A gyerekek néha gonoszabbak, mint a felnőttek, de küzdenek ellene

Ahogy arról korábban már beszéltünk Nagy Anitával, a 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány ügyvezetőjével és kuratóriumi elnökével, az iskolai bántalmazások egyre több fiatalt érintenek és egyre nagyobb problémát okoznak a hazai – és nem csak a hazai – oktatásban, viszont tenni ez ellen kevesen hajlandók. Éppen ezért indították el a Ne bántsátok egymást! – Piros lapot az iskolai bántalmazásnak elnevezésű kampányt, amelynek lényege, hogy maguk a diákok tegyenek az ellen, nehogy áldozatok vagy bántalmazók legyenek, és erre a környezetüket is figyelmeztessék.

Bár a Kamaszfesztivál már bő 15 évvel ezelőtt is létezett, ám a Covid-járvány és egyéb problémák is szünetre kényszerítették, a szervezők azonban nem adták fel, és a fertőzés után újraindították az országos osztálykirándulást, ahová – ahogy azt a szervezők többször is kijelentették – önként akarnak menni a fiatalok, nem pedig kötelező jelleggel viszik őket a tanárok, sőt! De erről majd később. Viszont jogosan felmerülhet a kérdés, hogy miként függ össze ez a két dolog. Nos, egyrészt a szervezők ugyanazok, másrészt pedig úgy hozták össze a két programot, hogy az év közben a kampányban legjobban teljesítő osztály egy négynapos karszalaggal lett gazdagabb a jubileumi X. Kamaszfesztiválra.

Így összekötötték a kellemeset a hasznossal és június 12. és 15. között a tatai Esély Budapest Alapítvány Ifjúsági Táborban rendezték meg a minifesztivált. Ez pedig nem csak egy hagyományos nyári tábor volt, ugyanis a gyerekek a sok szabadidős tevékenység mellett – foci, tollaslabda, koncertek, esti diszkó – némi felkészítést is kaptak az előttük álló nagybetűs életre, például gazdasági, pénzügyi vonalon, illetve a mentális egészség vagy éppen a biztonságos internethasználat terén, mindemellett a bántalmazás elleni kampány is átjárta ezt a négy napot.

A szervezők meghívásának eleget téve mi is képviseltettük magunkat az eseményen, ahol a gyerekekkel, a kitelepülő szervezetekkel, a rendőrség bűnmegelőzési osztályával, a mentorokkal, de még az ingyenes szűrővizsgálatot biztosító Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogorvosával is beszélgettünk egy kicsit arról, hogy miként látják az ifjúság helyzetét Magyarországon, és mennyire látják a veszélyt abban, hogy a fiatalok teljesen közömbösek lesznek egymás és a téma iránt. Meglepő dolgokat hallottunk.

Beszélni a bántalmazásról

A tábor kapuján belépve kellemes nosztalgia fogott el minket – és nem csak azért, mert én félig helyiként már többször is jártam a táborban –, ugyanis a fák között elhelyezkedő kis faházak, a közösségi térként használt Csillagház és az ebédlő vagy a mellékhelyiségek is ifjúkorunk gyermektáborait idézték. Balatonakali, Zamárdi és Zánka, vagy éppen Salgótarján és Tiszafüred emlékei olyan élénken másztak vissza a hipotalamuszunk legeldugottabb zugaiból, hogy szinte újra tininek éreztük magunkat, ez az érzés az ebédnél pedig megkétszereződött. És noha az épülethez valószínűleg a 80-as évek óta nemigen nyúltak, mégis kellemes, tiszta és barátságos élményt nyújtott, a menzás ebéd pedig fotós kollégámat idézve „tíz per tíz” volt.

Meg is kérdeztük Nagy Anitát, fő szervezőt és táborvezetőt, hogy miért pont a tatai táborba térnek vissza már nem először. Amire azt felelte, hogy igazából ez az a tábor, amelyik annyi fedett szállással rendelkezik, amennyire szükségük van. Hiszen 300 gyermek táborozott most is, de nyilván ez a 2024/2025-ös tanév elején, amikor a szervezést kezdték, még akár ennek többszöröse is lehetett volna, hiszen több mit 160 osztály vett részt a kampányban az év folyamán. Hogy miért csak ennyien jöttek el táborozni?

Elszomorító, hogy 164 osztályból csak 13 van itt, és sajnálom a gyerekeket, akik nem tudtak eljönni, mert végigcsinálták az évet, és nincsenek itt, pedig szerettek volna eljönni, csak nem kaptak rá támogatást

– mondta, kiegészítve azzal, hogy a diákoknak szükségük lenne a közösségi programokra, hiszen a jelentések alapján a mentális állapotuk eléggé rossz szinten van – pont ezért indították újra az egész fesztivált, kibővített tartalommal, hogy egész éves elfoglaltságot nyújtsanak a fiataloknak.

