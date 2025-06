Novák Katalin először jelent meg nyilvánosan lemondása óta: Pokoli másfél év van mögöttem

Novák Katalin, Magyarország egykori köztársasági elnöke kedden este jelent meg egy temesvári közéleti rendezvényen, ami egyben első nagyobb nyilvános fellépése volt lemondása óta. A Közéleti Kávéház című értelmiségi estre vendégként érkezett a magyar–német színházba, ahol a nagy érdeklődés miatt a nagyteremben tartották meg a beszélgetést. A pódiumbeszélgetésen Novák Katalin őszintén beszélt az elmúlt időszak nehézségeiről.

Azzal hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem egy pokoli másfél év van mögöttem

– fogalmazott az egykori államfő. Hozzátette: „Nagyon embert próbáló időszak volt ez a másfél év, úgyhogy nem mondom azt, hogy amikor a napi hálaadást mondtam el reggelente, akkor nem volt olyan nap, amikor egy picit ne gondolkodtam volna el rajta, hogy most mi is az, amiért még most, ma hálát tudok adni.”

Amikor arról kérdezték, mi volt a legnehezebb pillanat államfői működése alatt, Novák Katalin így válaszolt:

Ha stílusos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kegyelmi jog gyakorlása. És ez nem áll messze a valóságtól.

„Mindent elmondtam”

A rendezvény után újságírók megpróbálták további kérdésekkel megszólítani az egykori elnököt, különösen a kegyelmi ügy részleteivel és lemondása körülményeivel kapcsolatban. Novák Katalin azonban határozottan elutasította a további kérdéseket.

Uram, én hoztam egy rossz döntést, ezt is elmondtam már, és ennek vállaltam a következményeit. Mindent elmondtam, amit az ügyben mondani szerettem volna, úgyhogy az a kérésem, hogy ezt fogadják el, és tartsák tiszteletben

– jelentette ki. Amikor a 444.hu újságírója azzal érvelt, hogy Novák Katalin jelenleg is havi 5,7 millió forint állami támogatást kap, és ezért felelősséggel tartozik a nyilvánosság felé, az egykori elnök ezt „inkorrektnek” nevezte.

Nem tervez közpolitikai szerepet vállalni

A jövőbeli terveiről megkérdezve Novák Katalin egyértelműen leszögezte: nem tervez közpolitikai szerepet vállalni. A temesvári meghívást „jó szívvel” fogadta el, de ez nem jelent visszatérést a közéletbe.

Az egykori köztársasági elnök végül így zárta le a spontán interjúkísérleteket: „Én az inkorrektséget nem szeretem, és úgy érzem, hogy ez most is inkorrekt. Hogyha szeretnék önöknek interjút adni, már adtam volna.”

Novák Katalin 2024 februárjában mondott le köztársasági elnöki tisztségéről, miután botrány robbant ki a bicskei gyermekotthon pedofil ügyében érintett K. Endre helyettesének kegyelmezése miatt.

(Borítókép: Novák Katalin 2023. augusztus 26-án. Fotó: Németh Kata / Index)