A rendőrség mellékletekkel is indokolta, hogy miért nem engedélyezi a Pride-ot

A rendőrség megtiltotta a június 28-ára tervezett Budapesti Büszkeség rendezvényt, ám Karácsony Gergely szerint olyan eseményt tiltottak be, amelyet be sem jelentettek. A főpolgármester szerint a hatósági döntés így jogilag irreleváns.

Amint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség gyülekezési hatósági jogkörében eljárva megtiltja a június 28-án esedékes Budapesti Büszkeség rendezvény megtartását. Karácsony Gergely szerint azonban a rendőrség egy nem létező gyűlést tiltott be, mert a főváros nem tett a gyülekezési törvény szerinti bejelentést, így szerinte a tiltó határozatnak nincs relevanciája.

A rendőrségi határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azt a közléstől számított három napon belül a határozatot hozó rendőri szervnél benyújtott, de a Kúriának címzett keresettel, közigazgatási pert indítva lehet megtámadni.

A határozatban leírtak szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) bejelentésnek minősítette Karácsony Gergely június 16-án tett nyilatkozatát.

Karácsony Gergely a hatóság részére küldött hivatalos levelében azt állította, hogy a rendezvény „nem Pride, azon sem kamionok, sem táncosok nem lesznek, a szexualitás semmilyen formában nem fog megjelenni”, szerinte a rendezvényen azt ünneplik, hogy „a nemzet fővárosa szabad”.

A határozathoz mellékletek is kapcsolódnak, amelyben több cikket, képet és videót is bemutattak. Az indoklásban többek között egy olyan felvételt mutattak be, amely a 2015-ös Balaton Soundon készült, Zamárdiban, ahol arról kérdezték a fesztiválozókat, hogy mit gondolnak a felvonulásról, illetve mit üzennek a Pride-osoknak egy átbulizott éjszaka után.

A rendőrség honlapján található mellékletekből kiderül, hogy valóban egy 2015-ös linket illesztettek be, azonban nem a Telex által kapcsolt videóra hivatkoznak, hanem egy akkori percről percre közvetítésünkre.

(Borítókép: Németh Sz. Péter / Index)