Áttérve a bántalmazásra, Nagy Anita arról beszélt, hogy a 16 éves sümegi fiú esete, aki a vonat elé lépett, már a sokadik ilyen hír volt, és akkor „csordult túl”, hiszen ha egy „tizenéves gyerek a vonat elé megy, az annyira sokkoló, arcba csapó, hogy ezzel muszáj volt valamit kezdeni”. Ráadásul mikor kitalálták, hogy a diákok a saját nyelvükön fogalmazzák meg a Bántalmazás Elleni Paktumukat, akkor jöttek rá sokan, hogy „hoppáré, de hát én is ezt csinálom”. Hiszen az elején a gyerekek nincsenek azzal tisztában, hogy mi a bántás – mert ami annak tűnik, például egy hangosabb szó, az nem biztos, hogy az, viszont ami nem tűnik annak, például egy odaszúrt megjegyzés, az sokkal mélyebb sebet ejthet –, így viszont muszáj elkezdeniük beszélni róla, foglalkozni vele.

Ahogy arról már beszámoltunk, a következő állomás az országos #PirosLapNap lesz október 2-án, az Erőszakmentesség Világnapján, ami elindítja a következő évi kampányt. Ehhez már most is nagyon sokan ajánlották fel a segítségüket (iskolaőr-hálózat, önkormányzatok, iskolák, különböző szervezetek határon innen és túl), amelyre szükségük is van, hiszen hiába adják ingyen a négynapos karszalagot, attól még valakinek állnia kell a számlát. De vajon sok tankerület és önkormányzat miért nem áll bele ebbe a témába, amikor ennyire fontos?

Pánikszerű intézkedés

„Én most Magyarországon egy olyan helyzetet látok, ahol mindenki fél mindenkitől és mindentől, hogy mi mellé áll oda, mert minden gyanús” – fogalmazta meg a kuratóriumi elnök. Véleménye szerint olyan légkör van az országban, ahol nem mernek kötelezettséget vállalni semmire, mert nem tudják, hogy mi sül ki belőle. Hangsúlyozta mindemellett, hogy ők nem is keresik a kormányt, mert egyáltalán nem akarnak függő viszonyba kerülni senkivel, civil szervezetüket meg akarják őrizni teljesen függetlennek.

Pont emiatt a légkör miatt, ami ma Magyarországon van, nem szeretnénk, hogy minket felhasználjanak

– mondta, így még ha nehezebb is, megmaradnak civilként. Pont ezért hozták létre a Piros Lap-alapot is, ahol támogatásokkal szervezetek, civilek, bárki átvállalhatja a gyermekek táboroztatásának vagy éppen a kampányba való regisztrációnak a költségeit. „Tőlem bárki befizethet ide akár egy egész iskolának, örömmel vesszük, de nem fogunk keresni semmilyen kormányzati szervet” – jelentette ki.

Civil szervezetként, amely akár külföldi forrásokra is pályázik, elmondta, hogy nagyon bízik benne, hogy az átláthatósági törvénytervezet csak egy ijesztgetés, de nem akar idő előtt rágörcsölni a dologra. Abszurdnak tartja, hogy komplett szervezeteket ellehetetlenítsenek, „én ezt pánikszerű intézkedésnek érzem”.

A bőség zavara

De nem akartuk átpolitizálni teljesen a napot, ezért inkább mentünk egy kört a különböző kitelepülő szervezeteknél, ahol a diákok egymásnak adták a kilincset, hogy pörgethessenek az innovációs szerencsekeréken, hogy legyőzzék a társaikat „vállalkozásépítésben”, vagy éppen megsimogassák az egész rendezvény sztárvendégét, Luke-ot, aki egy németjuhász és valamilyen collie-keverék kutya volt, a Kopó csapatával. De menjünk sorjában, szóval ott volt a körben:

A Safer Internet Center, akik arra oktatták a diákokat, hogy miként lehet tudatosan és biztonságosan internetezni. Kiderült, hogy volt már olyan, hogy egy hasonló táborban a 10 évesek lámpaoltás után felnőttfilmeket mutogattak egymásnak az okostelefonjukon, így eléggé hasznosnak bizonyult az előadás. (Bár a táborban nem volt szabály arra, hogy le kell adniuk a gyerekeknek a telefont, de az osztályok dönthettek úgy, hogy élnek ezzel az „önkorlátozással”.)

