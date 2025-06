„Az orosz-ukrán háború eszkalációja szinte megállíthatatlanul folytatódik, Brüsszel háborúra készül, az európaiak pénzét és akár a fiaink életét is erre akarja fordítani. Nem akarom, hogy a magyar katonákat akaratunk ellenére Ukrajnába rángassák és koporsóban jöjjenek vissza” – jelentette ki lapunknak adott interjújában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi minisztert az orosz-ukrán háború mellett hazai ügyekről is kérdeztük.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf lapunknak adott interjújában beszélt többek között

a haderőfejlesztésről,

a védelmi kiadások emeléséről,

az orosz-ukrán háborúról,

a közel-keleti konfliktusról,

az N7 piacképes részének értékesítéséről,

Ruszin-Szendi Romuluszról,

valamint az újdörögdi balesetről.

Tavaly azt mondta, cél, hogy a Magyar Honvédség egy jól láthatóan ütőképes, gyorsan bevethető, nagy erejű haderő legyen. Most 2025 közepén járunk – történt előrelépés?

Igen, határozottan történt. Olyan lépéseket tettünk, amelyek most fognak igazán „vizsgázni” – például a NATO-val közös hadgyakorlaton, ahol a megújuló Magyar Honvédség nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is megmutatja, mit tud. Nemcsak eszközök érkeztek be – megjöttek például a SkyFox és L-39NG kiképző repülőgépek, úton vannak az új Gripenek, hadrendbe álltak a PzH 2000-es önjáró lövegek és H225M helikopterek is –, hanem el is kezdtük azok beépítését a mindennapi működésbe. Mondhatjuk úgy is: a sokáig a gyártósorról átvett álló autót most végre elindítottuk a pályán.

Milyen konkrét fejlesztések történtek?

Az eszközfókusz elmozdult a személyi és a szervezeti fókusz irányába. Még több figyelmet kapnak a katonák megfelelő kiképzése, a szolgálati körülményeik, az egyéni felszerelésük, az elhelyezési körleteik minősége, az illetményük és juttatásaik. Hogy egy példát mondjak: Közép-Európa egyik legnagyobb laktanyafejlesztése kezdődött meg nemrég a szolnoki különleges műveleti laktanya építésével. Ez egy olyan hazai forrásokból megvalósuló beruházás, amire öt évtizede nem volt példa Magyarországon. Annak érdekében, hogy a legtisztább képet kapjam a Honvédségben jelenleg zajló igen mélyreható fejlődési folyamatokról ellátogatok minden alakulathoz, és igyekszem a parancsnokok mellett minél több katonát személyesen is meghallgatni. A kör befejeztével tájékoztatni fogom az állományt a javaslataik és észrevételeik alapján meghozott intézkedéseimről.

Van elegendő számú katona a Magyar Honvédségben?

A toborzás terén is komoly előrelepések történtek, mind a tartalékos, mind a hivatásos kampányunk sikeres volt. Rekordok dőltek meg a jelentkezők számában, mert végre nem egy „állásajánlatot” kínáltunk, hanem hivatást, bajtársi közösséget, kihívást és fejlődési lehetőséget. Olyan ez, mint amikor valaki keresi a valódi életcélt és egy csapatot, ahová tartozni akar.

Mennyire versenyképesek a honvédségi fizetések?

Az illetmények csak az én miniszterségem alatt már kétszer, két számjegyű százalékkal emelkedtek. A honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet új logikájú, átláthatóbb, a katonai szolgálat igényeinek sokkal jobban megfelelő illetményrendszert rögzít, ami a teljesítményen alapul. Ezt igyekeztünk úgy meghatározni, hogy az a piacon is versenyképes legyen. Nem vagyunk az út végén, van még teendő, nem állítom, hogy az illetmények már azon a szinten állnának, ami szerintem is tökéletes lenne. A szolgálat rendkívül nehéz és megterhelő, gyakran távol a családtól, olykor külföldön. Ezért, amellett, hogy nagyon fontos lépéseket tettünk már, tovább kell emelnünk az illetményeket. A következő év első hónapjában a fegyveres erőknek – ezen belül a katonáknak is –, járó hathavi fegyverpénz például egy fontos ilyen lépés lesz.

