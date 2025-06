Hadházy Ákosék miatt teljesen leállt a forgalom, egyre több rendőrautó érkezik

Cikkünk folyamatosan frissül…

Tizennegyedik alkalommal is meghirdette „Nem hagyjuk abba!” című tüntetését Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

A hatalom arra számított, amikor elkezdte a »tavaszi nagytakarítás« fantázianevű putyini forgatókönyv megvalósítását, hogy az ellenzék majd nem csinál semmit, vagy legfeljebb tüntikéznek kicsit, aztán megunják, és hazamennek. Sokan mondták, hogy felesleges tüntetni a putyini törvények ellen, mert úgyis kifullad a dolog. Hát tessék: Önöknek köszönhetően nem aludt ki az ellenállás lángja, lassan harmadik hónapja hétről hétre, hol többen, hol kevesebben, de nem hagyták abba, mert Önök tudták, hogy egyszerűen nem lehet abbahagyni

– fogalmazott a tüntetésre való felhívásában Hadházy Ákos, aki továbbra is kitart amellett, hogy „szabadság és demokrácia csak akkor lesz”, ha konkrét követeléseknél nem hátrálnak meg a demonstrálók. „Az ellehetetlenítési törvény tervezetét nem vonták vissza, csak elhalasztották a szavazást. A pisztolyt nem sütötték el, de most is ott van az asztalon, megtöltve. Azért kell újra ott lennünk, mert továbbra is követeljük a tervezet visszavonását! És ne felejtsük el: hogy követeljük a gyülekezési törvény technofasiszta módosításának a visszavonását is” – hangsúlyozza a politikus.

19.33: A turisták teljesen értetlenül szemlélik az indokolatlan méretű rendőrségi konvojt és a skandálva vonuló tüntetőket. A Madách tér magasságában Hadházy Ákos megállt, hogy átsétáljon a zebrán, miközben a Kossuth-nótát énekli.

A rendőrség a szerenád ellenére sem engedte át a zebrán a tömeget, így most ismét a járdán sétálnak a Deák Ferenc tér felé. A képviselő a következő zebránál ismét elénekelte a Kossuth-nótát, de ezúttal sem hatotta meg a rendőröket.

19.23: A buszsávban közlekedő tömeget rendőrségi menetoszlop vezeti és egy rendőrségi kisbuszokból álló konvoj követi. Az így létrejött különös körmenet elérte az Astoriát, ahol a rendőrök leállítják a forgalmat.

Az Astoriánál Hadházy Ákos a Deák tér felé fordult, miközben küzd a rendőrökkel, hogy az autók között sétálhasson, ne a járdán. Ő ugyan a padkára szorult, de emiatt a rendőröknek kell az autók között sétálniuk. A Károly körúton teljesen megbénult a forgalom.

19.12: Ismét teljesen leállt a forgalom, mindenhol rendőrautók, rendőrök és tüntetők vannak az úton, a legtöbben értik, hogy mi történik és merre akar menni Hadházy Ákos. A rendőrök most rohamtempóban megelőzték a tömeget, és elzárták a tömeg útját a Ferenciek terén. Nagyjából negyven rendőrautó áll a Ferenciek terénél és az Erzsébet hídon.

„A rendőrök elégedetlenek a rendszerrel, ezért segítettek nekünk, és lezárták az Erzsébet hidat” – jelentette be Hadházy Ákos.

A rendőrség munkatársa ismét elmondta, hogyha a tüntetők nem hagyják el az autóutat, akkor mindenki ellen eljárás indul. Hadházy Ákos engedett és felvezeti a tömeget a járdára. Közben még több rendőrautó érkezett, sőt a készenlétisek is, akik megakadályozták, hogy a tüntetők ismét felmenjenek az útra, miután Hadházy váratlanul elhagyta a járdát.

Ismét a buszsávban áll a tömeg, a forgalom viszont továbbra is a teljes útszakaszon áll a rendőrségi útzár miatt.

19.07: A képviselőnek ismét elmondták, hogy fáradjon le a tüntetőkkel az útról, erre válaszul Hadházy Ákos elmondta, hogy ebben az estben él a polgári engedetlenséghez való jogával és nem mennek sehova az úttestről. A rendőrség egyelőre annyit tudott elérni, hogy a hídról Pest felé tartó forgalom egy sávon elindult. A rendőrség arról tájékoztatta a képviselőt, hogy utoljára szólítják fel arra, hogy hagyja el az utat, mert már érkeznek a kollégák, és megkezdik az intézkedést mindenkivel szemben.

