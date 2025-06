Orbán Viktor 36 évet repült vissza az időben: Ha már egyszer elindultál, akkor nem lehet útközben elgyávulni

Június 16-án, Nagy Imre újratemetésének 36. évfordulóján nosztalgikus hangulatú, csaknem 12 perces videót tett közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök már vasárnap beharangozta a felvételt egy rövid előzetessel, a teljes videóban pedig nemcsak archív részletek elevenednek meg, hanem Deutsch Tamás is csatlakozott hozzá a visszaemlékezésben.

A felvétel egyik központi eleme a miniszterelnök legendássá vált beszéde 1989-ből, amelynek kulisszatitkaiba most maga az egykori szónok is betekintést enged. Elmondása szerint az eredeti szöveg jóval hosszabb volt, mint amit végül elmondott: „Kövér Lászlóval írtuk a Gellért-hegy oldalában, de több mint hét oldal lett, és azt mondták, ez így sok.” Próbálta rövidebbre húzni, nem ment – így hát inkább újat írt.

A kormányfő szerint az sem volt egyértelmű, hogy végül ő mondja a beszédet. „Egy politikai közösség nem függhet egyetlen embertől” – idézi fel a kételyeket. Mégis ő állt ki, mert korábban már volt szónok március 15-én, és úgy érezték, „aki már csinált ilyet, csinálja most is.”

Csurka István szerepe is szóba kerül a visszaemlékezésben. Orbán szerint Csurka volt az, aki a fiatalok szerepvállalását hiányolta az újratemetés műsorából – és végül ő segítette ismertté válni a későbbi miniszterelnököt is.

A beszéd hátteréről elárulta azt is: a Bibó Szakkollégiumban Gyurgyák János javasolta neki, hogy szerepeljen benne egy főhajtás. Ez később meg is jelent a szövegben. Felesége, Lévai Anikó akkor Agárdon tartózkodott legidősebb lányukkal, az akkor újszülött Orbán Ráhellel – innen vonatozott be Budapestre a szónok.

Deutsch Tamás felidézi: „Amikor kész lett a beszéd, olyan érzés volt, mint amikor '86-ban legyőztük a brazilokat – mindenki egymás nyakába borult: ez az! Takarodjanak a ruszkik!” A miniszterelnök szerint ekkor lépett be először igazán a nyilvánosságba: „Azt mondták, a beszéd kegyeletsértő – óriási kampány volt ellenünk, és ez volt az első alkalom, hogy szerepeltem a tévében. Válaszolni kellett.”

A történelmi pillanat súlyáról így beszél: „Amikor a hatalom kimondta, hogy meggyilkoltuk őket – sőt, már akkor, amikor nem is kellett volna –, akkor lehetett tudni, hogy a rendszernek vége. Be kellett ismerni, hogy az egész egy hazugság. Morálisan védhetetlen, megbocsáthatatlan. Hiába akarjuk újratemetéssel jóvátenni – nem lehet.”

A videó zárásaként Orbán még egy gondolatot megosztott: „Az ember vagy bátor, vagy gyáva. Ha gyáva, akkor a szélén kell menni. De ha már egyszer elindultál a közepén, akkor nem lehet útközben elgyávulni. Az a legrosszabb. Akkor már maradj bátor – aztán lesz, ami lesz.”

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)