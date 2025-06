Reagált a kormány a Budapest Pride megrendezésére: Jó lenne, ha főpolgármester inkább a BKV-val foglalkozna

Karácsony Gergely hétfőn jelentette be, hogy a Fővárosi Önkormányzat június 28-án megrendezi a Budapesti Büszkeség menetét. A főpolgármester azt ígérte, hogy az esemény a hatályos jogszabályoknak megfelelő önkormányzati rendezvény lesz. A magyar kormány rövid közleményben reagált a bejelentésre: megdöbbentőnek tartják, hogy Budapestnek a Pride-ra van pénze, de a BKV-ra nincs.

„A kormány megdöbbentőnek tartja, hogy a Fővárosnak van pénze a Pride-ra, bezzeg nincs pénze a BKV-ra! Jobb lenne, ha a főpolgármester a Pride helyett a BKV-val foglalkozna” – írta közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ, miután Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn bejelentette, hogy a Főváros rendezi meg június 28-án a Budapesti Büszkeség névre keresztelt rendezvényt.

Karácsony azt ígérte, hogy az esemény a hatályos jogszabályoknak megfelelő önkormányzati rendezvény lesz, így nem kell hozzá semmilyen hatósági engedély.

Orbán Viktor miniszterelnök még évértékelő beszédében jelentette ki, hogy a budapesti Pride szervezői idén „ne bajlódjanak a felvonulás előkészítésével”, ezután a kormány benyújtotta egyrészt a magyar Alaptörvény 15. módosítását, majd pedig azt a törvényjavaslatot is, amivel lényegében ellehetetlenítenék a Pride-ot – ezeket pedig a Fidesz és a KDNP mellett a Jobbik, valamint a Mi Hazánk képviselői is megszavazták. Karácsony Gergely korábban többször is kijelentette, hogy Budapest kiáll a Pride-betiltása ellen.

Mint megírtuk, Karácsony Gergely május 29-én bejelentette, hogy inkasszálták Budapest számláját, az államkincstár pedig 10,2 milliárd forintot vont le a főváros számlájáról, amely így a működésképtelenség határára sodródott. Jogvédelmet azonban hiába kért a főváros, a Magyar Államkincstár így is leemelte azt az összeget. Ezzel pedig az alapvető közszolgáltatások kerültek veszélybe. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint azonban Budapestnek ugyanúgy meg kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, és a főváros sem állhat a törvények felett.

A főpolgármester ezután sajtótájékoztatón mondta el, hogy le kellett állítania három fontos közszolgáltató cég kifizetését: a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a közvilágító cég 9 milliárd forintos igényét nem tudják kielégíteni. Arra kérik őket, hogy átmeneti pénzügyi eszközökkel gazdálkodják ki ezt a pénzt. Majd tiltakozásul a kormányzati elvonások ellen tíz percre leállította a budapesti tömegközlekedést.