Leváltanák a főváros egyik legfontosabb cégének vezetőjét

Felemás eredménnyel zárult a fővárosi bírálóbizottság hétfői szavazása: bár a Budapesti Közművek Zrt. élére Orbán Tibor kapta a legtöbb voksot, a támogatottsága nem érte el az abszolút többséghez szükséges küszöböt. Így továbbra is kérdés, hogy Karácsony Gergely főpolgármester előterjeszti-e őt a közgyűlésnek, vagy új pályázatot írnak ki a cégvezetői posztra.

Az Index információi szerint újabb kulcspozíció sorsa került terítékre a fővárosban: hétfő délelőtt a Budapesti Közművek Zrt. (BKM) élére keresett új vezetőt a fővárosi bírálóbizottság. A testület – amely ajánlást fogalmazhat meg a főpolgármester felé – ezúttal is szavazott, ám kérdéses, elég lesz-e az eredmény ahhoz, hogy Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés elé vigye az új jelölt nevét – írja a Népszava.

A testület élén álló tisztségviselő, Orbán Árpád már a múlt héten döntést hozott volna, ám akkor határozatképtelenül zárult az ülés. Ezúttal viszont megvolt a kellő létszám: információk szerint 22 tagból 14 volt jelen, közülük 13-an szavaztak is. A legtöbb voksot – szám szerint hetet – Orbán Tibor kapta, aki jelenleg is a cégnél dolgozik. A jelenlegi vezérigazgató, Mártha Imre mögé öten sorakoztak fel.

A főpolgármester korábban világossá tette: a jogszabályi keretek alapján csak olyan jelöltet tud a bírálóbizottság hivatalos ajánlottjaként a közgyűlés elé terjeszteni, aki a bizottsági tagok többségének támogatását élvezi – azaz legalább 12 szavazatot kap. Ez most sem történt meg.

Nem ez az első hasonló eset. Korábban két másik, szintén stratégiai fontosságú fővárosi cég – a vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős társaság – esetében sem jött össze az abszolút többség, így a főpolgármester akkor sem tudta előterjeszteni a győzteseket. A Főpolgármesteri Hivatal akkor úgy fogalmazott: a szavazás nem felelt meg a feltételeknek.

Hasonló forgatókönyv rajzolódott ki a BKK és a BKV esetében is – a Fővárosi Közgyűlés ezeknél végül érvénytelennek nyilvánította a vezetői pályázatokat. Ha most is ez történik, új pályázatot kell kiírnia a városvezetésnek a BKM élére.