A Hold tanulóprogramja, ahol egy Catan-szerű interaktív játékkal arra tanították a gyereket, hogy miként kell egy vállalkozást beindítani, adni-venni az erőforrásokat, és megfialtatni az alaptőkét. Fotósunk szerint a játék egy kicsit kapitalizmusszimulátor volt, de a gyerekek nagyon élvezték, a győztesek pedig értékes nyereményeket kaptak.

A Kopó csapat – és persze Luke kutya –, akik az állattartás különböző csínját-bínját adták át a kamaszoknak a jog, az etika és az állatvédelem mezsgyéjén haladva. Kitértek a kutya nyakában lógó biléta, a csipeltetés, a rendszeres állatorvosi vizsgálatok és a kötelező oltások fontosságára, de a sétáltatás, az etetés és a játék „szabályai” is szóba kerültek. Luke egyértelműen a lányok kedvence lett.

A Junior Achievement csapata, akik a tudatos és egészséges táplálkozás magvait próbálták elültetni a gyerekek fejében, több-kevesebb sikerrel – de erre majd visszatérünk a fogorvosi résznél. Viszont mindenképpen fontos téma, hiszen így például nem alakul ki önbizalomhiány a túlsúly miatt, vagy esetleges testképzavarok a gyerekeknél.

A Magyar Innovációs Szövetség, amely az „okosnaklenniszexi” programját telepítette ki. Ennek lényege, hogy a diákok megértsék, hogy a tanulás nem a stréberség szinonimája, hiszen az egész jövőjük erre épül, hiába is gúnyolják az „okostojásokat” a suliban. Az innovációs szerencsekerék egyértelműen a fiatalok kedvence volt, amelynek megpörgetésével kis ajándékokkal lettek gazdagabbak.

A Szakmázz Egyesület, amely pályaorientációs tanácsadással és pénzügyi edukációval próbált hatni a fiatalokra, láthatóan elég hatásosan, hiszen folyamatosan ültek a stand előtt csoportok, hogy a jövőjükről beszéljenek.

Törteli Eszter pszichológiai konzulens „Hogyan mondjunk nemet” című előadása, ahová majdnem mi is beültünk egy körre a címet látva. De aztán inkább csak kívülről hallgattuk, hogy mennyire fontos az a tudatosság már gyermekkorban is, hogy ne vállalja túl magát az ember, és tudjon, főleg merjen nemet mondani, amennyiben arra szükség van a saját érdekében. Hiszen ez komolyan hozzájárul a mentális állapot javulásához, és a későbbi kiégés vagy túlvállalás ellen is óvja őket.

Kiss Zsuzsanna pszichológus, aki képzőművészeti és irodalmi sarkot alakított ki, ahol batikolt pólók, fesztiválzászlók és remek képek is készültek. Ő például egy osztállyal Gyergyóalfaluból érkezett és aktívan részt vesz majd az őszi #PirosLapNap terjesztésében, szervezésében az egész gyergyói medencében, tehát határokon átível a program, hiszen ott is hasonló problémákkal küzdenek az intézmények és a gyerekek, mint Magyarországon.

a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség Bűnmegelőző Osztálya, amely egy gyermekeknek szóló szabadulószobával készült, ahol az iskolai erőszak masszívan célkeresztbe került – már csak a bejáratnál álló, véresre maszkírozott próbababát látva is elszörnyedtünk egy kicsit. A rendőrökkel elbeszélgetve kiderült, hogy nagyon sok ügyük van a témában – „sajnos, egyre több” –, ráadásul olyanok is előfordulnak, amire már tényleg nehéz mit mondani. Például volt olyan, hogy szakközépiskolás lányok az egyik osztálytársuk ruháját teljesen átvizezték a tesiöltözőben, a lány pedig nem mert szólni – hiszen akkor „spicli lenne” – és inkább hazament a csurom vizes, jéghideg ruhákban. Télen. „Elképesztően gonoszak tudnak lenni a gyerekek, sokszor gonoszabbak mint a felnőttek, ezért is fontos ez a kezdeményezés” – mondta az egyik rendőr, miközben a fejünkre tette a „részegszemüveget”, hogy próbáljunk benne célba dobni. Nem sikerült.

a CEU, amely a külföldi továbbtanulásról tartott kiselőadást a diákoknak. Nagy Anita elmondta, hogy régóta együttműködnek, nem véletlenül a Piros Lap-kampány díjátadója is a CEU nagyelőadójában volt tavasszal.

a XIII. kerületi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat önkéntesei, akik arról beszéltek, hogy diák-önkormányzatosnak lenni menő. Kérdéseinkre elmondták, hogy ők szerencsések, mert a XIII. kerületi önkormányzat teljes mellszélességgel mellettük áll és támogatja őket (akár termekkel a gyűléseikhez, akár 100 fős nyári táborokkal), így megvan a lehetőségük, hogy segítsenek a többieknek, akik nem ennyire szerencsések és imádják is csinálni. Hozzátették, hogy ez ugyanaz mint a DÖK vagy a HÖK, csak éppen pont a kettő között, kerületi szinten próbálják egyengetni a diákok útját és programokat szervezni nekik.

