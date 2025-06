Kiskorú veszélyeztetésével és szexuális visszaéléssel is megvádolták az egykori dzsúdzsucuedzőt

Már az előkészítő ülés első percében elrendelte a zárt tárgyalást F. Márton ügyében a bíróság, így a sajtónak azonnal el kellett hagynia a termet, míg a hallgatóság az épületbe sem tehette be a lábát. A dzsúdzsucuedzővel szemben kiskorú veszélyeztetése a vád.

Népes tömeg jelent meg a IV. és XV. Kerületi Bíróság épülete előtt, ugyanis negyedik alkalommal kezdett bele a bíróság a dzsúdzsucuedzőként ismert F. Márton ügyébe. Korábban a férfi magas vérnyomás okozta fejfájására panaszkodott, amiért orvoshoz is fordult, ezért nem tudott megjelenni első alkalommal a bíróságon, aminek előestéjén az áldozatok melletti kiállásként tüntettek a törvényszéki épület előtt. A következő két alkalommal a bíró jelentett beteget, ezért nem tudtak belekezdeni az ügybe.

A negyedik alkalomra már bírócsere is történt, az épületbe szigorú ellenőrzés után csak az idézettek és a sajtó léphetett be, a kíváncsi szemeknek az épület előtt kellett várakozniuk, nem jöhettek be. Úgy tudjuk, hogy a mai napon F. nem tett beismerő vallomást, amennyiben így lett volna, úgy még ma ítélet születhetett volna az ügyben, ezért a bíróság a következő tárgyalásokon tanúkat fog meghallgatni.

F. Márton a tárgyalás előtt a bíróságon a teremtől nem messze bújt el a sajtó elől, majd az ülés végeztével sem állt szóba senkivel. Helyette az ügyvédje állt a kamerák elé:

A tisztesség kedvéért szeretnék nyilatkozni, a védencem kérésére teszem ezt. Szeretnénk, hogy a bírói döntés alapján szülessen egy tisztességes ítélet. Legutóbb is pedofíliát kiáltottak rá, miközben kiskorú veszélyeztetése a vád

– mondta lapunknak Auner Tamás.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség még 2023-ban emelt vádat egy harcművészetet oktató és masszázst is nyújtó férfi ellen, aki két, a felügyeletére bízott kiskorúval is a fejlődésüket veszélyeztető viszonyt folytatott. A vádirat szerint a férfi egy IV. kerületi harcművészeti sportegyesület képviselője és vezetőedzője volt, aki emellett külön bérelt helyiségben masszázsszolgáltatást is nyújtott. A férfi 2015-ben edzőként és masszőrként kapcsolatba került egy 14 és egy 15 éves fiúval.

A férfi a felügyeletére bízott kiskorúak sérülékeny érzelmi állapotát kihasználva a bizalmukba férkőzött, és éveken keresztül szexuális viszonyt folytatott velük. Ráhatására a kiskorúak mással is szexuális kapcsolatba kerültek. Emellett a vádlott alkoholfogyasztásra is rávette a fiúkat, és alkalmanként együtt italozott velük. Mindezekkel a férfi veszélyeztette a kiskorú fiúk értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a férfit 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntettével vádolja, és végrehajtandó börtönbüntetésre ítélését, valamint azt is indítványozza, hogy a bíróság tiltsa el kiskorúakat érintő foglalkozások és egyéb tevékenység végzésétől. Ezt az indítványát módosította az ügyészség, így a kiskorú veszélyeztetése mellett szexuális visszaéléssel is megvádolták F. Mártont, a beismerés esetén pedig 5 és fél évet ajánlott a vádhatóság az edzőnek.