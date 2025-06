Újabb munkaügyi pert veszített a Kúria, törvénysértő volt a főtanácsadó eltávolítása

Egy nappal azután, hogy Varga Zs. András döntése miatt jogerősen pert veszített a Kúria egy tanácselnöki tisztségéből önkényesen felfüggesztett kúriai bíróval szemben, szerdán egy egykori kúriai főtanácsadó nyert pert a Kúriával szemben a kúriai elnök döntése miatt. A főtanácsadót egy szakmai vélemény miatt küldte el Varga, a Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítélete szerint törvénysértően – áll a Magyar Helsinki Bizottság közleményében.

Mint megírtuk, kedden a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is törvénysértőnek minősítette Varga Zs. András kúriai elnök döntését, amellyel tavaly két évre felfüggesztette Kovács András kúriai bírót tanácselnöki pozíciójából. A bíróság szerint az elnöknek semmilyen hatásköre nem volt az intézkedésre.

Egy másik munkaügyi perben a Fővárosi Bíróság első fokon igazat adott az elbocsájtott főtanácsosnak, miután tavaly októberben Varga Zs. András menesztette a Kúrián rendelkező bírák mellé beosztott főtanácsadók köréből. Az azonnali felmentés oka az volt, hogy a főtanácsos egy tanulmány kéziratának társszerzőjeként a Jogtudományi Intézetben részt vett egy szűkkörű zárt műhelyvitán. A máig nem publikált tanulmányban néhány mondat erejéig kritika éri a Kúria elnökét is, aki ezt akkora tekintélysértésként élte meg, hogy azonnali hatállyal felmentette a főtanácsadót. A zokon vett kritikát ráadásul nem is a főtanácsadó fogalmazta meg, hanem szintén egyetemi professzor szerzőtársa.

A Fővárosi Törvényszék szerdán kihirdetett elsőfokú ítéletében azt állapította meg, hogy a főtanácsadó jogviszonyának megszüntetése aránytalan szankció volt, különös tekintettel arra, hogy feladata éppen a tudományos kutatás egyetemi tanárként és volt kúriai főtanácsadóként is.

A jogellenes elbocsátás miatt a Fővárosi Törvényszék kötelezte a Kúriát, hogy a főtanácsadó elmaradt bérét és annak kamatait, valamint a többmilliós perköltséget is fizesse meg.

A Magyar Helsinki bizottság továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kúria elnökének önkényes döntései veszélyeztetik az uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét is, mivel amellett, hogy munkajogilag törvénysértőek, jogállamisági aggályt is felvetnek.