Erre Hadházy Ákos megfordította a tömeget, és az Astoria felé indult el.

19.00: Hadházy Ákos elindult, a tömeg követi. A rendőrség egyelőre sorfalat áll az autóút szélén, így a tüntetők a járdán indultak el. Hadházy Ákos elmondta, hogy pusztán Polt Péter kinevezése miatt is lehetne tüntetés, vagy amiatt, hogy akadályozzák az Orbán Viktor testvére elleni nyomozást, amely amiatt indult, hogy a miniszterelnök testvére illegális bevándorlóknak segített bejutni az országba.

Az autók és buszok egy sávban tudnak közlekedni a Szabad Sajtó úton az Astoria irányába. A teljes utat lezárták a tüntetők, leállt a forgalom. A rendőrök sorfalat állnak az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Hadházy Ákos a rendőrökkel egyezkedik, szerinte többen vannak, mint ezer fő, ezért azt szeretné, ha a rendőrség biztosítaná számukra az úton való vonulást. A rendőrök azt kérik, hogy a járdán vonuljanak, a képviselő szerint ahhoz sokan vannak.

A tömeg azt skandálja: „Engedjetek át!”

18.56: Hadházy Ákos hangsúlyozta, nem szabad elfelejteni törvényt és a törvénytervezetet, amely miatt itt vannak az emberek, de biztos abban, hogyha a nép engedi, akkor a kormány újabb vörös vonalakat lép át, ezért nem szabad abbahagyni.

„Persze vannak ellenérvek, például, hogy meleg van. Ellene szól, hogy erőt kell mutatni ma is, amikor csak néhány százan vannak. De így lehet polgári ellenállást építeni” – fogalmazott, majd hozzátette, lehet változás a tüntetéssorozatban a nyárra való tekintettel, de nem hagyja abba.

„Vannak eredményeink: az ellehetetlenítési törvényt nem merték elfogadni, ez teljes egészében önöknek köszönhető. Részeredmény, hogy az ellenzék már mer arról beszélni, hogy az eddigieknél jobban is elcsalják a választást. Ez korábban tabu téma volt” – magyarázta Hadházy Ákos. A képviselő ezután elmondta, a mostani rendezvény után az ügyészéghez vonul rendőri biztosítással, utána pedig a Porfesztiválhoz mennek.

„Az ügyészségről: a mai napnak a híre, hogy a szekszárdi bíróság elítélte a pécsi buszok ügyében – Volvo-per – érintett strómanokat. Azonban az ügyészség mindent megtett, hogy Bánki Erik és Csizi Péter ne legyen érintett az ügyben” – mondta Hadházy Ákos.

18.47: Hadházy Ákos megkérdezte a tömeget, hogy induljanak-e vagy van-e még kedvük meghallgatni őt is. A tömeg úgy szavazott, hogy meghallgatják a képviselőt.

„Az a rossz hír, hogy fogom magamat ismételni, mert vannak olyanok, akik még nem hallották” – mondta Hadházy Ákos. A képviselő megszavaztatta azt is, hogy hagyják-e abba a nyárra való tekintettel a tüntetéseket, a tömeg egyértelműen arra szavazott, hogy ne. Ezután a Polgári Ellenállással kapcsolatban elmondta, akkor biztosan 30 ezren voltak, de a Magyar Nemzet, meg az Origo azt írta, hogy pár százan lézengenek csak.

„Nagyon jót tettek ezzel a cikkel, mert így nem kell magyarázni, miért van szükség polgári ellenállásra, sőt polgári engedetlenségre” – fogalmazott, hogy a polgári engedetlenségbe beletartozik a forgalom megzavarása, amire ma is készülnek. Szerinte a tömeg erejének demonstrálására jók a nagy Kossuth téri tüntetések, a Ferenciek terén tartott tüntetések pedig a tömeg kitartását mutatják.

18.35: Sarkadi Balázs, a Bankrupt zenekar tagja lépett a színpadra.

„Szeretnék néhány szót szólni, megkockáztatva, hogy holnap már Szentkirályi Alexandra csomagtartójában ébredek” – kezdte beszédét. Szerinte nagyon kevés, ahogy a magyar művészek megosztottságról beszélnek. Azt kérte a közönségtől, hogy képzeljenek el egy vacsorát, ahol jelen van a popszakma krémje, majd besétál egy „rusnya, Viktor arcú” elefánt, aki szét tör mindent, beleszarik a salátába és eltapos egy-két Petőfi-díjast, a zenészek pedig csak arról beszélnek, hogy rossz a hangulat és nagy a csörömpölés.

