Takács Péter kiemelte: a 2017-ben megkezdett kórházi légtechnika-korszerűsítési program 18 milliárd forintos fejlesztéseibe nem tartoznak bele az új építésű beruházások, csak a régebbi kórházi épületekben végzett hűtési és csíramentes levegőt biztosító légtechnikai rendszerek cseréje, illetve korszerűsítése.

Kiemelte, egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Majd Takács Péter jelezte: a kórházakban a kiemelt kezelőhelyiségekben kell biztosítani megfelelő hőmérsékletet és csíramentes levegőt, ezek a műtők, az intenzív osztályok és a szakmaspecifikus – például sztrókos vagy kardiológiai – őrzők.

Majd az egészségügyi államtitkár az MTI tudósítása alapján úgy fogalmazott: aki azt mondja, minden egyes kórház minden egyes várótermében, betegszobájában, orvosi szobájában kötelező légkondicionálást biztosítani, vagy súlyos tévedésben van, vagy nem ért hozzá, vagy „politikai okból ferdíti el az igazságot, és oszt meg a lakossággal olyan információkat, amelyek alkalmasak a kórházak, a közszolgáltatások elleni hergelésre”.

Lehetnek műszaki hibák

Kiemelte, Németországban az intenzív osztályoknak csupán 60 százaléka légkondicionált, ez az arány Magyarországon több mint 90 százalék. Emlékeztetett: a kormányzás kezdetén az összes kiemelt kezelőhelyiség 56 százaléka volt légkondicionált. Ez most 96 százalék, és a maradékban is folyamatban van a kiépítés.

Azt is közölte, hogy jelenleg is zajlik hárommilliárd forintos kerettel egy hűtéskorszerűsítési program, 26 helyen dolgoznak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) munkatársai. Idén modernizálták a fővárosi Uzsoki Utcai Kórház és a balassagyarmati intenzív osztály klímáját, illetve a székesfehérvári kórház régi épületén is jelentős korszerűsítés történt, folyadékhűtő-csere.

Takács Péter számításai szerint az extrém hőhullámok idején idén is lehet működési zavar.

Hiszen az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartásában hárommillió négyzetméternyi kórház van. Ahogy egy étteremben, egy bankban egy postán megállhat a légkondicionáló, megállhat a kórházban is.

Ezért KEF költségvetéséből elkülönítettek egy havária ellátási keretet, így rövid időn belül neki tudnak látni a probléma megoldásának, az egészségügyi személyzet pedig rendelkezik egy protokollal arra, hogyan kell ilyenkor átszervezni az ellátást.

Takács Péter: Nem maradnak el beavatkozások

Takács Péter felidézte, tavaly, amikor a Tisza Párt képviselői „és az őket kiszolgáló baloldali sajtó” hecckampányt indított a kórházak ellen, szenzációként tálalták, hogy néhány műtét elmaradt az extrém hőhullámok idején. Tavaly július közepétől szeptember közepéig 64 ezer tervezett műtéti beavatkozásból mindössze 192-t kellett elhalasztani, ami kevesebb mint 3 ezrelék – ismertette.

Olyan műtétek, beavatkozások nem maradnak el, amelyek sürgősséggel elvégzendők

– jelentette ki Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár tájékoztatása szerint jelenleg is van egy műszaki hiba a Jahn Ferenc kórházban, amit Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője úgy állított be, hogy hetekig-hónapokig eltart majd. Takács Péter közölte: a légszűrő rendszerek működtek, a levegőhűtő berendezésben kellett alkatrészt cserélni, így várhatóan már szerda délután helyreáll a klimatizálás.

Takács Péter felszólította az ellenzéki politikusokat „és az őket kiszolgáló sajtót”, hogy fejezzék be a kórházak elleni hecckampányt, a magyar egészségügyi dolgozók és műszaki szakemberek sokkal több tiszteletet érdemelnek.

(Borítókép: Takács Péter 2025. április 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)