Újabb háború? Történelmet írtak a brit apák? Hétköznapi hősök és a nudify

A háborúk korában élünk? Az iráni–izraeli konfliktus egy hosszú évtizedek óta tartó, összetett geopolitikai feszültség, melyben Irán Izrael puszta létezésének jogosságát vitatja, míg Izrael Irán regionális befolyását és atomprogramját tartja fenyegetőnek. A két ország viszonya a közel-keleti stabilitás szempontjából kulcsfontosságú. Péntek hajnalban Izrael megtámadta Iránt, hogy megsemmisítse az ellenséges ország atomprogramját és nagy hatótávolságú fegyvereit. A támadás nyílt háborúvá eszkalálódott. Sokszor bele sem gondolunk, de soha nem volt olyan szintű béke a világon, mint amiben eddig éltünk. Elég csak 100 évet visszamenni az időben. Azt hihetjük, hogy a világ fejlődésével az ember is változik, de napjaink háborúi láthatóvá teszik, hogy nem. A technika fejlődik, az ember azonban nem változik A Mi folyik itt?! 19. részében szó lesz az Izrael és Irán között kirobbant háborúról, beszélni fogunk az apasztrájkról, a brit apák egyenlő bánásmódért elindított kezdeményezéséről, és arról is, miért lettek népszerűek az olyan alternatív élelmiszerek, mint például a tücsökfehérje. Az biztos, hogy most is egy izgalmas adással készülünk.

Ma este az Y generáció tagjai: Tarpai Viktória színésznő, Horváth Tamás főszerkesztő és Beke Károly kulturális szakértő próbálja megfejteni, hogy Mi folyik itt?