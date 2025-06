A tavalyi bejelentés ellenére mégis lesz idén MikulásGyár

A korábbi bejelentés ellenére idén 21. alkalommal mégis megrendezik a MikulásGyár adománygyűjtő eseményt, melyen Joulupukki is részt fog venni. Zsolnai Endre főszervező szerint továbbra is szükségük van a felajánlásokra és az anyagi támogatásokra. 2024-ben több mint 99 ezer kilogrammnyi adományt tudtak szétosztani.

Idén 21. alkalommal december 1. és 21. között mégis megrendezésre kerül a MikulásGyár – közölte az MTI Zsolnai Endre főszervező bejelentését.

Magyarországon olyan változások zajlanak, amelyek egyfelől szükségessé teszik a további tevékenységünket, másfelől reményt adnak – hosszú idő óta először – egy szélesebb támogatói kör megteremtésére. A tavalyi évben 99 ezer kilónyi minőségi adományt osztottunk szét a szegény gyermekek, nagycsaládok között

– áll a közleményben.

A főszervező hangsúlyozta: céljaik eléréséhez továbbra is szükségük van az emberek pénzes adományaira és a cégek felajánlásaira. Idén is működni fog az önkéntes programjuk, melynek keretein belül tavaly több mint 1450 önkéntes dolgozott csaknem 5000 munkaórát. Emellett több mint 99 ezer kilogrammnyi adományt gyűjtöttek és osztottak szét a szegény gyermekek között. 2025-ben is Magyarországra látogat Joulupukki, aki decemberben 9 napon keresztül látogat el az ország különböző pontjaira.

Hozzátette, továbbra sem maradnak el az ingyenes szórakoztató programok, és még egy újfajta eseményt is kilátásba helyezett.

Az anyagi nehézségek miatt úgy volt, hogy a tavalyi az utolsó

Tavaly futótűzként terjedt a hír a médiában, miszerint nem nyitja ki kapuit a MikulásGyár, az ország egyik legnagyobb adománygyűjtő akciója, mert nincs rá pénze a szervezőknek, aztán november 29-én mégis kinyitott az ikonikus rendezvény, emiatt sokakban felmerült, hogy a szervezők a bezárásról szóló hírekkel csak nagyobb felhajtást akartak keríteni az esemény köré.

Zsolnai Endre elárulta, sokáig valóban úgy volt, hogy idén nem tartják meg a rendezvényt, mert egyetlen cég sem vállalta, hogy fedezi a karitatív eseménnyel járó költségeket, de végül magánszemélyek adakozásának köszönhetően kinyitotta kapuit idén is a MikulásGyár. Az azonban nem volt biztos, hogy ki tudják majd fizetni a több millió forintos villanyszámlájukat a rendezvény után.

Éskovács Péter, a MikulásGyár sajtófőnöke is kitért arra, sokan azt hitték, hogy a szervezők a bezárás hírével akarták rábírni az embereket az adakozásra, de ez távol áll a valóságtól. A sajtófőnök úgy gondolja, hogy a MikulásGyárnak nincs szüksége ilyen trükkökre, ugyanis a karitatív akciók közül ők kapják az egyik legnagyobb publicitást a médiában, és a „MikulásGyár nagyon sokat köszönhet az újságíróknak”, ezért különösen etikátlan lett volna, ha egy ilyen trükkhöz folyamodnak.