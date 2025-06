Menczer Tamás szerint Szentkirályi Alexandra helyesen tette, hogy kirakta az emberrablós videót

A parlamentben adott rövid interjút Menczer Tamás. A képviselő helyes döntésnek tartja, hogy Szentkirályi Alexandra közzétette a videót a csomagtartóba zárt kollégájáról, elmondta, hogy megnézte a bécsi Pride-ot, és nem szeretné Budapesten viszontlátni az ott történteket. Emellett beszélt a Szőlő utcai intézmény vezetőjének letartóztatásáról, valamint a Harcosok Klubjáról is.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a 444-nek adott rövid interjút kedden a parlamentben. A portál többek között a napokban Szentkirályi Alexandra által posztolt videóról kérdezte, melyben Ukrajna EU-csatlakozásáról beszél és közben az egyik munkatársa megkötözve fekszik egy kocsinak a csomagtartójában mögötte.

Menczer a videóról elmondta:

Azt gondolom, hogy nagyon helyesen tette Szentkirályi Alexandra, aki kiváló kolléganőm és harcostársam.

Véleménye szerint „nagyon helyesen tette”, hogy bemutatta azt a videót, ugyanis szerinte ha Ukrajna belép az Európai Unióba, „akkor ennél sokkal rosszabbak is fognak a magyar emberekkel történni”.

Menczer Tamás az interjúban következőkről beszélt még:

Arra a kérdésre, hogy be van-e tiltva a Pride, az Alaptörvény módosítására utalt, miszerint „gyermekek joga minden más alapjognál előbbre való”. Hozzátette, több helyen is megnézte mi volt a bécsi Pride-on, és nem szeretne „furcsa kisgatyában” sétálgató férfiakat látni Budapesten.

Szerinte Karácsony Gergelynek jelenleg a város problémáival kellene foglalkoznia és nem a Pride-al.

A szőlő utcai javítóintézetben történtekről úgy vélekedett, hogy „aki gyermekekkel foglalkozik és gyermekeknek árt, azt egy sötét lyukba kellene bezárni az egész életére”.

Magyar Péterrel kapcsolatban úgy gondolja, hogy „önmagában politikai aktorként nem létezik”, csak úgy, ha „mögötte áll Weber,Ursula von der Leyen és Zelenszkij”.

A Harcosok Klubjáról azt állította, hogy az egy „felkészülés a jövő évi választásra”, ugyanis szerinte az online térben „erősítésre volt szükség”. Hozzátette, a klubot Orbán Viktor vezeti, „mindig ő vezette, most is ő vezet, és ő is fogja vezetni”.