Zivatarokkal érkezik meg a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést

Egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét nyugat felől, ami a Dunántúlra és az ország középső részére hozhat csapadékot – írja a HungaroMet.

Hétfőn a Dunántúl egyre nagyobb részén, majd estefelé már a Duna–Tisza közén és az északi, északkeleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezzel párhuzamosan alakul ki szórványosan záporeső, zivatar. A Nyugat-Dunántúlon felhőszakadás is előfordulhat. A légmozgás vasárnap nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, majd hétfőn a reggeli óráktól a Dunántúlon, majd délutántól a Dunától keletre is egyre többfelé fordul északnyugatira, és kap erőre a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a derült, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 34 fok között várható, északnyugaton délelőtt áll be a csúcsérték, ott mérhetjük az alacsonyabb, míg a Dél-Alföldön a legmagasabb értékeket.

A Hungaromet előrejelzése szerint hétfőn csaknem az egész országban kiadták a figyelmeztetést zivatar miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A nyugati vármegyékben felhőszakadásra is figyelmeztetnek.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés jelentkezhet, egyes esetekben a szülések korábban indulhatnak meg.

