Schadl György nem érti, miért ülnek a tárgyalóteremben, ha már nem korrupcióról van szó

Kedden ismételten tanúmeghallgatásokkal folytatódott tovább a Schadl–Völner-per a Fővárosi Törvényszéken, ezúttal a győri végrehajtói iroda munkatársai álltak a bíróság elé.

A három nő meghallgatását még korábban maga a hatodrendű vádlott, Cs. Éva kezdeményezte az előkészítő ülésen. A tanúk ugyanis szorosan az ő környezetében dolgoztak, így el tudták mondani, hogy milyen is volt gyakorlatban egy olyan ember kezei alatt dolgozni, aki a vád szerint nem a tudásának köszönhetően jutott feljebb, hanem bevásárolta magát a végrehajtói pozícióba.

A tanúk között volt, aki helyettes végrehajtóként vagy pénzügyesként látott rá a győri iroda működésére. A három különböző vallomásból kiderült, hogy

nem volt hozzáférésük a pénzügyekhez, az utalásokat a hatodrendű, Cs. Éva intézte egyedül,

nem tudják, hogy Cs. Éva idő előtt osztalékot vett volna ki az irodából,

nem tudtak, vagy csak felszínesen arról, hogy a munkáltatójuknak tartozása van Schadl György felé,

nem gondolják, hogy Cs. Éva lefizette volna Schadlt a pozícióért cserébe,

a győri irodát ténylegesen Cs. Éva vezette, Schadl Györgyöt csak ma a bíróságon látták először, ahogy a végrehajtói kar egykori elnökének sofőrjét is,

meglepődtek rajta, amikor kiderült, hogy letartóztatták a főnöküket, de nem kérdeztek többet Cs. Éva férjétől, M. Pétertől, mindenki dolgozott tovább.

A tanúmeghallgatások végeztével Schadl György többször is észrevételezte, hogy nem érti, miért ülnek a tárgyalóteremben, amikor már nem is korrupcióról van szó, hanem arról, hogy kölcsönt adott. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az nem is lenne bűncselekmény.

Mint ismert, a per 2023. február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát.

Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét. A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet: a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt. Jogerős döntésében a végrehajtók büntetésén enyhített a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa. A tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.

(Borítókép: Schadl György 2024. szeptember 26-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)