Szerdán jelentették be, hogy megállapodás született az N7 hadiipari holding piacképes részének értékesítéséről. Az ügylet másik résztvevője a 4iG. Miért adják magánkézbe a hadiipar egy részét?

Európa sok országában csak beszélnek arról, hogy fejleszteni kell a hadiipart, de alig tettek valamit. Magyarország viszont már jóval az orosz-ukrán háború kitörése előtt elkezdte a hazai fegyvergyártás felfuttatását, hogy olyan, piaci alapon működő hadiiparunk legyen, amely egyrészt biztos alapot jelent a Magyar Honvédség ellátásában, másrészt ki tud lépni a világpiacra, és így képes jelentős exportbevétellel támogatni a magyar gazdaságot. A védelmi iparban világszinten várható a felfutás, úgyhogy most felgyorsítjuk a tempót. Az állam irányító szerepe és a biztonsági szempontok továbbra is érvényesülnek, miközben a nemzetközi mintákat követve egy piaci szereplőt is bevonunk a céljaink végrehajtásába. Az ellátásbiztonság egyáltalán nem sérül. Ugyanis egyrészt maguk a gyárak továbbra is állami kézben maradnak, az azokat üzemeltető vállalat pedig magyar többségi tulajdonban van. Másrészt pedig a Magyar Honvédség megrendelései olyan súlyúak, hogy meghatározó szerepet biztosítanak számunkra a vállalat működésében. A különleges jogrend életbe lépésének esetére a Honvédelmi Minisztériumnak pedig nagyon erős jogkörei vannak, amelyek garantálják, hogy a termelés maximális mértékben kiszolgálja a Honvédség igényeit.

„Az iránnyal egyetért a magyar kormány, a részletekről még zajlanak a tárgyalások”

NATO-szinten van napirenden, hogy emeljék a GDP-arányos ráfordítást a védelmi kiadásoknál. Támogatja ezt a magyar kormány?

Nyitottan állunk ehhez. Magyarország elkötelezett tagja a NATO-nak, amely biztonságunk végső garanciája. A magyar gazdaság teljesítőképességét komoly próba elé helyezi, de egyetértünk azokkal, akik szükségesnek tartják az emelést. Donald Trump már az első elnöksége elején bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem akarja kizárólagosan finanszírozni az európai országok biztonságát, ezért fel kell vinni 2 százalékra a GDP-arányos ráfordítást. Ezt sokan nem teljesítették, mi már 2 éve elértük ezt a szintet. Közben a világ hatalmasat változott, Trump ismét elnök lett, és már 5 százalékos ráfordításról beszél, ami szükséges ahhoz, hogy a megnövekedett eszközigényű, nagyobb létszámú, drágábban üzemeltethető hadseregeket felhozza a megfelelő elrettentési szintre. Az iránnyal egyetért a magyar kormány, a részletekről még zajlanak a tárgyalások. A döntés a hágai NATO-csúcson várható június végén.

Európa újrafegyverkezik?

Igen, ez kijelenthető. Az a nem mindegy, hogy védelmi képességeit növeli vagy háborúra készül. A magyar miniszterelnök már jóval mások előtt, évekkel korábban jelezte azt a lemaradást, amit Európa most igyekszik behozni. A védelmünk megköveteli a csökkenő amerikai szerepvállalás helyére felépülő önálló európai haderőt, amelynek kiépítéséhez emelkedő védelmi kiadásokra van szükség. Fontos azonban az, hogy ez a mi álláspontunk szerint nem Ukrajna felfegyverzésén és a háború folytatásán keresztül kell, hogy történjen, ahogy azt a háborúpárti politikusok gondolják. Ehelyett a nemzeti haderők fejlesztése, és azok uniós szintű erővé való szervezése által érdemes haladni, ami ugyanakkor kiegészíti a NATO-t és nem versenyzik azzal.

A magyar kormány Donald Trump elnökségétől várta, várja a békét, vagy legalább a tűzszünetet az orosz-ukrán háborúban. Az elmúlt időszak eseményei viszont nem a béke irányába mutatnak. Mi történik?

