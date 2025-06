Másodfokú készültség van érvényben Magyarországon a parajdi katasztrófa miatt, korlátozásokat vezethet be a vízügy

A Maroson érkező magas sótartalmú víz a folyó magyar szakaszát is elérhette, ezért a román fél már értesítette a hazai hatóságokat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arról tájékoztatta az Indexet, hogy több helyszínen figyelik a Magyarországra érkező víz minőségét. A sókoncentráció jelenleg alacsonyabb a megengedett határértéknél.

Továbbra is aggasztóan magas a sókoncentráció mind a Korond-patak és a Kis-Küküllő, mind a Nagy-Küküllő és a Maros vizében – nyilatkozta szombaton Parajdon Mircea Fechet román környezetvédelmi miniszter a maszol.ro portálnak. A tárcavezető elmondta: a Maros magas sótartalmú vize a folyó magyar szakaszát is érinteni fogja, ezért a magyar hatóságokat is tájékoztatták a veszélyről.

Hígítóvizet adagolnak a sós vízbe

Az Index megkereste az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, ahonnan a következő tájékoztatást kaptuk.

„A Korond-patakon kialakult haváriahelyzet miatt az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2025. június 5-étől folyamatosan, több helyszínen figyeli a hazánkba érkező víz minőségét, és ellenőrzi a víz sótartalmát. A víz sókoncentrációja jelenleg alacsonyabb a megengedett határértéknél, az mindenben megfelel az előírásoknak. Az érintett gazdálkodókat a kialakult helyzetről értesítettük, és maximális kapacitásra töltöttük fel az öntözőrendszereinket.”

A közleményből kiderül, hogy a Maros felső szakaszának vízgyűjtő területén, a Korond-patakon kialakult haváriahelyzet miatt az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2025. június 5-től elsőfokú, 13-a 10.00 órától pedig másodfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.

Ennek keretében az igazgatóság akkreditált vízmintavevő csoportja naponta kétszer hat helyszínen végez méréseket, melyeket a havária fennállásáig folytatnak.

A román vízügyi szervek arról tájékoztatták a magyar hatóságokat, hogy a Maros felső vízgyűjtőjén üzemelő víztározókból a rendelkezésre álló készletek erejéig hígítóvizet adagolnak annak érdekében, hogy csökkentsék a Nagy- és Kis-Küküllő vizének megemelkedett sótartalmát.

Az OVF azt írja: „a mezőgazdaság számára a Marosból is szolgáltatunk öntözővizet, ezért kiemelten figyelünk arra, hogy a paraméterek megfeleljenek az öntözővíz minőségére vonatkozó előírásoknak.

Amennyiben a Maros vizében a megengedettnél magasabb értékeket mérünk, korlátozzuk az öntözővíz-szolgáltatást, és erről értesítjük a gazdákat is.

Tízszeres a sótartalom

Mircea Fechet hangsúlyozta, nem húzódhat el sokáig a jelenlegi helyzet, amelyben mintegy 40 ezer ember kénytelen nélkülözni a vezetékes vizet.

A miniszter azt is elmondta, hogy jelenleg a Korond-patak vizének sótartalma 1400 mg/liter, a Kis-Küküllőé pedig literenként 1700 milligramm, azaz tízszerese a víztisztító állomások kezelési kapacitásának. A miniszter szerint három alternatívát érdemes megvitatni a hatóságokkal: az egyik a víz sótalanításának lehetősége, a másik mélyfúrású kutak mielőbbi kialakítása a vízhiány kompenzálására, a harmadik pedig egy alternatív vízellátási forrás kialakítása a Marosból az ehhez hasonló esetekre, amikor a Kis-Küküllőből nem oldható meg a vízellátás.

A parajdi sóbányába májusban tört be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. A katasztrófa következményeként a Korond-patak, a Kis-Küküllő, a Nagy-Küküllő és a Maros vizének sókoncentrációja aggasztóan magas.