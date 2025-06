Janklovics Péter: Annyit sikerült kinyögnöm, hogy eddig az anyjában lakott

Janklovics Péter nagyon várta az óvodai apák napi rendezvényt, ahol azonban nem az történt, amire számított.

„Ezek mindig emlékezetesre sikeredtek – kezdte Janklovics Péter az Indexnek. – Az első alkalmat nagyon vártam, arra számítottam, hogy kedves verseket szavalnak a gyerkőcök, én pedig büszke apukaként elérzékenyülök. Ehhez képest sorversenyek voltak, hátamon a gyerekkel kellett szlalomoznom, és különböző ügyességi feladatokat megoldani. Majd mondták, hogy a Süni csoport pihen, jönnek a Nyuszi csoport apukái. Mivel nekem mindkét gyerekem oda járt, nem igazán volt megállásom, a nap végére általában gatyára izzadtam.”

Aki nem retteg, az beleszarós

A színész-komikus rettegett az apaságtól, mivel hebehurgya gyerek volt, tartott tőle, hogy a gyermekei öröklik tőle.

„Mindenki hazudik, aki azt mondja, hogy nem fél az apaságtól, aki pedig tényleg nem, az beleszarós vagy felelőtlen. Rettegtem, amikor útban volt az első fiam, tudtam, hogy ez visszafordíthatatlan folyamat. Féltem tőle, hogy nem vagyok elég érett, hebehurgya gyerek voltam, nem akartam, hogy a gyerekeim is ilyenek legyenek. Három hónapos volt a nagyobbik fiam, amikor tudatosodott bennem, hogy ez klassz dolog, ennek nincs buktatója. A kisgyerekes barátaink kérdezgették, hogy mi szoktunk-e aludni, mert ők keveset. Nekünk ilyen szempontból szerencsénk volt, a gyerekeket elkerülte a hasfájás, jól aludtak, így mi is.”

Janklovics Péter elárulta, hogy az első gyermeke épp az ő születésnapján jött világra.

„Ha fellépésen láttam egy-egy nagy dumás vagy kedves gyereket, mindig melegségbe borult a szívem, de úgy voltam vele, hogy otthonra nem kellene. Pedig a korábbi barátnőim sokszor mondták, hogy jó apuka leszek, csak aztán nem az ő gyerekük apukája lettem. Folyamatosan halogattam a témát, de olyan nincs, hogy minden optimális, ha arra várnánk, elmúlna az életünk. A rettegésem ellenére belevágtunk a gyerekvállalásba, pont a 40. szülinapomra kaptam az első gyereket, ami a legszebb ajándék volt számomra. Akinek van, érti, hogy miről beszélek, akinek pedig nincs, felesleges bármit is mondani, mert nem tudja elképzelni a születés élményét. Mindkét gyermekem világra jötténél ott voltam a feleségem mellett.”

Tartottam a helyzettől, mert hallottam rémtörténeteket, de főleg amiatt, hogy órákig szenvedni látom azt, akit szeretek. Hatalmas élmény volt, hiszen az emberi életnél nincs csodálatosabb. Miután megszületett az első fiam, óriási adrenalinlöketet kaptam. A nővérek tőlem kérdezték, hogy mi a neve és a lakcíme. Nem nagyon tudtam mit mondani, annyit sikerült kinyögnöm, hogy eddig az anyjában lakott.

A komikus elmondta, hogy a második gyermeke születése előtt le akarta mondani az esti fellépését, de az orvos megnyugtatta, hogy erre semmi szükség nincs.

„A Szent István parkban fagyiztunk a feleségemmel, amikor elkezdte mondogatni, hogy fájdalmai vannak. Bementünk a kórházba, a doki közölte, hogy ezek még nem azok a fájások, de ha már ott vagyunk, ne menjünk el gyerek nélkül. Le akartam mondani a hétórás előadásomat, de a szülész azt mondta, ne tegyem, addigra simán végzünk. Tóth Eduval volt közös műsorom, megkértem, hogy az első felvonást vigye el, a folytatásra pedig már beestem.”