Rendkívül nyugtalan vagyok ebben a kérdésben. Az amerikai elnök békét akar, Brüsszel láthatóan nem. Trump elnök színre lépésével ígéretes és határozott folyamat indult a béke érdekében, amely most megtorpanni látszik. Utat engedett a diplomáciának, ez időleges sikereket hozott. A folyamat még zajlik, de közben a vezető európai hatalmak a háború folytatását szorgalmazzák. Ezt nagyon veszélyesnek tartom. Az európai eliten teljesen eluralkodott az a képzet, hogy ez az ő háborújuk, Ukrajna pedig előretolt helyőrségként helyettük vívja a harcot, ha pedig elesik, akkor közvetlenül a mi határainkon, velünk folytatódik a háború. Azt állítják, hogy Oroszország támadásra készülhet a NATO ellen, amelynek megelőzése csak a most zajló háború megnyerésén keresztül lehetséges, és ezért minden áldozat helyénvaló. Ez olyan eszkalációs lépésekhez vezet, mint az elhíresült Pókháló-hadművelet, ami – bár nem vallják be, de nem lehet nem észre venni –, nyugati segítséggel kellett történjen. Mélyen Oroszország területén pusztították az orosz nukleáris célba juttató stratégiai képességet. Ez a közelmúltban bővített orosz nukleáris doktrína szerint törvényes lehetőséget teremt nukleáris fegyver bevetésére. Az eszkaláció szinte megállíthatatlanul folytatódik, Brüsszel háborúra készül, az európaiak pénzét és akár a fiaink életét is erre akarja fordítani, ezért vagyok nyugtalan. Nem akarom, hogy a magyar katonákat akaratunk ellenére Ukrajnába rángassák és koporsóban jöjjenek vissza. Rémisztő az a fajta érzékenyítés, amikor a volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba arról beszél, hogy a brit édesanyák készüljenek, mert a fiaiknak hamarosan az életüket kell adniuk több NATO-tagállam védelméért.

Olvasta Volodimir Zelenszkij Válasz Online-nak adott interjúját?

Igen.

Hogyan értékeli az abban elhangzottakat?

Zelenszkij Magyarországot fenyegető megszólalásával az ukránok szintet léptek, a tétek hihetetlen mértékben emelkednek. Ukrajna folytatja azt a hazánk elleni lejárató kampányt, amelyet május elején jól időzítetten, a Tiszával összefogva indított Magyarország ellen. Az ukrán és a brüsszeli propaganda is azért támadja Magyarországot, mert a nemzeti kormány ellenzi a háborút és Ukrajna uniós tagságát is. Egy külföldről is finanszírozott magyar miniportálnak adott elnöki nagyinterjú önmagában is furcsa, az ezen keresztül megfogalmazott üzenetek azonosak az ellenünk indított lejárató kampány céljaival: a magyar választókat elbizonytalanítani a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásra adott válaszukban - valamint aláásni a magyar kormány nemzetközi tekintélyét. Az európai elit politikai és gazdasági érdekből azt akarja, hogy Ukrajna a „győzelemig” harcoljon, ehhez fegyvert, pénzt és szankciókat ad, valamint Ukrajna EU tagságán keresztül – ha már a NATO felé az út zárva van – biztonsági garanciát is kínálni akar. Ez tönkreteszi a magyarokat, behozza a háborút az Unióba, ez ellen küzdenünk kell!

„Szánalmas volt ekkora hűhót csapni az egész köré”

A közelmúltban Magyar Péter közzétett Önről egy hangfelvételt, amelyen úgy fogalmazott, hogy „szakítsunk a békementalitással és átálljunk a háború felé vezető út nulladik fázisára”. Mit jelent a békementalitással való szakítás, és a háború felé vezető út nulladik fázisa?

