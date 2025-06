Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) legfrissebb éves jelentése szerint 2024-ben több mint 871,5 millió eurónyi (mintegy 350 milliárd forint), jogellenesen felhasznált uniós pénzeszköz visszafizettetésére tett ajánlást. Az OLAF vizsgálói emellett megakadályozták, hogy több mint 40 millió eurót helytelenül költsenek el.

Manipuláció, költségnövelés, zaklatás

Az OLAF vizsgálatai az uniós országokra és azokon túlra is kiterjednek. Sok olyan ügyet tártak fel, amelyek összeférhetetlenséget, közbeszerzési manipulációt, mesterséges költségnövelést és munkahelyi zaklatást érintettek. Többek között lelepleztek egy korrupciós hálózatot, és intézkedtek a 75 millió euró összegű uniós forrás visszafizettetésére, amely a polgárok életének javítását és a gazdasági kihívások kezelését célzó 112 projektet lett volna hivatott finanszírozni.

Egy másik vizsgálat Nyugat-Afrikában tárt fel súlyos szabálytalanságokat a helyi iskolák korszerűsítésére elkülönített uniós források felhasználásában.

Az ügynökség vizsgálói erőfeszítéseket tettek az uniós környezetvédelmi jogszabályokat sértő és a biológiai sokféleséget veszélyeztető csalások ellen is. 2024-ben több vizsgálat is olyan illegális tevékenységeket tárt fel, mint például a káros fluortartalmú üvegházhatású gázok tiltott kereskedelme és a műanyaghulladék jogellenes kivitele. Az OLAF szerint ezek a környezeti bűncselekmények nemcsak az uniós szabályokat sértik, hanem egyúttal aláássák az éghajlatváltozás és a szennyezés elleni küzdelemre irányuló globális erőfeszítéseket is.

A jelentésből az is kiderül, hogy a hamisított import termékek (elsősorban hamis gyógyszerek), illetve az áron alul behozott árucikkek értékesítésekor egyre gyakrabban élnek vissza az e-kereskedelmi platformokkal.

Uniós átlagnál magasabb vádemelési arány

Az OLAF-jelentés Magyarországot érintő megállapításaira a Legfőbb Ügyészség június 18-án sajtóközleményben reagált. Mint írták, a 2020 és 2024 közötti igazságügyi ajánlásokkal érintett büntetőügyekben a magyarországi vádemelési arány 67 százalék volt, ami lényegesen meghaladja az uniós vádemelési átlagot (39 százalék). Az ügyészség tájékoztatása szerint az ajánlásokkal érintett ügyek közül kettőben vádemelés történt, egy ügyben megszüntették a nyomozást, míg 16 ügyben folyamatban van a nyomozás. A jelentésben érintett időszakot követően eltelt időszakban, vagyis idén az ügyészség további egy ügyben emelt vádat, míg egy esetben az megszüntették az eljárást. Vagyis jelenleg 14 ügynökségi ajánlással érintett ügyben nyomoznak a hatóságok.

A magyar ügyészség – bár erre nincs törvényi kötelezettsége – legfőbb ügyészi rendelkezés alapján az OLAF igazságügyi ajánlása nyomán valamennyi esetben elrendeli a nyomozást, illetve amennyiben már folyamatban volt a nyomozás, az OLAF ajánlását a nyomozás irataihoz csatolja, és abban értékelik.

A sajtóközlemény arra is kitér, hogy a magyar ügyészség és az OLAF szorosan együttműködik: vezetői és szakértői szinten is rendszeresek a találkozók. Az együttműködését 2022 februárjában munkamegállapodás formájában is rögzítették, továbbá tavaly novemberben az akkori legfőbb ügyész a hivatalában fogadta az OLAF főigazgatóját.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)