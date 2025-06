Ítéletet hozott a bíróság Portik Tamás bérgyilkosáról

H. István, akit a Prisztás-gyilkosság végrehajtásáért ítéltek el, egyelőre nem szabadulhat, mert a bíróság elutasította a kérelmét. Bár egy hírhedt szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác magára vállalta a gyilkosságot, a bíróság végül ismét bűnösnek mondta ki H.-t. Az H. István a Prisztás-ügyben tizenöt évet kapott, ám kedvezménnyel augusztusban szabadlábra kerülhetett volna. A vádlott és a védője ugyanakkor fellebbezést jelentett be.

Továbbra is fegyházban marad H. István, akit a Prisztás-gyilkosság másodrendű vádlottjaként 15 év szabadságvesztésre ítéltek – döntött a büntetés-végrehajtási bíró, amit a Magyar Nemzet tudott meg. A döntés nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezett. Ha azonban kedvező határozat született volna, akkor H. István akár már augusztus közepén szabadulhatott volna kedvezménnyel.

Az 1990-es évek alvilági leszámolásainak egyik legismertebb áldozata, Prisztás József vállalkozó 1996. november 1-jén vesztette életét. Épp egy ingatlanügylettel foglalkozott, amikor a III. kerületi Ladik utcában beszállt volna autójába, de ekkor egy biciklis bérgyilkos odatekert hozzá, és fejbe lőtte. A gyilkos azonnal elmenekült, a rendőrség pedig sem az elkövetőt, sem a felbujtót nem találta meg – az ügyet egy éven belül lezárták.

Az ügyet 2012-ben vették újra elő. Júliusban őrizetbe vették Portik Tamást, az alvilág egyik legismertebb alakját, aki akkor már az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt is rendőrségi célkeresztben volt. Két évvel később a bíróság kimondta: Portik volt a Prisztás-gyilkosság felbujtója.

Az ítélet szerint Portik és Prisztás között üzleti elszámolási vita zajlott, melynek hátterében több százmilliós ingatlanérdekek húzódtak meg. 2018 nyarán új fordulat jött az ügyben. H. István és ügyvédje kérésére a Kúria perújítást rendelt el, miután a hírhedt szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác – aki már életfogytiglani büntetését tölti más ügyek miatt – azt állította: ő húzta meg a ravaszt Prisztás meggyilkolásakor.

A vallomásban Rohác részletesen beszélt a gyilkosság körülményeiről, és azt állította: H. István csak a helyszínre vitte őt, de a lövést ő, Rohác adta le. Több tanú is megerősítette Rohác verzióját, sőt azt is felhozták: H. István akkori, 140 kilós testsúlyával fizikailag is nehéz lett volna ilyen gyors, kerékpáros kivégzést végrehajtani.

A Fővárosi Ítélőtábla el is fogadta, hogy Rohác vallomása elegendő a perújításhoz. 2020-ban a Fővárosi Törvényszék félbeszakította H. István börtönbüntetését, elismerve: lehet, hogy nem ő ölte meg Prisztást. Bár H. István ügyében új eljárás indult, Portik Tamás és F. Ferenc ítéletén nem változtattak.

Rohác ugyanis azt állította: nem Portik, hanem az orosz–ukrán maffia rendelte meg a gyilkosságot, ezt viszont a bíróság nem találta hitelesnek. A per egy évvel később visszakerült a Fővárosi Ítélőtáblához, ahol H. Istvánt ismét bűnösnek találták – így újra fegyházba kellett vonulnia. Mostani fellebbezésének sorsa még nem dőlt el, de egyelőre nem szabadulhat.