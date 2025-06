Medián: a Tisza már megfordította a 2022-es eredményt

A Medián legfrissebb, HVG által publikált felmérése rámutat, hogy többségbe került azok aránya, akik Magyar Péter pártjának győzelmére fogadnak 2026-ban a Fidesz felett. A teljes szavazókorú népességben a Tisza előnye már 10, a választani tudó „biztos” szavazók körében pedig 15 százalékpont.

2022-ben a belföldi listás szavazatok 52 százalékát szerezte meg a Fidesz, míg az összefogás 36 százalékot kapott. A Medián felmérése szerint a helyzet teljesen megfordult: az ellenzéki párt támogatottsága a biztos szavazók körében már az 50 százalékot is meghaladja, míg a Fidesz–KDNP most is a teljes felnőtt lakosság 28 százalékának támogatását élvezi.

Demográfiai különbségek

A Tisza Párt legkomolyabb bázisa továbbra is az ifjúság: a 40 év alattiak 58 százaléka szavazna egy most vasárnapi választáson a Tiszára, de a 40–49 év közötti korosztályban is Magyar Péter pártja vezet. Az 50 év felettiek körében továbbra is a Fidesz–KDNP az erősebb.

Az iskolai végzettség szorosan összefügg a pártpreferenciával: a legfeljebb 8 általánost végzettek csaknem fele a Fideszt támogatja, és csak 17 százalékuk a Tiszát, míg az érettségivel vagy diplomával rendelkezők közel fele tiszás, és csupán egyötödük fideszes.

Az elmúlt egy évben bekövetkezett szinte folyamatos növekedést követően most már csaknem kétharmados arányban igényel a társadalom kormányváltást a felmérés alapján. Tíz hónappal a választás valószínű időpontja előtt többségben vannak azok, akik jövőre a Tisza Párt győzelmére számítanak.

Magyar Péter történelmi felelősségről beszél

Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált a felmérés eredményeire:

„Köszönjük! A Tisza tudja a feladatát és érzi a történelmi felelősségét. Megyünk tovább, és legkésőbb 298 nap múlva közösen megcsináljuk. Szerénység, alázat, emberség és rengeteg munka. Erre van most szükség” – írta a pártelnök.

A kutatás szerint mélyponton van a közhangulat: legutóbb 2013 januárjában volt ilyen magas, 70 százalékos azok aránya, akik úgy érzékelték, hogy az ország rossz irányba tart.