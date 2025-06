Veszélyes trend terjed TikTokon, a szakemberek mindenkit óva intenek

Érdekes trend terjed a közösségi médiában, főleg a fiatalok által kedvelt TikTokon, ahol arról számolnak be sokan, hogy a „McMigraine” menü hatásos a fejfájás, vagyis a migrének ellen. Ez nagyjából arról szól, hogy akinek fáj a feje, az menjen el egy McDonald’sba, rendeljen egy sült krumplit és egy kólát, ettől pedig szinte azonnal el is múlik a migrénje.

Bár az elképzelés mögött lehetnek személyes tapasztalatok, de nem támasztja alá klinikai kutatás. Lehet, hogy átmenetileg jobban érzik egyesek magukat tőle, de az nem ajánlott, hogy valaki rendszeresen így kezelje a migrénes rohamait

– mondta Kezia Joy a Healthline magazinnak.

„Teljesen megértem, hogy a migrénben szenvedők bármit kipróbálnának, ami enyhítheti a fájdalmaikat. De ezt a megoldást nem javasolnám sem orvosi, sem táplálkozási szempontból” – tette hozzá.

Joy kifejtette, hogy a sós, magas szénhidráttartalmú ételek átmeneti megkönnyebbülést ugyan okozhatnak az elektrolit- vagy vércukor-egyenlőtlenség korrigálásában, a koffein pedig érösszehúzó hatású, illetve ha valaki kihagyott egy étkezést, akkor emiatt is hatásos lehet a kis menü. Viszont a szakemberek szerint a probléma gyökerét ez nem fogja megoldani, csak átmeneti enyhülést jelentenek, másoknál pedig akár a tüneteket is súlyosbíthatják.

Csak egészségesen!

„A magas zsírtartalmú és sós ételek sokak számára problémásak lehetnek, különösen, ha a migrénjük táplálkozási okokhoz vagy olyan alapbetegségekhez kapcsolódik, mint a magas vérnyomás” – mondta Nichola Ludlam-Raine dietetikus. Ráadásul a gyorséttermi ételek rendszeres fogyasztása sok negatívummal is járhat, mint például súlygyarapodás, az inzulinrezisztencia, a magas vérnyomás és a bélrendszer rossz egészsége.

Ezek mindegyike potenciálisan ronthatja a migrén gyakoriságát vagy súlyosságát

– mondta a szakember. Helyette inkább a magas magnéziumtartalmú ételek fogyasztását javasolja, mint a leveles zöldségek és a mogyorófélék. De az ómega-3 zsírsavakban gazdag halak is csökkenthetik a gyulladást és erősíthetik az agy egészségét. De segíthet a rendszeres folyadékpótlás, az alkoholok és mesterséges édesítőszerek kerülése, valamint rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés, amely lassan felszabaduló szénhidrátokat, fehérjét és egészséges zsírokat tartalmaz a vércukorszint stabilan tartása érdekében.

Kiemelték továbbá, hogy a migrénnek számtalan kiváltó oka lehet, így a megoldás is legalább ugyanennyiféle, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ha valakinek a gyorséttermi étel segít, az másoknál is be fog válni. Így érdemes inkább az orvosilag is alátámasztott és többször kipróbált, tesztelt módszereket alkalmazni migrén esetén.