen ilyen hőkupola áll. Sok esetben halálos hőhullámokat is világszerte ez okoz. A Severe Weather Europe elemzése szerint a hőkupola a hét második felében éri el Közép-Európát. A Balkánon, Olaszországban és hazánkban is többnapos hőhullámra kell számítani. A hőmérséklet napközben 35 fok körül alakulhat, sőt helyenként ennél is melegebb lehet. Ráadásul csapadék sem várható, így az aszályos idő is folytatódik.

