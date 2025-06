Átlátszó: Tisza Pártnak gyűjtött adatok szivárogtak ki, Magyar Pétert cáfolják a párt önkéntesei

Önkéntesei cáfolják Magyar Pétert, a Tisza Pártnak gyűjtött adatok szivárogtak ki – írta keddi cikkében az Átlátszó, amely azt állítja, hogy „súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál: az internetre került egy önkéntes-adatbázis, ami személyes adatoktól kezdve a politikai múltig sokféle információt, néhány esetben a szexuális életre utaló adatokat is tartalmaz”. Magyar Péter, a párt elnöke igyekezett cáfolni az értesüléseket, közösségi oldalán arról írt, hogy az oroszok állnak a lejárató akció mögött.

Megjegyzik, hogy a több mint ötszáz fő adatait tartalmazó fájl hozzájuk is eljutott, az általuk ellenőrzött esetekben az adatok megfeleltek a valóságnak, az Átlátszónak megszólaló önkéntesek a párttal kötöttek szerződést. Az adatgyűjtők az elérhetőségek mellett listázták, hogy kinek van tapasztalata online kampányban, van-e álprofilja a Facebookon, rendelkezik-e politikai múlttal, amennyiben igen, milyennel, illetve a megjegyzések rovatban személyes megállapítások is szerepelnek, úgy mint:

„Picit furának tűnik, de nagyon érzékeny lelkű, segítőkész, odaadó. Több önkéntes munkát vállalt civil szervezeteknél.”

„Elkötelezett, egyéni vállalkozó, család Fideszes.”

„Előzőleg a Fidesz kampányában segített, admin volt a helyi polgármesternél 2019-ben. Lendületes, határozott, technikailag rendben van. XY [az Átlátszó a neveket nem hozta nyilvánosságra – a szerk.] szigetében van, megyei koordinátornak is alkalmas, nagyon jó hangulatú interjú volt.”

A megkérdezettek többsége megerősítette, hogy online önkéntes szerződést kötött a párttal, azt erősítve, hogy a párt által kezelt adatok szivárogtak ki.

Az önkénteseknek azt a kérdést is feltették, mit mondanának a választóknak a Tisza nevében. Volt, aki az online interjú után azonnal megkapta a szerződést, de azt nem tudta megmondani, hogy kikkel beszélt, mert csak keresztnevek hangzottak el. Több önkéntes úgy reagált a hírre, hogy

„Ki kellett töltenem egy GDPR-nyilatkozatot, de nem tudom pontosan, ki az adatkezelő, mert nincs nálam a szerződés. Aki interjúztatott, szerintem ő is önkéntes volt.”

„Tudok róla, hogy kiszivárogtak az adatok, olvastam a sajtóban, illetve a Tisza-sziget koordinátor is jelezte. Szép történet.”

Nem értesültek az adatszivárgásról

„Van benne olyan adat is, ami szerintem nem szerepelt az önkéntes szerződésben. Sok ilyen szerződést töltöttünk ki, szinte mindenre külön. A Tisza-párttal van szerződésem, és mivel én Tisza-sziget adatkezelő is vagyok, ezért arról is kellett nyilatkoznom. A Discordhoz tartozott kommunikációs csatorna, ott volt az interjú, szerintem önkéntes keresett. Azt nem tudtam, hogy kiszivárogtak az adataim, e-mailt nem kaptam róla. A megszokott Discord-csoportot nem találom. Tegnap még működött, ma már senki nincs benne, még az sem, aki a Tisza részéről működtette. Nem kaptunk tájékoztatást, hogy mi történt” – fogalmazott egy másik önkéntes.

„Online kötöttem szerződést, csak le kellett okézni, kaptam másolatot, mondták is, hogy nyomtassuk ki, hogy ha megyünk valahova, legyen nálunk. Nem kaptam értesítést az adatszivárgásról” – mondta egy ügyvéd.

A megkérdezettek többsége elmondta, hogy nem kaptak hivatalos értesítést arról, hogy az adataik harmadik félhez kerülhettek.

Magyar Péter először csak a közösségi oldalán reagált az értesülésekre. „A sajtóhoz most kiszivárogtatott lista egy előre megtervezett akció eredménye, amelyben önkéntesekről gyűjtöttek össze adatokat orosz módszerekkel. Olyanokról, akik korábban valamelyik közösségi csoportunkban mutattak aktivitást” – írta a pártelnök.

„A szóban forgó Discord-szerver önkéntes szerveződésként jött létre, sem formális, sem informális kapcsolatban nem áll a Tiszával. A hekkertámadást követően a szerver üzemeltetői haladéktalanul a csatorna leállítása mellett döntöttek. Részünkről semmilyen felhatalmazás vagy kérés nem történt adatgyűjtésre. Elvi álláspontunk szerint nem kategorizáljuk önkénteseinket, szigettagjainkat vagy szimpatizánsainkat” – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki később közvetlenül az Átlátszónak is reagált.

A pártelnök reagált az Átlátszó cikkére

Reakciójában a Tisza Párt sajtóosztálya arról írt, hogy az Átlátszó cikke több valótlanságot és pontatlanságot tartalmazott. Válaszát változtatás nélkül közöljük.

„Az Átlátszó cikke több valótlanságot és pontatlanságot tartalmazott.

1. Orosz dezinformációs módszer az illegálisan megszerzett, hamis adatokkal történő elárasztás és a közbeszéd elterelése az embereket érintő valódi problémákról. Ebben az esetben is ez történt.

Itt most 500 önkéntes adatáról beszélünk. A kormány pedig mélyen hallgat a tegnapi 500.000 érettségiző diák adatának a kiszivárgásáról. Talán nem véletlen az időzítés sem.

2. A TISZA a jogszabályoknak megfelelően eljárva minden aktivistával önkéntesi szerződést köt.

3. Az illegálisan megszerzett és kiszivárogtatott adatok nem a TISZA szerveréről kerültek ki, azok tartalmáról önkénteseink értesítettek minket. Ezt követően azonnal megtettük a szükséges lépéseket, valamint jelentjük a hatóság felé, hogy tudomásunkra jutott az önkénteseink egy részének az adatainak a kiszivárgása.

4. Akiről tudomásunkra jutott, hogy az adatai kikerültek és az önkéntesi hálózatunkban azonosítottuk, azokat értesitettük. Az a tapasztalatunk, hogy akik a TISZA mozgalmát támogatják, azok félelem nélkül és büszkén teszik. Ezért lesz kevés a fidesz gyűlöletpolitikája, amelyben orosz módszerekkel próbálják megfélemlíteni a saját honfitársaikat.

Köszönjük minden változást akaró magyarnak a bátor kiállást! 299 nap.”

(Borítókép: Magyar Péter 2024. október 23-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)