„Én akkor kattintok legközelebb Halott Pénzről szóló cikkre, ha benne lesz a címében, hogy üvöltve küldte el a népszerű zenész a kormány egy tagját” – fogalmazott, majd megjegyezte, tisztában van azzal, hogy nem politizálhat mindenki, de ha Azahriah-nak megy, akkor másoknak is sikerülhet. Megjegyezte, ők már megjósolták a Harcosok Klubját egy dalukban, amelyben azt mondták, hogy a „Facekommandónak” le kell írnia tízezerszer, hogy „szép az élet, jó a rendszer”. Ahogy azt is, hogy Gyurcsány Ferenc elkullog, ezért az új dalukba belefogalmazták, hogy csíkos ruhát kap Orbán Viktor.

„Legyetek bátorak” – zárta beszédét a zenész Mészáros Lőrincet idézve.

18.25: A következő felszólaló Valló Ágnes pszichológus, aki beszédét azzal indította, hogy elmondta, 1989–1990-ben részt vett az összes rendszerváltó tüntetésen, és álmában nem gondolta volna, hogy 35 évvel később újra rendszerváltó tüntetésen kell részt venni. Szerinte most a helyzet rosszabb, mint akkor.

„A késő Kádár-korszakban nem volt már ÁVH, most viszont van Szuverenitás Hivatal. A kedves vezetőnk megajándékozott minket velük” – fogalmazott. Szerinte a rendszer célja a megfélemlítés, ám ezt nem szabad hagyni. De ha nem vigyázunk, akkor belefulladunk a gyűlöletbe, amivel Orbán Viktor és „láncos kutyái” körülvettek minket.

„Azok Orbán Viktor legnagyobb követői, akik anno Kádár apánkat is éltették, de ne gyűlöljük őket. A gyűlölet mérgező” – mondta. Úgy látja, ezeket az embereket nem kell meggyőzni arról, hogy másra szavazzanak, mert a goebbelsi technikai túl jól működik – vagyis ha valamit elégszer elmondanak, akkor az beépül a gondolatokba –, csak ki kell őket billenteni annyira, hogy ne menjenek el szavazni. Megemlékezett a Harcosok Klubjáról, amely szerinte alkalmas arra, hogy családtagokat hangoljon egymás ellen. Azonban arra is kiváló, hogy elrejtsék vele az orosz trollokat, akik befolyásolták az amerikai és a romániai választásokat is.

„Végezetül néhány szót szeretnék szólni a Pride-ról – folytatta, majd megjegyezte, hogy a törvény nem csak arról szól, de fontos pontja, hogy – Betiltották. Mégis lesz Pride.”

Szerinte büszkék lehetünk arra, hogy 30 éve van Pride, ugyanis csak olyan országokban nincs, mint Belarusz és Oroszország.

„A büszkeséget nem lehet betiltani” – zárta a beszédét.

18.10: Csőgör Péter volt gazdasági főnyomozó úgy látja, a rendőrség és a bíróság úgy hajlítja a jogot, ahogy az a NER-eseknek jó. A valódi zsaruk és bírók sorsa pedig az ellehetetlenítés és a kirúgás. Kifejtette, hogy az emberek jelentős csoportja képes logikus következtetéseket levonni tényekből. Ilyen emberek a tüntetésen jelen lévők. Egy másik csoportnak a követvetkeztetések levonásához segítség kell. Nekik kell elmagyarázni, hogy van a NER-en kívül is élet. Orbán Viktor pedig a harmadik csoportból, a „szellemi fogyatékosokból” állította fel rajongótáborát.

„Azok, akiknek a népet kellene szolgálniuk, azok uralkodnak felettünk, mert mi hagyjuk” – jegyezte meg. Szerinte nem szabad elhinni, hogy 299 éjszaka múlva küzdelem nélkül kormányváltás lesz.

„Ha a NER kitartott oligarchái nem takarodnak el a picsába, és nem kapnak életre szóló beutalót a Csillagba, akkor azt nézzük végig tátott szájjal, hogy kialakul a mostani kormányon belüli bűnszervezet helyett egy kormányon kívül bűnszervezet” – fogalmazott, hozzátéve, hogy már kiépült egy egyeduralmi rendszer, emiatt már csak „forradalommal”, vagyis polgári ellenállással lehet legyőzni a Fideszt.