Második gyermekükről pár hónapos korában derült ki, hogy súlyos mogyoróallergiája van. Janklovics Péter felesége ezt követően alapította meg több női társával az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesületet.

„Általában sokat stresszelek, de a feleségem még nálam is stresszesebb, ezért én nyugtatgatom. Együtt tudunk élni ezzel az állapottal, figyelünk rá, hogy milyen ételt vásárolunk, az óvodában is nagy hangsúlyt fektetnek erre, az éttermekben mindig nagyon részletesen elmondjuk, hogy miről van szó. A feleségem annyira komolyan veszi, hogy kis túlzással még a zsákos vegetát is átvizsgálná. Beni is jól kezeli a helyzetet, ebbe nőtt bele, ha édességgel kínálják, soha nem fogadja el, megkérdez minket, hogy vehet-e belőle.”

Nem akar 19-re lapot húzni

A stand-upos próbál jó édesapa lenni, de mivel sok a fellépése, nem tud annyi időt tölteni a gyermekeivel, amennyit szeretne.

„Rendszeresen szervezek apa-fiúk programokat, kirándulunk, biciklizünk, bár ilyenkor általában az első játszótérig jutunk el. Amikor, mondjuk, elvállalok egy hétvégi fellépést, mindig lelkiismeret-furdalásom van, hogy nem lehetek velük. Az első gyermekem első lépéseiről lemaradtam, sajnos csak videón láttam, a kisebbik esetében otthon voltam, mert pont a Covid-időszakra esett.”

A fiúk már megbarátkoztak azzal, hogy a papa rendszeresen szerepel a tévében, tavaly először látták őt a helyszínen, a DumaFüreden. A nagyobbik végig nevetgélt, a kisebbik unta, az édesapa emlékei szerint inkább jégkrémezett.

Janklovics Péter apaként nem érzi magát hátrányos helyzetűnek, és nincs azzal baja, hogy az anyák több figyelmet kapnak a társadalomban.

„Valljuk be, az anyáknak nagyobb melójuk van a gyereknevelésben, általában az ő dolguk nehezebb. Több idejük van felkészülni az anyaságra, hiszen bennük fejlődik ki az élet, majd a saját testükből táplálják a gyereküket, ami igen szoros kötelek. Apaként nem érzem, hogy hátrányosabb helyzetben vagyok, de ha abban lennék, akkor simán elviselném.”

A színész egy érdekes történetet mesélt a saját gyermekkorából. A szülei elváltak, ezt azonban csak évekkel később árulták el neki.

„Úgy gondolták, hogy nem sérülök, ha nem tudok róla. Az volt a sztori, hogy édesapám építésvezetőként vidéken dolgozik. Legbelül éreztem, hogy ez nem igaz, de el akartam hinni, amit mondtak. Amikor megtudtam az igazságot, nagy volt a döbbenet és a csalódottság. Mivel elvált szülők gyermeke vagyok, tudat alatt bennem van, hogy nem akarom ilyen traumának kitenni a gyerekeimet, de nem görcsölök rá.”

Pár éve a nagyobbik fiam ledermedve jött haza az oviból, és azt mesélte, hogy az egyik kis barátja szülei elváltak. Ha néha összeszólalkozunk a feleségemmel, ijedten kérdezi, hogy ugye nem fogunk elválni? Az édesanyja ilyenkor mindig megnyugtatja, amíg én a másik szobában épp lehiggadok.

Janklovics Péter azt mondja, hogy két gyerekkel most már valószínűleg teljes a család, ahogy ő fogalmaz, nem szeretne 19-re lapot húzni, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a harmadik gyermek is annyira „problémamentes” lenne, mint az első kettő.

„Most az a célom, hogy őket felneveljem. Ha ketten kétfelé futnak, a feleségemmel még rendet tudunk tenni, de már nem szívesen vállalnánk be, hogy a gyerekek kerüljenek túlerőbe” –jelentette ki a humorista.

(Borítókép: Janklovics Péter 2025. június 10-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)