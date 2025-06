Magyar Péter öt százalékra csökkentené az alapvető élelmiszerek áfáját

Magyar Péter a videót azzal kezdte, hogy szó szerint idézte Orbán Viktor 1989. június 16-án, Nagy Imre miniszterelnök újratemetésén elmondott beszédét, amelyben a jelenlegi kormányfő többek között úgy fogalmazott, hogy „a ma vállunkra nehezedő csődtömeg egyenes következménye annak, hogy vérbe fojtották forradalmunkat, és visszakényszerítenek bennünket abba az ázsiai zsákutcába, amelyből most újra megpróbálunk kiutat találni”. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a politikai riválisa 36 évvel ezelőtti beszédéhez „nem kell kommentárt fűzni”. Az évforduló jelentőségére és a magyar–orosz kapcsolatokra viszont később is visszatért. Előtte azonban

Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az infláció – a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nagy Márton miniszter állításaival ellentétben – nem állt meg. A Tisza EP-képviselője a KSH adataira hivatkozva sorolta a dráguló élelmiszereket. „Egy család reggelije egy teljes emberével lett drágább” – fogalmazott az elszálló élelmiszerárakról az ellenzéki párt elnöke.

Szerinte nem jelent megoldást a megélhetési válságra „Nagy Márton árréstopja és hasonló hókuszpókuszai”, ezek helyett inkább csökkentené az alapvető élelmiszerek áfáját 5 százalékra.

A 2026-os költségvetést – és úgy általában az utóbbi 15 év költségvetéseit – egy Tippmix-szelvényhez hasonlította. Úgy fogalmazott, „Nagy Márton miniszter vagy eltalálja a számokat, vagy nem, de inkább nem” – ezért kell állandóan menet közben módosítani a költségvetést Magyar szerint. A tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte a kormány többet tervez költeni a saját gyűlöletpropagandájára, mint egészségügyi, oktatási beruházásokra.

Elmondta, hogy megválasztásuk esetén elvonják a forrásokat a kormányzati kommunikációs gépezettől, és megszűnnek az óriásplakátok is.

Az ellenzéki párt vezetője úgy véli, hogy az állami tulajdonú hadiipari holdingot az Orbán-kormány „elkótyavetyéli”, pedig az a feszült nemzetközi helyzet miatt rengeteg megrendelésre számíthat majd, így szerinte az ország rengeteg bevételtől esik el. Szerinte „az állami hadiipar privatizációja egyenlő a hazaárulással, és egyben súlyos nemzetbiztonsági kérdés is. A fideszes oligarchák sorra vásárolják be magukat a hadiipari cégekbe”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert „kaszinótulajdonosnak” nevezte, akit „csak a profit érdekel”.

Bírálta a kormány kapcsolatát Oroszországgal

Nagy Imre újratemetésének évfordulóját többször is hangsúlyozta monológjában, majd elmondta, hogy egy másik fontos évforduló is közeleg. „Elvileg 34 éve az utolsó orosz katona is elhagyta Magyarország területét, miközben bizonyítható, és ma már egyértelmű, hogy azóta is ki-be járkálnak” – utalt a Külügyminisztériumot ért orosz hackertámadásra, és emlékeztetett arra, hogy egy Fidesz-közeli médiaszemélyiségről a napokban kiderült, hogy kapcsolatban áll az orosz titkosszolgálattal. Szijjártó Péter külügyminisztert azért kritizálta, mert a Védelmi Tanács ülése előtt Szergej Lavrovval, nem pedig egy NATO-szövetségessel egyeztetett. Ezután a Tisza Párt elnöke feltette a kérdést, hogy a 36 évvel ezelőtti Orbán Viktor és párttársai vajon mit gondolnának ezekről.

Magyar Péter főbb témáin kívül ezeket érintette még:

Magyar Péter szerint az általa következetesen „állampártnak” nevezett Fidesz orosz stílusú dezinformációs taktikákat alkalmaz a Tisza Párt ellen.

Szerinte a kormányzati propagandában, például „az Origóban és az Indexben […] már egy igazságmorzsa sincs”. Úgy gondolja, ennek a célja, hogy az emberek ne foglalkozzanak a valódi problémákkal.

A Tisza Párt nyár végére minden választási körzetben leszűkíti a lehetséges képviselőjelölteket 2-3 főre. Közülük pedig a regisztrált Tisza-tagok választhatnak majd egy előválasztáson. Elmondta, „a lehető legkevesebb időt szeretnék adni a propagandának arra, hogy lejárassák ezeket az embereket”.

Fotó: Magyar Péter / Facebook Magyar Péter

Egészségügy, közlekedés, Ukrajna

Később az ellenzéki vezető egy hosszabb blokkban taglalta az egészségügy helyzetét. Lázár János közlekedési minisztert „bukott batidai bakternek” nevezte, aki még maga is elismerte, hogy nem szívesen kerülne be a jászberényi kórházba. Felhívta a figyelmet az orvosi várólisták hosszára. Felkérte a Tisza Párt aktivistáit, hogy dokumentálják az egészségügy és a vasút állapotát egy erre szolgáló platformon. Majd tovább kritizálta Lázár János minisztert a közlekedés állapota miatt.

Ezután Magyar Péter egy vendéget fogadott, Bóna Szabolcs mezőgazdasági szakemberrel beszélgetett, akivel a közelmúltban egy riportot is forgattak a magyar agrárszektor helyzetéről. A szakértővel arról is diskuráltak, hogy mi történhet a magyar termelőkkel Ukrajna uniós csatlakozása esetén. Bóna Szabolcs szerint fel kell készülni a versenyre és meg kell védeni a gazdákat – de ezek a megállapításai Magyar szerint nem feltétlenül csak Ukrajnát érintik, ugyanis a két ország célpiacai már ma is sok esetben azonosak, így már most is előfordul, hogy konkurálnak egymással az ukrán és a magyar termelők.

Magyar Péter megismételte üzenetét, hogy ha Orbán Viktor valóban nem ért egyet Ukrajna uniós tagságával, akkor meg kellett volna vétóznia Kijev tagjelölti státuszát a tanácsban, amíg erre lehetősége volt. Elmondta, a Tisza nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását, mert a szomszédunk még nem felel meg a koppenhágai kritériumoknak. Szerinte az ukránkérdésről népszavazással kell majd dönteni.