Szánalmas volt ekkora hűhót csapni az egész köré, a felvételen az van, amiről sokszor beszéltem már korábban, és azóta is rendszeresen nyilatkozom. Egy rövid beszéd volt, amit katonáknak, a hadseregre vonatkozóan mondtam el. Ez teljes egészében tükrözi azt, amire felkérést kaptam, és egy mondatban összefoglalható: a békéhez erő kell. A honvédségnek és a honvédelem politikai vezetésének az a feladata, hogy a magyar emberek biztonsága érdekében a haderőt a lehető legerősebb, legélesebb, legfelkészültebb állapotba hozza, ha egy – reményeink és imáink szerint soha be nem következő –, háború elér minket, akkor a magyar határokon belül a legnagyobb biztonságot nyújtsa a magyar embereknek. A háború nulladik fázisa pedig azt jelenti, amikor még nem tört ki a háború, de már mindenki készül rá. Brüsszel háborúra készül, több nyugati ország Ukrajnát tömi fegyverekkel. Ez most a valós helyzet. Mi békét akarunk, de ha Magyarország a védelmi képességek erősítésében lemaradna, akkor a magyar embereknek súlyos kockázatokra kellene számítaniuk.

Hogyan szivárgott ki a hangfelvétel, vizsgálták a körülményeket?

Pontosan tudjuk, hogy hogyan. De nem ez a fontos, hanem a tartalma, amit most is szívesen megismétlek: mi békét akarunk, de Európa békéje veszélyben van, mert Brüsszel mostani vezetése szakított a békementalitással, ezért a mi hadseregünket is fel kellett ébreszteni a több évtizedes kényelmi állapotából, és a lehető legjobban fel kell készíteni egy olyan helyzetre, ha Magyarországot meg kell védeni.

„Ez méltatlan egy magyar katonatiszt részéről, a legmagasabb beosztású katonától pedig teljességgel elfogadhatatlan”

Az elmúlt időszakban gyakorlatilag nyílt üzengetés zajlott a kormány és a Tisza Pártnál felbukkant volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz között. Mi adja az ügy alapját?

Ez az ügy nagyon jó példája annak, hogy miért van szükség a fejlett polgári demokráciákban a civil kontrollra. Ha megnézi, – Bulgária kivételével – az Európai Unió egyetlen országában sem katona a honvédelmi miniszter. Sőt, tőlünk Keletre, még a háborúban álló Ukrajnában és Oroszországban sem. Amikor Ruszin azzal henceg, hogy 14 éves kora óta katona, az azt is jelenti az ő esetében, hogy csak ennek a világnak a korlátain belül képes gondolkodni. Amikor aztán bekerül egy számára ismeretlen nemzetközi környezetbe, ahol a nagyobb összefüggések átlátásával kell működni, akkor nagyon könnyen eltéved. Ez nem törvényszerű, mert kiváló, külföldön is elismert és helytálló tábornokaink vannak, de az ő esetében ez történt. Ami mostanra mindenkinek világossá vált, az számunkra idejekorán nyilvánvaló volt. Nem véletlenül mentettük fel őt a tisztségéből.

Mi az, ami nyilvánvaló volt?

Ruszin-Szendi Romuluszt én „örököltem”, már a háború előtt kinevezték vezérkarfőnökké. A háború kitörésével vált nyilvánvalóvá, hogy nagy rá a kabát, nem tudja a hadsereget egy olyan felkészültségi állapotra hozni, amit a szomszédban dúló háború megkíván. Ráadásul Ukrajna iránti szimpátiája szembeötlő volt. Politikusi ambíciói során tett nyilvános nyilatkozatai pedig semmi kétséget nem hagynak már efelől. Mostanra bizonyítottá vált, hogy a NATO vezérkar főnöki értekezletén ugyanazzal a jelmondattal, Szlava Ukrajini, ami a háborúpárti uniós politikusok szlogenje, dicsőíti Ukrajnát. Hivatalos, jegyzőkönyvezett értekezleten, egyenruhában. Az üléseken nem képviselte a háborúellenes, deeszkalációra felszólító magyar álláspontot, majd a jelentéseiben minderről valótlan képet festett. Mindezekre nincs mentség. Ez méltatlan egy magyar katonatiszt részéről, a legmagasabb beosztású katonától pedig teljességgel elfogadhatatlan.

Véleménykülönbség volt Önök között?