„Az, hogy ez a forradalom békés lesz-e, vagy sem, az nem rajtatok, hanem a kékruhásokon múlik” – tette hozzá.

17.57: A következő felszólaló Csőgör Péter, volt gazdasági főnyomozó, akit azután távolították el a rendőrségtől, hogy feljelentést tett több kormányközeli üggyel kapcsolatban.

„Mi a f*sz van ebben az országban?” – tette fel a kérdést beszéde elején, majd megköszönte, hogy bár a sajtó nem hozta le, Hadházy Ákos pénzéből valósulhatott meg a Polgári Ellenállás előző heti tüntetése. Kifejtette, egy Fogászati Turizmust Kutató Intézetnek nevezett dolog ellen nyomozott, ami miatt eltávolították, amelyben Orbán Viktor fogorvosa is érintett volt.

„Tettem feljelentést, majd a feljelentés után két nappal egy másik ügyemben kaptam jutalmat, majd három hónappal később rájöttek, hogy mégis rosszul dolgozom, és adatvédelmi incidensekben vettem részt” – mondta, majd kifejtette, hogy az incidens kimerült annyiban, hogy be volt kapcsolva a számítógépe és bűnügyek voltak az íróasztalán. Megemlékezett arról, hogy Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt embere ellen azért folyik most nyomozást, mert ő még hat évvel ezelőtt feljelentést tett a Triatlonszövetség ügyében.

„Érdekes, hogy pont most, miután átigazolt a Tiszához a NER-ből, akkor kezdenek el dolgozni” – jegyezte meg, ám szerinte most nem arról kell beszélni, hogy kinek milyen személyes sérelme van, mert sok mindenkit kirúgtak, például a tüntető tanárokat.

A lényeg, hogy arról kell beszélni, milyen ez a korrupt, ótvar rendszer

– mondta, hozzátéve, hogy a Triatlonszövetség vezetőinek sem az volt a legnagyobb bűne, hogy loptak, hanem az, hogy közben szétb*szták az országot.

„Azoknak, akiknek továbbra is Orbán seggében van a nyelve, érinthetetlenek, de egyből lecsapnak arra, akik kilépnek a rendszerből. Ez figyelmeztetés azoknak is, akik még bent vannak a rendszerben, hogy: „Gyerekek, vigyázzatok magatokra, mert ha nem, akkor úgy jártok, mint Zelcsényi” – fogalmazott a volt nyomozó, aki szerint azért nem csukják le a pedofilokat sem, mert ők ezáltal zsarolhatóak és irányíthatóak.

17.45: Békés Gáspár felsorolt néhány követelést, amelyek között olyan pontok voltak, mint hogy az iskolákban, fenntartóktól függetlenül, tudományalapú oktatásnak kell folynia, ne legyen egyházi nyomás a gyermekvédelemben, ne legyen tiltva a művi meddővé tétel, vagy hogy ne legyen külön felajánlható adó 1 százalékos lista az egyházaknak.

17.41: A következő felszólaló Békés Gáspár, a Fenntartható Demokráciáért Egyesület elnöke, akit az általa szervezett tüntetések miatt megfigyelt a hatalom.

„Sokan mondták, hogy nincs értelme tüntetni, mert nem hatja meg a rezsimet. De mi nem is ezért vagyunk itt” – kezdte beszédét, majd kifejtette, hogy ezeknek a tüntetéseknek a célja, hogy megmutassák a kormánynak, nem fáradtak el. Úgy látja, a Fidesz célja, hogy teokratikus rendszer jöjjön létre, ahol nem számít a jog, csak az egyház által „felszentelt uralkodó szava”. Szerinte ebbe az irányba tett lépés többek között, hogy az egyházakra nem vonatkozik a szuverenitási törvény, vagy az, hogy miközben megfeleződött a hívők száma, megduplázódott az egyházak által fenntartott iskolák száma.

17.33: A zenészt Kakas Mátyás követte a színpadon, aki magyar fiatalként mutatkozott be.

El a kezekkel a jövőnktől!

– üzente a kormánynak, majd elmondta, felnéz a szülei generációjára, akik hazaküldték az oroszokat és leváltottak kormányokat.