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati busza, ahol ingyenes szűrővizsgálatot kaphattak a gyerekek, amennyiben elhozták a szülői beleegyezésről szóló papírjukat, hiszen mint azt Várnai Gusztáv fogorvostól megtudtuk, már ha belenéz a gyerekek szájába, az is invazív vizsgálatnak számít, tehát a gyerekeknek mindenképp kell szülői beleegyezés. Beszélgetésünk során kiderült, hogy nem túl jó a mai fiatalok szájhigiénés állapota – köszönhetően az energiaitaloknak, kólának, édességeknek, cigarettának, a fogmosás elhanyagolásának –, ráadásul az ország elhagyatottabb vidékein akár 40 kilométert is kell menniük egy vizsgálatért, tehát nem egyszerű a helyzet. Ráadásul a busszal sem tudnak mindenhova elmenni, mert 60 gyerek alatt nem is éri meg a gázolajat, az emberi stábot (orvos, asszisztens, sofőr), a busz áram- és vízigényét tekintve kitelepülniük. Ígéretet kaptunk, hogy erről később többet is beszélünk majd, hiszen nagyon érdekes téma.

a Kreatív Partnerség Magyarország programvezetője, Németh Szilvia a jól működő osztályteremről tartott előadásokat és kreatív foglalkozást.

Nagy Anita kiemelte, hogy több szervezettel már régóta kapcsolatban állnak és kölcsönösen segítik egymás munkáját, ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy ilyen rendezvényeket létre lehessen hozni.

Csúcspont

Miután körbejártunk és meg is tömtük a bendőnket, leültünk a chill zone-ban lévő babzsákokra – ahol egyébként a „Rólunk szólva” podcastet is rögzítették a helyszínen olyan osztályokkal, akik részt vettek a kampányban –, hogy kicsit elbeszélgessünk Kassai Donáttal, a szervezet egyik mentorával is. Elmondta, hogy hiába van gazdasági végzettsége – ráadásul külföldi egyetemen szerzett, mesterdiplomával –, és hiába helyezkedett el Magyarországon a szakmájában, egyszerűen érezte, hogy valami hiányzik, valami olyasmit szeretne csinálni, „ami számít is valamit”. Így kötött ki a Kamaszfesztivál stábjában.

Kiegészítette, hogy a segítők amúgy mind középiskolások – erre Nagy Anita is kitért korábban –, így nagy gondban lesznek jövőre, hiszen a fotósuk, a podcastet rögzítő emberük is mind kiöregszik, így pedig újabb változások elé néznek. Miközben körbementünk a tábor területén Kassai arról is beszélt, hogy elképesztő munka ezt az egészet összehozni, de a végén valahogy mindig az jön ki, hogy megérte, mert még Romániából, Gyergyóalfaluból is érkezett osztály – ahogy Tapolcáról, Szegedről vagy Miskolcról is – és ezek a gyerekek „összekovácsolódnak, olyanokkal találkoznak, akikkel előtte soha és akár életre szóló barátságok is köttethetnek mindamellett, hogy hasznos tudással gyarapodnak a végére”.

Nagy Anita emellett kiemelte, hogy a Kamaszfesztivál sosem a percre pontosan kiszámolt programokról szólt és arról, hogy a gyerekeket rángassák végig az összes napi programon, hanem mindig kicsit kaotikus, kicsit mindig csúszás van,

de ettől bájos és családias, hiszen mindig valakinek bibije van vagy épp el kell ugrani még mosdóba, de emiatt kicsit ilyen anyának érzem magam

– fogalmazott.

Búcsúzóul még megnéztünk egy focimeccset a cipősök és a zoknis-papucsosok között – mondjuk a mi időnkben a félmezkósok voltak a pólósok ellen, de hát változnak az idők és ahogy a hozzánk hasonló boomerek mondják: „ezek a mai fiatalok” –, végül a közösségi téren, a Csillagházban megnéztük az egész fesztivál csúcspontját, a Piros Lapok magasba emelését, amellyel 300 gyerek tiltakozott egyszerre az iskolai bántalmazások és az erőszakos viselkedésformák ellen. Ez pedig még csak a kezdet, hiszen októberben valószínűleg több ezren, vagy akár több tízezren is lehetnek majd.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)