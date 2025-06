Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek: Engem te nem fogsz elűzni sehova

Szentkirályi Alexandra kemény hangvételű Facebook-bejegyzésben üzent Magyar Péternek, miután – elmondása szerint – a Tisza Párt vezetője dühösen reagált arra, hogy kritikát fogalmazott meg Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A politikus szerint azért támadják, mert kiállt a magyar érdekek mellett, és ezt egyesek nehezen viselik.

„Látom, nagyon dühös lettél, hogy Ukrajna erőltetett uniós csatlakozásának negatív hatásairól beszéltem. Úgy tudjuk, te nem az ukrán választásokon indulsz” – írta Szentkirályi Alexandra.

Persze »barátod«, »testvéred«, az ukrán kém Roland Ivanovics Tseber intézhet még neked egy befutó helyet az »ukrán nép szolgája« listán

– tette hozzá.

A Fidesz politikusa bejegyzésében személyesebb vádakra is kitért, többek között arra, hogy Magyar Péter rendszeresen próbálja eltávolítani a nőket a közéletből. „Mindig is tudtuk, hogy az összes nőt el akarod takarítani a politikából. Hiszen korábban is azt képviselted: a nőnek a konyhában a helye.” Szentkirályi utalt Varga Judit korábbi nyilatkozataira is, majd határozottan leszögezte: „Engem te nem fogsz elűzni sehova.”

Magyar Péter reagált

Nem telt el egy óra sem, Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált a fideszes politikus kijelentéseire.

Nem lett volna egyszerűbb Orbán Viktor öccsét, Orbán Áront betuszkolni összekötözött kézzel a hivatali kocsid csomagtartójába? Tudod, ő valóban fegyverkereskedő, és ázsiai gazdasági migránsokkal is előszeretettel kereskedik. Lehet, ukrán is…

– írta a Tisza Párt politikusa. Hozzátette, hogy szerinte Szentkirályi Alexandra szombati videójának egyetlen nyertese van, ez pedig nem más, mint a Skoda, hiszen „kiderült, hogy egy jól képzett és előrejutásért bármire képes kormánytisztviselő is elfér a csomagtartójában”.

Csomagtartóban heverő, megkötözött férfival kampányol

Amint arról korábban beszámoltunk, Szentkirályi Alexandra kampányvideójában egy megkötözött férfit helyezett a csomagtartóba, hogy így figyelmeztessen Ukrajna EU-csatlakozásának szerinte veszélyes következményeire. A jelenet nagy felháborodást váltott ki, a Momentum képviselője, Gelencsér Ferenc közveszéllyel való fenyegetés miatt feljelentést tett.

„Gondolom, ti sem szeretnétek így járni” – mondta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője, miután egy ismeretlen férfit összekötözött kézzel és leragasztott szájjal befektettek a kocsija csomagtartójába.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Szentkirályi Alexandra videójára úgy reagált közösségi oldalán:

A Fidesznek a tegnapi napig egyetlenegy ismert női politikusa volt. De csak volt. Szentkirályi Alexandrát lehetett szeretni vagy nem szeretni. Lehetett vele egyetérteni vagy kritizálni. Egy biztos, Szentkirályi Alexandrának mától nincs helye a magyar közéletben.

A politikus hozzátette, szerinte a legegyszerűbb az lenne, ha a férjét, Szalay-Bobrovniczky Kristófot is vinné magával.