„Nem elég az, hogy kiállunk minden egyes nap, és elmondjuk, amit gondolunk. Tettekre van szükség, mert élősködnek rajtunk 15 éve” – mondta, majd azt kérte az idősebb generációtól, hogy mutassanak újra példát, és segítsenek az ő generációjának leváltani a jelenlegi kormányt. Úgy látja, „a korpás bajszú Döbrögik” már egymásnak estek, mert tudják, hogy a 15 éve tartó uralmuk véget ér. Beszéde végén hangsúlyozta, amennyiben másik kormányt választ a nép jövőre, akkor sem dőlhet senki sem hátra.

„Szép ígéretekkel került kormányra a Fidesz is, de mi már tanultunk ebből, és a következő kormánytól elvárjuk, hogy be is tartsa az ígéreteit”–- mondta a Kakas Mátyás.

17.28: A dal után Gimpel Tamás elmesélte, hogy kint volt gyermekével Csehországban, ahol el kellett magyaráznia fiának, hogy miért van kint a cseh közintézményeken az ukrán zászló.

„Itt nem látok ukrán zászlókat, csak Szentkirályi Alexandrát, ahogy csomagtartóba dugdossa a haverjait” – zárta szereplését a zenész.

17.21: Gimpel Tamás, zenész lépett a színpadra, aki néhány szót intézett a barátaihoz, akik ezúttal nem jöttek el. Szerinte ők azért nem jelentek meg, mert félnek, miközben ő is fél, félti a munkáját is egy kicsit, de a kormány retteg, és nekik jobban kell félteniük a munkájukat a tömegtől.

„Megkérdezték tőlem azt is, hogy nem lenne-e könnyebb beállni a sorba, és kormánypártinak lenni. De, beállok a sorba, és kormánypárti leszek. Nagyjából 300 nap múlva mindannyian kormánypártiak leszünk” – fogalmazott, majd közölte, hogy visszamondták egy fellépését, mert fellépett a tüntetéseken.

„Ez lehet, hogy azért történt, mert olyan rosszul zenéltem, de lehet, hogy azért, mert ők is félnek. Minőségi csere volt, hogy előttetek beszéltem, és nem egy fideszes fröccsfesztiválon kell zenélnem” – zárta beszédét, majd elkezdett zenélni.

17:18: „Az perverzitás, hogy egy ilyen szép nyári napon egy ember a magyar politikával foglalkozik” – kezdte beszédét Hadházy Ákos, majd elárulta, hogy a tömeggel meglátogatják az MKKP rendezvényét és az ügyészség előtti tüntetést is.

17.14: Az esemény még nem kezdődött el, továbbra sem állt senki színpadra, csak a zene szól, de időközben megtelt a tér tüntetőkkel.

17.07: Egy tüntető a Metropol nevű lap másolatát osztogatja a tömegben. Az általa nyomtatott „napilap” neve Pedopol, és az elmúlt évek legnagyobb kormányzati botrányairól olvashatnak belőle a demonstrálók.

17.04: Lassan gyűlnek az emberek a téren. A demonstrálók között van Racskó Ádám is, a május 18-i Kossuth téri tüntetése szervezője, aki azóta is kitartóan megjelenik Hadházy Ákos eseményein.

16:58: Öt perccel a kezdés előtt már áll a színpad, és a rendőrök is a helyszínen vannak, de egyelőre a demonstrálók feltűnően kevesen vannak, viszont olyan hangos a zene, mintha egy fesztivál nagyszínpadánál lennénk.

A független képviselő tüntetésével egy időben A Magyar Kétfarkú Kutyapárt a Kossuth térre hívta támogatóit. Stábunk mind a két eseményről a helyszínről közvetíti az eseményeket.

Három hónapja tart a tüntetéssorozat

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A tiltakozás ezután a parlamenten kívülre került:

Blokáddal is próbálkoztak

Az Országgyűlés április 14-i ülésén került napirendre az Alaptörvény tizenötödik módosítása, amelynek tartalmáról itt írtunk bővebben. A javaslat érintette a gyermekvédelmet, a kábítószer-ellenes küzdelmet, valamint a kettős állampolgárság felfüggesztésének lehetőségét is.

A Momentum az Alaptörvény-módosításról szóló szavazás előtt próbálta blokád alá vonni a Parlament épületét, de – ahogy arról tudósításunkban beszámoltunk – a rendőrök gyakorlatilag elcipelték az erre készülő képviselőket. A szavazást az ülésteremben molinóval és kürttel zavarták meg, viszont a képviselők többsége így is támogatta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, miközben a Kossuth Lajos téren tüntetők gyülekeztek.