A baj nem az, ha valakinek más a véleménye. A baj az, ha egy vezető katonatiszt nyíltan szembefordul a honvédség politikai vezetésével, és úgy viselkedik, mintha ő lenne a döntéshozó. Sajnos nem ez volt az egyetlen probléma. Tudjuk mára azt is, hogy az első számú katonához szintén méltatlanul, miközben másokat arra utasít, hogy a szigorú fizikai állapotfelmérési elvárásokat teljesítsék, ő maga – ráadásul közpénzen – zsírleszívó műtétet hajtat végre magán. A szintén közpénzen épült luxusvillát már nem is részletezem. Én nem értem, hogy a hiúságán esett sérelem miatt érzett bosszúvágyon túl, ezek után honnan veszi a bátorságot, hogy a Honvédség környékén bármilyen vezetői szerepre pályázzon?

Vezérkari főnöki tisztségének idején szükség volt arra, hogy figyelmeztessék Ruszin-Szendi Romuluszt?

Számos jelzést és figyelmeztetést kapott, konkrét ügyekre vonatkozóan és általános magatartását illetően is. Többek között írásban felszólítottam a kormány mandátumainak megfelelő nyilatkozatok tételére a nemzetközi tárgyalásain. Az én politikai felelősségem, hogy a helyén hagyok-e egy alkalmatlan és a vezérkarfőnöki poszton ezáltal veszélyes beosztottat. Nem hagytam.

Azt állítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem a mandátumának megfelelően járt el a NATO-üléseken. Milyen konkrét bizonyítékaik vannak erre?

A NATO katonai bizottságának üléseiről hangfelvétel készül, amelynek szó szerinti leiratát bemutattuk a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésein. Legutóbb a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban magát a hangfelvételt is megismerhették a bizottság tagjai. Csakúgy, mint az ülésre készített mandátumokat és az általa írt jelentéseket. Senkinek nem lehet kétsége afelől, mi történt. Az ukránpártisága veszélyessé vált, eltávolítottuk. Most azonban még veszélyesebb. Azzal, hogy politikai térbe akarja tolni a Honvédséget és szembefordult a haderőfejlesztés kitűzött és korábban általa is képviselt céljaival, árulóvá vált. Egyetlen esélye maradt a megszégyenülés elkerülésére, ha Magyar Péter brüsszeli bábkormánya valahogy hatalomra kerül. Így hát elővette azokat a bizonyos ukrán telefonszámokat és támogatást nyújt ahhoz a Magyarország ellen irányuló lejárató kampányhoz, amiről korábban beszéltünk és amelynek most már maga Zelenszkij elnök áll az élén. Ha Ruszin-Szendi Romuluszon múlna, vinné a magyar katonákat Ukrajnába. Nem kertelt, bárki meghallgathatja, egyenesen arról beszélt, hogy katonákat kellene küldeni Ukrajnába, ha az EU vagy a NATO tagja lenne. Neki nem drága a magyar honvéd élete, ha idegen érdekekről van szó.

„Szörnyű baleset történt”

Mi vezetett az újdörögdi kézigránátos balesethez?

Elsősorban mélységes együttérzésemet szeretném itt is kifejezni, ahogy azt már személyesen az érintettnek és a családjának is megtettem. Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy amennyire lehet, a médiát és a politikát tartsuk távol tőlük. Szörnyű baleset történt. Bátor fiatal hölgyről van szó, aki önkéntesen jelentkezett a kiképzésre és most is hősiesen helytáll.

Lezárultak már a baleset körülményeinek vizsgálatai?

A vizsgálat az ügyészség kezében van.

Beszéltünk az orosz-ukrán háborúról, de párhuzamosan egy másik konfliktus is zajlik évek óta, péntek hajnaltól egyre intenzívebben. A harmadik világháború a Közel-Keleten kezdődik?

Úgy tűnhet, hogy messze van tőlünk, de súlyos biztonsági és gazdasági kihívást jelent Európának, ami történik. A Közel-Keleten a helyzet eszkalálódik, most van a legnagyobb szükség a megfontoltságra. A magyar kormány számára a magyar emberek biztonsága az első, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a konfliktus a lehető legkevésbé befolyásolja a mindennapjaikat.

